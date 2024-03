Zeljko Kopic, mesaj încântător pentru fani după Dinamo – UTA Arad 1-0: „Vom reuși în final. Sunt satisfăcut”

Dinamo a încheiat sezonul regulat pe locul 14 . Singurul gol al meciului a fost marcat de Goncalo Gregorio în minutul 20 cu un șut deviat. Zeljko Kopic și-a felicitat jucătorii și le-a transmis un mesaj optimist suporterilor.

Zeljko Kopic, mesaj încântător pentru fani după Dinamo – UTA Arad 1-0: „Vom reuși în final”

Dinamo a obținut a 4-a victorie din ultimele 6 meciuri și a scăpat de locurile care duc direct în liga secundă. Chiar înainte de intrarea în play-out, „câinii” au trecut peste FC Voluntari în clasament și ocupă poziția care duce la barajul pentru menținere/retrogradare.

Zeljko Kopic și-ar fi dorit ca echipa sa să fie mai periculoasă pe contraatac cu UTA Arad, însă și-a felicitat jucătorii. „Cred că prima repriză a fost foarte bună, am mai avut câteva ocazii de a marca și al doilea gol.

Am fost stabili pe tranziții și nu am riscat foarte mult. Am fost foarte stabili în defensivă, dar mi-aș fi dorit să fim mai periculoși pe contraatac. În opinia mea, mereu e vorba de echipă. Conexiunea dintre jucători e foarte importantă, pe asta ne bazăm mereu.

Nu pot să spun că doar într-un moment s-a făcut schimbarea. Am lucrat zi de zi, aveam probleme, dar și acum suntem în zona retrogradării. Muncim, suntem pe drumul bun, dar cred că vom reuși în final”, a declarat Zeljko Kopic.

Zeljko Kopic, mulțumit de jocul lui Dinamo: „Sunt satisfăcut momentan”

Deși nivelul de joc al lui Dinamo a crescut semnificativ, Zeljko Kopic consideră că este loc de îmbunătățiri. Antrenorul croat a vorbit și , unul dintre cei mai importanți jucători din lotul „alb-roșiilor”.

„Următorul meci o să fie foarte greu. Trebuie să ne relaxăm acum, dar să ne pregătim foarte bine pentru următorul meci. Suntem într-o formă bună, dar mereu sunt lucruri de îmbunătățit în toate aspectele jocului.

Trebuie să fim mai periculoși pe contraatac, dar sunt satisfăcut momentan. Politic este foarte important pentru că înțelege cum să creeze spații între linii, cum să mențină posesia și să-i elibereze pe coechipieri. Trebuie să avem răbdare cu el. Nu am timp să mă gândesc la nimic altceva decât antrenamente”, a mai spus Zeljko Kopic.

Hakim Abdallah, după Dinamo – UTA Arad: „Încerc să dovedesc care este valoarea mea”

Hakim Abdallah a fost titular la Dinamo în meciul cu UTA Arad, scor 1-0. Atacantul din Madagascar a vorbit despre atmosfera din tribune. Înainte de fluierul de start al meciului, .

„Cred că am jucat un fotbal bun în prima repriză. În a doua am suferit destul de mult. Am obținut 3 puncte și asta e cel mai important. Cred că în prima repriză a fost o chestiune de cine vrea cel mai mult punctele. Cred că noi am arătat asta. Asta am simțit pe teren, că am jucat mai bine ca ei.

A fost un moment frumos după meci, împreună cu suporterii. Reacționează suporterii de fiecare dată atunci când ne iese ceva pe teren. Știam înainte de meci că dacă învingem putem urca în clasament. Am avut destule ocazii pentru că nu este totul terminat.

Lupta continuă. Vedem la final ce se va întâmpla. De exemplu, săptămâna trecută am fost frustrat de evoluția mea. Am irosit o grămadă de ocazii. Știu că sunt acolo, dar nu m-am simțit bine că am ratat.

În fiecare meci încerc să dovedesc care este valoarea mea. E un loc bun în care să lucrezi, la Dinamo. Când intri pe teren ai încrederea coechipierilor, încrederea”, au fost cuvintele lui Hakim Abdallah.

Răzvan Patriche a vorbit despre momentul revenirii lui Dinamo: „Cred că a fost o problemă mentală”

Răzvan Patriche, integralist în meciul cu UTA Arad, a tras concluziile duelului de pe „Arcul de Triumf”. Căpitanul „alb-roșiilor” consideră că marea problemă de la Dinamo a fost una de ordin mental. „Veteranul” din Ștefan cel Mare susține că victoriile aduc victorii.

„E un sentiment plăcut. Ne bucurăm că am început să aducem puncte, am urcat în clasament. Trebuie să continuăm și să ne îndeplinim obiectivul. În seara asta s-au întâlnit două echipe care sunt într-o formă foarte bună. În ultimele meciuri și ei au adunat foarte multe puncte și noi la fel.

Am avut o repriză foarte bună în care am marcat, am dominat jocul. În a doua repriză cred că am vrut să ținem de rezultat. Am suferit, așa e la fotbal. Am suferit, dar ne-am îndeplinit obiectivul. Asta este cel mai important.

Cred că a fost o problemă mentală. A fost foarte greu până am obținut o victorie. După care s-au văzut toate meciurile altfel. S-a format un grup unit cu jucători de calitate și asta se vede.

Ne ajută. Îi mulțumim că este alături de noi. Îi apreciem sfaturile (n.r. lui Mircea Lucescu). Mai avem multe bătălii. Este pe viață și pe moarte. Vom da totul pentru fiecare meci și să ne îndeplinim obiectivul”, au fost cuvintele lui Răzvan Patriche.