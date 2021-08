Anamaria Prodan îl distruge pe Gigi Becali: „Face de râs numele lui Dumnezeu și al lui Iisus!”

Sexy-impresara stă departe de România și se află într-o vacanță prelungită în Dubai, însă continuă tirul la adresa patronului FCSB, după scandalul cauzat de transferul lui Dennis Man și .

Agentul FIFA a vorbit și despre jucătorii de la FCSB cu care se află sub contract și nu exclude să se mute definitiv în Dubai, unde are sediul firmei de impresariat.

Anamaria Prodan, un car de nervi la adresa lui Becali: „O să mă rog la Dumnezeu să amuțească pe veci”

a oferit un interviu pentru în care a lansat un atac incredibil la adresa lui Gigi Becali: „Becali știe că o singură dată dacă mai deschide gura despre familia mea o să mă rog la Dumnezeu să amuțească pe veci. O să-i fie rușine să mai iasă din casă și o să-i fie rușine să-si privească familia în ochi dacă vorbesc eu. Poate Reghe să fie prieten cu așa cineva?”.

Ana pune l-a îndoiala și credința lui Gigi Becali, despre care spune că face de râs noțiunea de creștin ortodox. În privința unei noi căsătorii a lui Laurențiu Reghecampf, Prodanca nu crede până nu vede: „(n.r. – râde). Nașul Gigi Becali? (n.r. – Anamaria râde din nou). Divorțul și noua relație. Eternele probleme ale tuturor. Să mă anunțat când e nunta ca să vin și eu. Să-mi spuneți când anunță oficial Gigi că e naș, ca să-l felicit în felul meu unic. Orice naş își are nașul. Gigi face de râs numele lui Dumnezeu și al lui Iisus”.

Impresara are un mesaj de tip avertisment pentru toată lumea și e sigură că în cele din urmă va câștiga acest război: „Pentru el, să faci rău, să bârfești și să râzi de toți, ca lașul, pe la spate, sunt motive de a merge mai departe. Ne pierdem timpul. Cât despre tot ce se vorbește despre familia mea, soțul meu, averea noastră… Este jenant și prefer să spun atât: la final o să vorbesc doar eu, căci audiența o să amuțească.

Anamaria Prodan nu crede în prietenia dintre Reghe și Becali: „Păi, îl umilea pe la TV, îl numea trădător”

Actuala soție a lui se îndoiește categoric de relația de prietenie dintre Reghe și Gigi Becali: „Gigi, prieten cu Reghe? Păi, îl umilea pe la TV, îl numea trădător. Îi jignea nevasta la TV! I-a distrus imaginea și munca de o viață. Vorbea gura fără el, ca de obicei. De amante, cadouri, investiţii etc… Poate să fie Reghe prieten cu așa specimen? Eu, în locul lui, îl dădeam în judecată și sincer îi luam ‘maul’!”.

Prodanca îl amenință pe Gigi Becali că îl va da în judecată dacă o va mai jigni și îi va cere daune: „Dacă are dovezi, să se apere, ok. Dacă nu, să plătească până se satură să mai jignească. Toți am tolerat un individ… Am râs cu poftă la toate inepțiile rostite de el la TV, însă nu ne-am gândit că el chiar crede că noi îl și respectăm sau admirăm chiar!

Greșeală colectivă, zic eu. Poate ne trezim si realizăm că din glumă și plictiseală, am dat nas si forță cui? Nu e treaba mea ce hotărăște Laurenţiu, până la urmă. Dacă Becali nu are dovezi, sfatul meu este să-l dea în judecată”.

Ce spune Anamaria despre jucătorii pe care îi impresariază de la FCSB

mai are în continuare jucători la FCSB și e convinsă că acest conflict dintre ea și Gigi Becali nu va afecta relația ei cu jucătorii, iar aceștia nu vor avea de suferit: „Jucătorii care aleg să semneze un contract de reprezentare cu mine nu au legătură cu Reghe sau cu Gigi Becali. Contractul de reprezentare nu are legătură cu clubul, cu soțul meu sau cu antrenorul clubului.

Eu le reprezint lor drepturile. Este o chestie de încredere, respect și profesionalism. Ce suferință să fie? Ce treabă au ei dacă mă despart de Reghe sau de alți o mie? Ce legătură au ei cu viața mea privată?

Jucătorii au de suferit doar când se lasă călcați în picioare de oricine. Jucătorii au de suferit când merg pe mâna tuturor neaveniților, care nu au habar să le facă un contract care să-i pună la adăpost în cazul în care cineva vrea să le facă probleme.