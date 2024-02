Zeljko Kopic are cifre horror la Dinamo! Antrenorul și-a distrus CV-ul cu „performanța” de la cârma „câinilor”

, pentru a scoate echipa din zona retrogradării, bazându-se mult pe imaginea de salvator pe care tehnicianul croat și-a creat-o în ultimii ani, după experiențele de la Pafos (Cipru) și Botev Plovdiv (Bulgaria).

Zeljko Kopic a preluat Dinamo din etapa a 18-a. ”Câinii roșii” erau pe locul 15, penultimul, cu 10 puncte. După 7 meciuri, înlocuitorul lui Ovidiu Burcă a acumulat doar 6 puncte, iar Dinamo a coborât pe ultimul loc în SuperLiga, depășită de FC Botoșani.

Comparativ cu primele 7 meciuri la Pafos și la Botev Plovdiv, echipe pe care le-a preluat tot în subsolul clasamentului și le-a salvat de la retrogradare, Zeljko Kopic a înregistrat la Dinamo un bilanț mai slab: 6 puncte din două victorii (2-0 cu FC Botoșani, 1-0 cu FC Voluntari) și cinci înfrângeri.

La Pafos și la Botev Plovdiv, Zeljko Kopic a câștigat 10 puncte în primele sale 7 jocuri de campionat, reușind trei victorii, un egal și trei eșecuri. Momentan, Kopic are pe banca ”alb-roșiilor” cea mai slabă medie de puncte câștigate din cariera sa: 0,86/meci.

La Pafos, în 36 de meciuri, a reușit o medie de 1,42 de puncte/meci, iar pe Botev Plovdiv a scos-o din zona retrogradării cu o medie de 1,36 de puncte/meci. Kopic are o medie generală de 1,34 de puncte/meci, calculată la 285 de partide ca antrenor principal.

La începutul sezonului 2018-2019, după ce a fost dat afară de la Hajduk Split, o contribuție importantă a avut și eliminarea din Europa League de către FCSB, Zeljko Kopic a acceptat provocarea primită de la Pafos, ultimul loc în Cipru, cu un punct după 5 etape. Tehnicianul croat a redresat repede echipa. Pafos a terminat sezonul regulat pe locul 8, cu 21 de puncte, iar în play-out a acumulat 17 puncte și s-a clasat pe locul 2 din 6 formații.

În august 2022, Kopic a repetat povestea în Bulgaria. Antrenorul croat a preluat-o pe Botev Plovdiv de pe ultimul loc în clasament, fără niciun punct după patru runde, și în 14 etape a dus-o până pe 10, cu 19 puncte. Cu toate astea, conducerea clubului l-a demis pe antrenorul croat înainte să înceapă play-out-ul, după o înfrângere suferită în etapa a 18-a, legată de eliminarea din Cupa Bulgariei.

Ca și la Dinamo, Kopic s-a bazat pe fotbaliști croați în cele două experiențe. La Pafos i-a avut sub comandă pe fundașul central Diego Zivulic, acum la Oțelul, și pe atacantul Federico Rasic, dar cel mai mult pe Zeljko Kopic l-a ajutat Adam Nemec. Vârful slovac de la FC Voluntari a contribuit cu 15 goluri la salvarea echipei de la retrogradare.

La Botev Plovdiv, Kopic a avut în lot tot doi fotbaliști croați: Roberto Puncec (fundaș central) și Martin Sekulic (atacant). Zeljko Kopic mizează la Dinamo pe doi mijlocași din Croația, Christian Ilic și .

, ajunsă pe ultimul loc în SuperLiga, cu 15 meciuri rămase de disputat: șase în sezonul regulat și nouă în play-out. În ultimele runde din sezonul regulat, Dinamo întâlnește două echipe din play-off, Farul și CFR Cluj, și patru din partea a doua a clasamentului.

Meciurile cu Oțelul, Poli Iași și UTA se anunță adevărate finale în lupta pentru evitarea locurilor direct retrogradabile, pe care se află în acest moment Dinamo și FC Botoșani. În play-out, cele 10 echipe joacă fiecare cu fiecare într-o singură manșă.

Farul – Dinamo

Dinamo – Oțelul

CFR Cluj – Dinamo

Dinamo – Hermannstadt

Poli Iași – Dinamo

Dinamo – UTA

1. Sepsi/Hermannstadt 17 p

2. U Cluj 16 p

3. Petrolul 16 p

4. FCU Craiova 15 p

5. UTA 15 p

6. Oțelul 14 p

7. Poli Iași 13 p

8. FC Voluntari 13 p

9. FC Botoșani 9 p

10. Dinamo 8 p

Locurile 9 și 10 din play-out retrogradează direct. Locurile retrogradabile 7/8 din play-out joacă baraj cu locurile 3/4 din Liga 2.

După meciul bun pe care l-am făcut cu Rapid, a venit acest joc cu FC U Craiova, care nu s-a ridicat la înălțimea așteptărilor noastre și asta ne îngrijorează în continuare, că nu avem o constanță, facem meciuri bune, urmate de meciuri mai puțin bune. Explicații să zicem că există, am avut chiar sâmbătă o întâlnire de trei ore și jumătate cu domnul Kopic și am mai pus la cale, să zicem, anumite aspecte. Antrenorul are spiritul dinamovist, chiar dacă vorbim de Dinamo Zagreb și va avea puțin de lucru să-l transmită jucătorilor” – Eugen Voicu, acționar, la Radio Dinamo 1948