Ar putea fi cel mai surprinzător transfer al verii: “Vreau să reziliez cu FCSB și să semnez cu Dinamo”. Exclusiv

FANATIK a anunțat în exclusivitate că , iar mijlocașul FCSB-ului a oferit primele declarații pentru site-ul nostru.

Ovidiu Horșia mai este dorit de două echipe din SuperLigă: „Am negociat cu CS Mioveni și Hermannstadt”

Ovidiu Horșia , iar mijlocașul de 21 de ani a vorbit pentru FANATIK despre venirea în Ștefan cel Mare: „Aștept și eu zilele astea să se concretizeze ceva cu Dinamo. Nu e încă 100% nimic. Mai am doi ani contract cu FCSB, numai că vreau să reziliez.

Nu cred că o să fie probleme și am înțeles că o să îmi dea foaia de reziliere să o semnez. Acum sunt bine din punct de vedere fizic, mi-am revenit și eu după accidentarea gravă. Să vedem ce planuri au și ce jucători vor să mai aducă.

Am jucat 45 de minute la FCSB 2 în amicalul cu Dinamo. Dinamo s-a mișcat bine în prima repriză, pentru că au fost câțiva jucători cu experiență. În a doua repriză s-a văzut că s-au făcut schimbări și sunt mai mulți copii”.

Jucătorul FCSB-ului însă mai negociază și cu două echipe din SuperLigă, iar Dinamo trebuie să se miște repede dacă vrea să îl transfere: „Nu mi-e teamă că o să fiu primit rău de suporterii lui Dinamo. Trebuie să discut și eu cu cei din conducere și cu impresarul meu. Nu am fost un jucător exponențial pentru FCSB și nu cred că va fi o problemă. Mai sunt în discuții și cu alte echipe din prima ligă. Unii în insolvență, alții cu alte probleme. Am negociat cu CS Mioveni și Hermannstadt”.

Ovidiu Horșia, despre perioada FCSB și coșmarul trăit la Gaz Metan Mediaș: „Am de recuperat 60.000 de euro”

Ovidiu Horșia a fost scor 6-6, din preliminariile Europa League, însă a fost împrumutat pe rând la Academica Clinceni, Poli Iași, Gaz Metan și Unirea Constanța: „La FCSB am jucat un meci în cupele europene și unul în campionat. Am făcut în fiecare an pregătirea de vară din 2017 cu ei. Apoi eram împrumutat ca să joc”.

La Mediaș a avut cele mai bune evoluții, însă o accidentare la genunchi l-a ținut pe bară luni de zile, iar mijlocașul dreapta nu a văzut niciun ban aproape un an de zile: „La Mediaș am jucat bine în primul an, dar în noiembrie am suferit o accidentare gravă la genunchi. În cele din urmă m-am operat și apoi mi-a fost greu să revin, mai ales că la Mediaș au venit și alți jucători.

Sincer mi-e teamă să merg la orice echipă acum după ce am pățit la Mediaș. Am fost neplătit 11 luni de zile. Am de recuperat 60.000 de euro din salarii, prime și chirii. Nu mai am nicio șansă să recuperez vreun ban. Și m-am mai și accidentat. A fost o perioadă foarte grea”.

Ovidiu Horșia, dezvăluiri despre accidentarea horror a lui Ionuț Panțîru: „Am făcut recuperare împreună. La el a fost foarte grav!”

FANATIK a anunțat în exclusivitate că din cauza unei accidentări grave la genunchi, iar Ovidiu Horșia a fost alături de fundașul stânga pe parcursul recuperării cu kinetoterapeutul Ovidiu Kurti.

„Am avut o parte din cartilajul de la genunchi rupt, undeva sub rotulă, în lateral.. Am făcut recuperare mult timp cu Ionuț Panțîru și Ovidiu Kurti la bază la FCSB. La el a fost foarte grav, i-au înlocuit în totalitate cartilajul de la genunchi. I-a greșit și operația și a trebuit să stea mult mai mult pe tușă. Sunt foarte nasoale accidentările la rotulă”, a dezvăluit acesta despre fundașul stânga care a ajuns la a treia operație.

În final, Horșia consideră că Dinamo ar avea șanse să se bată la play-off dacă va mai aduce câțiva jucători de valoare și experimentați: „Dinamo se poate poate la play-off cu câteva transferuri bune. E greu acum și în Liga 2. CSA are o echipă bună, mai e Miercurea Ciuc. Sunt echipe care îți pun probleme mari dacă nu ești pregătit. FCSB 2 are doar jucători tineri și va fi greu să facă față în Liga 2. Acum sunt doar 3-4 jucători care au 21 de ani”.