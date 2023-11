Andrea Mandorlini reacționează în scandalul Deac: ”E norocos că poate încă să vorbească cu tatăl său”

După ce jurnalistul Horia Ivanovici dezvăluia la FANATIK SUPERLIGA, într-o discuție cu Cristian Balaj, că vestiarul celor de la CFR Cluj stă pe un butoi de pulbere, situația a escaladat într-un mod puțin anticipat. În centrul acestui scandal stă Ciprian Deac, care fără voia sa a ajuns Mărul Discordiei în vestiar.

Andrea Mandorlini reacționează în scandalul Deac

în care antrenorul Andrea Mandrolini gestionează vestiarul și favoriează anumiți jucători. Ciprian Deac s-a simțit umilit și și-a găsit aliați puternici în rândul veteranilor, cum ar fi și Mario Camora. Doar că, în presă a ieșit la atac și tatăl lui Ciprian Deac, care l-a atacat dur pe Mandorlini.

ADVERTISEMENT

A urmat o reacție surprinzătoare a lui Ciprian Deac, care și-a tras de urechi părintele pentru că nu și-a văzut de treabă, iar acum a venit momentul ca Andrea Mandorlini să-și expună punctul de vedere. Cel mai probabil Ciprian Deac a încercat să ”pună batista pe țambal”, așa cum remarca și Mitică Dragomir, în direct la MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ.

”Am vorbit cu Cipri. Cum am mai spus, pentru mine sunt toți tineri, ar putea să fie copiii mei. Am înțeles chiar și discursul pe care l-a avut tatăl său. Cred că Cipri este un băiat norocos pentru că poate încă să vorbească cu tatăl său. Eu, la fel ca alții, nu am acest noroc. Tatăl meu nu mai este.

ADVERTISEMENT

Nu m-a atins deloc, vorbesc cu el. Au ieșit alte lucruri, care cred că nu trebuiau să iasă, dar fac parte din joc. Am vorbit cu Cipri, îl înțeleg, știu că un tată vrea mereu să își protejeze fiii și înțeleg chiar și interviul lui. Nu înțeleg multe lucruri pe care le-a spus, dar eu nu am acest noroc să mai vorbesc cu tatăl meu, el are acest noroc și sper să o facă într-o manieră mai bună”, și-a început Mandorlini discursul.

Antrenorul italian e de părere că atacul tatălui lui Deac la adresa tehnicianului a fost ”personal”, însă nu l-a pus la suflet pentru că are experiența necesară pentru a ignora astfel de atacuri. Mai mult, Mandorlini l-a sfătuit să se împace cu tatăl său, indiferent de divergențe, pentru că părinții ar trebui prețuiți atât timp cât sunt printre noi.

ADVERTISEMENT

”Lucrurile care au ieșit sunt personale. Erau foarte personale împotriva antrenorului, când am citit interviul. Dar am părul alb, cunosc multe lucruri, am experiență. Repet, el este norocos că poate vorbi cu tatăl său, poate să-i spună gândurile lui, dacă a făcut bine sau rău. Pentru mine nu s-a întâmplat nimic.

Cipri Deac e mare jucător. Îi vreau binele. Dacă e important pentru echipă, dacă eu văd că poate să joace, joacă. 5, 10 minute, o partidă, zece partide. Nu pot să promit nimic. Nici măcar lui. Eu trebuie să mă gândesc la echipă. Pentru mine, echipa este înaintea lui Deac. Trebuie să fie util pentru echipă.

ADVERTISEMENT

Pot să greșesc, dar în acest moment eu cred că facem lucrurile bine, am schimbat foarte mult. Doi jucători importanți au rămas aici: Cipri și Mario Camora”, a explicat Mandorlini. Andrea Mandorlini are în aceste momente de gestionat un vestiar fierbinte, în care există mai mulți nemulțumiți care contestă selecția și metodele de antrenament.