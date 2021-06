Xavi Pascual, primul interviu de la preluarea lui Dinamo: “Schimbările din viața mea le fac eu, nu alții!”

Dinamo a reușit să dea o importantă lovitură de imagine. , antrenorul care a pregătit în ultimii 12 ani Barcelona, a semnat cu “Dulăii” un contract valabil trei ani. Oficialii echipei susțin că această mutare este făcută cu scopul de a obține performanță și pe plan european.

În weekend, Xavi Pascual a condus Barcelona spre un nou trofeu în Liga Campionilor, în turneul Final Four de la Koln. La doar patru zile de la succesul cu Aalborg din finala Ligii, .

Xavi Pascual, primul interviu de la preluarea lui Dinamo: “Când a apărut această opțiune, mă gândeam «de ce nu?»”

Antrenorul iberic a dat primul interviu pentru jurnaliștii români la eveniment, spunând care sunt obiectivele pe care le are în această nouă provocare, dar și ce l-a determinat să facă această schimbare majoră în carieră.

Cum ați luat decizia să veniți la Dinamo?

– Cred că cel mai important a fost faptul că am fost în România în urmă cu câțiva ani, la echipa națională. Am avut amintiri frumoase, relații cu mulți prieteni și jucători. Când a apărut această opțiune, mă gândeam “de ce nu?”. Am fost în România, am fost tratat foarte bine…

Ce obiectiv aveți cu această echipă? Lumea se așteaptă chiar să câștigați Champions League…

– Nu, nu. Cred că în primul rând trebuie să vedem unde ne situăm. În acest moment, echipa nu știe dacă va juca în Champions League sau în altă competiție europeană. Este o decizie foarte importantă care nu este în mâinile clubului, ci a celor de la EHF. O să vedem care vor fi hotărârile.

“Sunt mai multe elemente de luat în calcul, nu doar ceea ce s-a întâmplat în sezonul trecut. Decizia este la EHF”

Care sunt diferențele între a antrena naționala României și Dinamo?

– Un club este diferit față de o echipă națională. La club, jucătorii se antrenează constant, într-un grup, iar la echipa națională deseori se schimbă foarte mulți jucători și perioada de pregătire este mult mai mică. Într-o echipă de club nu se poate întâmpla asta.

Aveți încredere că Dinamo va primi un wild card pentru a juca în Champions League?

– Cred că este una dintre opțiuni. În mod clar, să joci în Champions League este maximum. Însă, sunt mai multe elemente de luat în calcul, nu doar ceea ce s-a întâmplat în sezonul trecut. Decizia este la EHF.

“Am vorbit cu președintele Alexandru Dedu, suntem prieteni. Dar pentru moment, nu s-a pus problema să vin la națională”

Simbolul echipei de handbal este “Dulăul”…

– Sper ca toți să fie “dulăi” pe teren. Este un lucru care mi-a plăcut mult, acest simbol. Am vorbit și cu Javier Humet și mi-a spus că fanii sunt extraordinari. Chiar dacă este o situație mai complicată din cauza pandemiei, cred că este foarte important acest aspect.

Există informații care vă dau și pe banca naționalei României. Veți fi și selecționer?

– În acest moment nu. Am vorbit cu președintele Alexandru Dedu, suntem prieteni. Dar pentru moment, nu s-a pus problema.

“În echipa mea nu există un singur jucător. Trebuie să jucăm ca o echipă”

Când o să începeți pregătirea?

– În luna iulie o să fie reunirea, dar mai înainte trebuie să vedem în ce competiție vom evolua.

Ați văzut multe meciuri ale lui Dinamo în acest sezon?

– Da, am văzut destul de multe partide ale lui Dinamo, meciuri de campionat, meciuri de Cupă. În EHF European League am văzut tot.

Care este cel mai bun jucător pe care îl are Dinamo acum?

– Echipa. În echipa mea nu există un singur jucător. Trebuie să jucăm ca o echipă.

“Am sărbătorit zilele trecute cu fosta mea echipă, iar acum sunt aici, alături de oameni pasionați de handbal”

Ne așteptăm să vedem alți jucători de la Barcelona la Dinamo?

– (după o pauză de câteva secunde)… Cei mai buni jucători sunt cei pe care îi ai în echipă în momentul respectiv. Nu știm ce se va întâmpla în viitor.

Este posibil ca din sezonul viitor fanii să aibă acces în sală la meciuri. Cât de mult ar conta?

– Ar fi important pentru lumea handbalului. Nu doar pentru Dinamo sau orice altă echipă. Până la urmă, noi jucăm pentru spectatori. Fanii sunt importanți, dar în acest moment primează măsurile sanitare pentru toată lumea.

Este mai dificil pentru dumneavoastră după ce ați câștigat Champions League să veniți aici?

– Nu este nici mai ușor, nici mai greu. Toate echipele sunt diferite. Am câștigat Champions League, sunt foarte fericit. Am sărbătorit zilele trecute cu fosta mea echipă, iar acum sunt aici, alături de oameni pasionați de handbal. Și sper să muncim foarte bine împreună.

“Schimbările din viața mea mi le fac eu. Nu alții. Eu decid ceea ce vreau”

Multă lume din lumea handbalului se întreabă de ce ați venit la un nivel mai jos, la câteva zile după ce ați câștigat Champions League…

– Pentru că schimbările din viața mea mi le fac eu. Nu alții. Eu decid ceea ce vreau, dacă nu îmi place nu merg sau nu fac. Cine poate decide pentru mine sau pentru alții ce e bine și ce e rău? Ceea ce este bine pentru viața mea decid eu…

A fost o decizie greu de luat să părăsiți Barcelona după 11 ani și atâtea succese obținute împreună?

– Barcelona este casa mea. O să lupt pentru Dinamo până la moarte, dar un lucru este un club, alt lucru este casa ta. Iar Barcelona este casa mea. Înțeleg că toate lucrurile au un sfârșit. Și titlurile și tot… Și vine un moment în care trebuie să pui punct.

“Când un club de talia Barcelonei are posibilitatea de a alege un președinte, el are tot dreptul din lume să aleagă un alt proiect”

Ce v-a spus președintele Juan Laporta în momentul în care ați părăsit clubul?

– Eu am o relație bună cu președintele Laporta. Dar când un club de talia Barcelonei are posibilitatea de a alege un președinte, el are tot dreptul din lume să aleagă un alt proiect. Noi trebuie să ne supunem, pentru că în final, el este și președintele meu. Eu sunt socio.