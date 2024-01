A început bișnița cu biletele la Euro 2024! Cât costă un tichet la meciurile României pe piața neagră

”Tricolorii” au ajuns după o pauză de 8 ani la un turneu final și speră să facă o figură frumoasă, mai ales că nici . Reprezentativa noastră va da piept cu Belgia, Slovacia și câștigătoarea play-off-ului dintre Ucraina, Bosnia Herțegovina, Israel și Islanda.

Biletele la Euro 2024 au început să se vândă la bișniță

Tocmai această absență îndelungată de la marile competiții i-a făcut pe fanii naționalei României să aștepte cu nerăbdare Suporterii erau pregătiți să ia cu asalt stadioanele din Munchen, Koln și Frankfurt, acolo unde vor juca ”tricolorii” în faza grupelor, însă puțini au reușit să pună mâna pe un bilet la Euro 2024.

În schimb, tichetele au și început să se vândă la bișniță. Pe diferite site-uri de de vânzări, au apărut primele oferte cu bilete la partidele naționalei României din vară. Un utilizator anunță că are de vânzare 3 tichete la întâlnirea cu Belgia, iar cei care le vor achiziționa vor merge împreună cu el la stadion.

Dacă există cineva interesat să cumpere toate cele 3 bilete, prețul este de 2.000 de euro, dacă cineva vrea doar 2 tichete va trebui să scoată din buzunar 1.300 de euro, în timp ce un singur bilet este vândut cu 700 de euro.

”Vând Bilete Euro 2024 – 2.000 lei. Vând 4 bilete la meciul România – Slovacia de la turneul final Euro 2024. Prefer să transfer biletele față în față, direct în aplicația voastră pentru a evita orice suspiciune”, este un alt mesaj de pe un astfel de site de vânzări.

Într-un alt anunț se specifică că se vând bilete la meciurile din grupa României de la Euro 2024, iar prețul pentru 4 tichete este de 1.000 de euro. Trebuie specificat faptul că majoritatea acestor bilete care se vând la bișniță sunt dintre cele mai ieftine și au putut fi achiziționate cu 30 de euro.

Suporterii, dezamăgiți că nu au prins bilete

Ultrașii de la facțiunea ”Uniți sub tricolor” s-au arătat revoltați de faptul că majoritatea dintre ei nu au reușit să-și achiziționeze de la Euro 2024, deși i-au încurajat pe ”tricolori” în mod constant la partidele din ultimii ani.

”Astăzi a fost ziua îndelung așteptată timp de 8 ani de către suporterii înflăcărați ai Echipa națională de fotbal a României, cea în care pregătirile intense pentru vara următoare, cazările rezervate în Germania, biletele de avion și transportul poate deja achitat, perioadele de concediu și vacanță deja decise și în general toate pregătirile organizatorice în toi, să primească prin biletele de meci confirmarea oficială că pot continua cu același entuziasm.

În schimb, a fost o zi de coșmar pentru majoritatea suporterilor constanți, cea în care cu stupoare, revoltă și frustrare s-a constatat că extrem de puțini au prins bilet(e) și că tot elanul nestăvilit pentru a fi prezenți la Euro se năruie ușor dar sigur.

Cu atât este mai scandalos cu cât probabil mai mult de 95% din suporterii care au fost omniprezenți la toate meciurile naționalei, acasă și deplasare, în ultimii ani, campanii și în unele cazuri chiar decenii, au rămas pe dinafară.

Precum și a multor suporteri ocazionali, care ajung rar la vreun meci și acela e în general e vreunul de gală, turneu final, cu adversar de prim rang sau când joaca naționala la ei în oraș sau în țara în care locuiesc. Dar un procent însemnat de mare a ajuns și la bișnițari”, se arată într-o postare a suporterilor pe pagina de Facebook a UST.

Fanii ar fi vrut un sistem bazat pe fidelitate

”Văzusem încă după încheierea preliminariilor exemplul unor alte națiuni calificate, care au aplicat prin intermediul UEFA un sistem prin care biletele să revină prioritar fanilor fideli, prin considerente în care aceștia să nu fie scoși din ecuație.

Cum ar fi fost să se folosească un sistem care se aplică atunci când cererea este foarte mare și în care abonații cu cea mai mare vechime să fie luați în calcul prioritar pentru bilete, eventual un singur bilet sau maxim două de individ, pentru a evita specula.

Cum ar fi fost ca suporterii să facă dovada biletelor de meci din preliminarii când se înscriau la comenzile pentru bilete la Euro, să fie încurajată fidelitatea față de echipă și astfel prezența la toate meciurile naționalei?

Cum este ca marea majoritate a fanilor care-au fost în toate deplasările și nelipsiți de la toate meciurile acasă să nu fi prins niciun bilet, iar spectatori ocazionali să aibă bilete la discreție? Să nu mai zicem de speculanții care deja au umplut site-urile de profil cu bilete la prețuri astronomice”, se mai scrie în comunicat.

Nemulțumiți că ratează cele mai importante meciuri

”O să vină în curând turneul final și majoritatea celor pe care i-ați întâlnit nelipsiți de pe stadion, vor rămâne acasă, după ce au dus prezenți alături de tricolori greul ultimelor campanii de calificări. ‘C-așa-i în tenis!’

Și pentru cei cu care am interacționat și cântat cot la cot atâția ani împreună la meciuri și ne tot scriu disperați, ne întreabă dacă avem vreun bilet în plus, din păcate, inclusiv pentru noi înșine, nu avem decât extrem de puține și mult sub necesar, în condițiile în care în ultimul deceniu, am fost omniprezenți la meciurile naționalei.

La voi care e situația? Ați prins vreun bilet? Dacă ați avut vreun răspuns pozitiv, la ce meciuri ați prins, din câte comenzi plasate? Cu care din voi ne vedem în Germania? Lăsați aici sau în privat un mesaj/comentariu, măcar să știm unii de alții”, se încheie postarea fanilor nemulțumiți.