Zeljko Kopic, despre debutul lui Selmani la Dinamo – Oțelul: “Poate să joace!”. Noi detalii despre întâlnirea cu Mircea Lucescu

Dinamo a creat o adevărată emulație în rândul fanilor după victoria din etapa precedentă cu Farul, scor 2-0. Duelul de duminică seară împotriva Oțelului, de pe „Arcul de Triumf”, . Zeljko Kopic a prefațat partida contra echipei lui Dorinel Munteanu.

Zeljko Kopic, moral ridicat înainte de Dinamo – Oțelul: „Mereu e loc de mai bine”

Dinamo a obținut prima victorie a anului în SuperLiga chiar împotriva campioanei Farul. „Câinii” au ocazia să se apropie la doar 5 puncte de Poli Iași, care ocupă ultimul loc ce duce la barajul pentru menținere în primul eșalon. Zeljko Kopic a avut doar cuvinte de laudă la adresa Oțelului Galați, însă a susținut că moralul echipei sale este foarte bun.

ADVERTISEMENT

„Toată lumea e mulțumită după victorie, moralul e mai bun, antrenamentele au decurs bine. Cu atitudine, cu energie în cadrul echipei, așteptăm mâine meciul cu Oțelul, o echipă puternică, cu o idee clară de joc în toate fazele.

Sunt puternici în duelurile 1 contra 1, acoperă bine terenul, aleargă foarte mult. Ne așteaptă un meci puternic. Vom face totul pentru a obține cele 3 puncte în fața fanilor, să obținem o victorie importantă pentru toată lumea.

ADVERTISEMENT

Am avut susținere în toate meciurile, fanii sunt mulțumiți când câștigăm, de aceea trebuie să fim la un nivel superior, să dăm totul pentru a obține victoria. Mereu e loc de mai bine, în partidele anterioare nu am obținut puncte când trebuia”, a declarat Zeljko Kopic.

Astrit Selmani, pregătit de debutul la Dinamo: „Nu avem probleme de lot”

pentru a rezolva probleme din zona ofensivă, mutare anunțată în exclusivitate de FANATIK. Internaționalul kosovar, care va purta tricoul cu numărul „9”, este anunțat pe foaia de joc contra Oțelului Galați.

ADVERTISEMENT

„Cu Farul am dominat în multe momente de joc, dar au fost și minute când am suferit ca echipă. Farul a avut posesie, a încercat să își creeze ocazii. În cele mai multe momente am fost bine defensiv, așa vrem să jucăm, dar mai e loc semnificativ de îmbunătățit jocul.

Punctele sunt foarte importante, dar în toate cele 4 jocuri am avut momente bune, dar a lipsit ceva. La Constanța am fost bine mental, puternici, aici a trebuit să îmbunătățim, partea tactică, fizică, mental trebuie să fim puternici, asta ne-a adus cele trei puncte.

ADVERTISEMENT

Am spus în partidele precedente, trebuie să avem energie, intensitate, să căutăm duelurile 1 contra 1. Poți pregăti meciul de o asemenea manieră, dar dacă nu îți câștigi duelurile, pierzi. Oțelul e solidă, trebuie să fim pregătiți.

Astrit (n.r. Selmani) poate să joace, toată lumea e ok, nu avem accidentări, nu avem probleme de lot. Nu vorbesc despre jucători până când nu semnează, cu Edgar suntem în discuții, când totul va fi gata, vom discuta despre el”, a mai spus Zeljko Kopic.

Zeljko Kopic, noi detalii despre întâlnirea cu Mircea Lucescu: „Inima lui este aici”

Mircea Lucescu, rămas liber de contract și revenit în România la finalul anului trecut, a fost prezent în ultimele săptămâni la două ședințe de pregătire ale lui Dinamo. „Il Luce” a dezvăluit în exclusivitate pentru FANATIK c .

„Se simte bine cu noi, e parte importantă din istoria lui Dinamo. Inima lui este aici și pentru noi toți este bine să îl vedem, să petrecem timp împreună. Ne-a urat mult succes pentru meciul de mâine.

Nu am discutat în particular, am discutat puțin, dar totul despre susținere, care o simt de la fani și de la Mister Lucescu”, a spus Zeljko Kopic despre întâlnirea cu Mircea Lucescu.