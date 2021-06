Anghel Iordănescu, vești bune pentru națională: ”Actuala generație e mai bună decât cea de la Euro 2016”

Elveția a produs de la turneul final învingând la București campioana mondială după executarea loviturilor de departajare.

Spectacolul din teren a fost întregit de , fanii români contribuind din plin la cea mai reușită partidă de la Euro 2020.

Naționala României lăudată de Anghel Iordănescu

Fostul selecționer al echipei naționale a României, Anghel Iordănescu, a rămas impresionat de atmosfera creată de fani în tribunele Arenei Naționale, da rși de calitatea excepțională a întâlnirii dintre Franța și Elveția.

”Am văzut un fotbal fantastic, ceva ce noi vedem aşa de rar la Bucureşti pe Arena Naţională. A fost un adevărat spectacol în teren, iar cele şase goluri au făcut ca totul să fie foarte frumos.

Cel mai mult m-a impresionat în minutul 101 sau 102 când întreg stadionul a scandat România-România. Atunci am simţit cel mai mare regret din viaţa mea”, a declarat Iordănescu la finalul întâlnirii.

Fostul selecționer merge pe mâna echipei lui Rădoi

Tehnicianul și-a amintit de partidele pe care reprezentativa noastră le-a jucat împotriva Franței și Elveției la Euro 2016 și este de părere că actuala generație este mai bună decât cea de acum cinci ani.

”Dacă stăm să ne gândim, acum cinci ani, la Euro 2016, România juca cu Franţa şi Elveţia. Iar 10 jucători din lotul actual al Elveţiei a fost la meciul cu noi de atunci şi 8 din lotul actual al Franţei au fost la întâlnirea cu noi…

Cu aceste echipe noi atunci am scos un egal cu Elveţia şi am mâncat bătaie cu Franţa în minutul 90. Eu sunt convins că actuala generaţie de la echipa naţională a României, cu aceşti jucători tineri talentaţi, este mai bună decât generaţia pe care am avut la Campionatul European din Franţa”, a încheiat Anghel Iordănescu.

Iordănescu face pace cu Mircea Lucescu

În final, Iordănescu a încercat să aplaneze apărut după ce antrenorul de la Dinamo Kiev l-a propus pe italianul Marco Rossi, selecționerul Ungariei, la naționala României, și a fost criticat pentru această afirmație.

”Eu nu sunt certat cu nimeni. Lucrurile sunt foarte simple din punctul meu de vedere… Am fost surprins ca Mircea Lucescu să pledeze pentru un antrenor străin.

Și asta atâta timp cât fotbalul românesc îi are pe Hagi, pe Dan Petrescu, pe Olăroiu, pe Răzvan, Lucescu, toţi antrenori buni care în orice moment ar putea să conducă echipa noastră naţională”, a încheiat ”Tata Puiu”.