Andrei Burcă știe cum putem învinge Germania: „Trebuie să fim războinici, să suferim pentru orice minge!” Video

A doua zi după victoria obținută contra Macedoniei de Nord în preliminariile CM 2022, Andrei Burcă a vorbit despre meciul de joi seara de pe Arena Națională, dar și despre confruntarea de duminică împotriva Germaniei.

Integralist în victoria naționalei României cu 3-2, stoperul lui CFR Cluj spune că este o onoare pentru el să evolueze sub „tricolor”, iar visul său cel mai mare este să participe la Turneul Final al Campionatului Mondial.

Valentin Mihăilă l-a impresionat pe Andrei Burcă: „Jos pălăria!”

Andrei Burcă a fost impresionat de evoluția lui Valentin Mihăilă în meciul contra Macedoniei de Nord. Fostul oltean, intrat pe teren în prima repriză după accidentarea lui Florinel Coman, a jucat extraordinar și a marcat un gol superb, chiar la debutul său la naționala mare.

„Am rămas impresionat de Mihăilă. Îl știam din Liga 1, am jucat contra lui, mi se părea un jucător bun. Dar ce a făcut în ultima perioadă în Serie A și la meciul de aseară… chiar am rămas impresionat, pot spune «jos pălăria» pentru el”, a spus Burcă într-un interviu acordat FRF TV.

În ciuda victoriei dramatice obținută de România, care ne-a asigurat 3 puncte foarte importante, fundașul clujean nu scoate din calculele calificării la Mondiale naționala macedoneană.

„Macedonia de Nord este o echipă bună, am simțit asta pe propria piele aseară, dar consider că la noi este cheia. Noi trebuie să fim atenți, pe viitor nu mai are voie să ne egaleze nimeni de la 2-0. E prea devreme să dau un pronostic, dar cred că vor face o figură frumoasă în continuare.

Când sunt la echipa națională, cred că mă transform, îmi reprezint țara și este cea mai mare onoare. Cred că este cel mai mare vis să îți reprezinți țara și să mergi la un turneu final, cum ar fi Cupa Mondială”, a mai declarat Andrei Burcă.

Andrei Burcă știe cum putem obine un rezultat pozitiv contra Germaniei: „Trebuie să fim războinici!”

Andrei Burcă știe și cum echipa națională ar putea obține un rezultat pozitiv duminică seara, împotriva puternicei naționale a Germaniei.

„Noi suntem conștienți că vom întâlni o echipă bună, cu cei mai buni jucători, de la echipe de top din Europa. Noi suntem un grup unit, trebuie să suferim pentru orice minge, să ne ajutăm între noi. Doar așa vom putea obține un rezultat bun. Nu putem spune că vom avea meci ușor din punct de vedere fizic.

Majoritatea jucătorilor joacă în Champions League, trebuie să ne ridicăm nivelul lor, iar pe plan mental trebuie să intrăm determinați pe teren și să dăm totul pentru noi și țară. Doar așa putem obține ceva. Trebuie să fim războinici, să nu avem regrete când ieșim de pe teren, să știm că am lăsat acolo ultima picătură de energie și cât va arăta tabela la final vom vedea”, a încheiat Burcă.