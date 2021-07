Bănia stă să erupă! Atmosferă de zile mari înainte de confruntarea cu Dinamo! Fanii lui FC U Craiova 1948 au scandat și împotriva rivalilor. Video.

Totodată, suporterii echipei patronate de Adrian Mititelu au scandat și împotriva rivalilor din Craiova, care tocmai și-au schimbat antrenorul, FANATIK anunțând în .

După înfrângerea dramatică din duelul cu CFR Cluj, scor 2-3, fanii lui FC U Craiova visează la o victorie împotriva rivalilor de la Dinamo, având mari speranțe de la jucători și de la Adrian Mutu, antrenorul echipei.

Atmosferă de zile mari creată de fanii lui FC U Craiova 1948 înainte de meciul cu Dinamo

pe străzile din Bănie înaintea derby-ului cu Dinamo, făcându-și simțită prezența. Aceștia au avut și câteva scandări . Și jandarmeria și-a făcut prezența, stând aproape de suporteri, pentru ca situația să nu degenereze și să aducă evenimente neplăcute.

Nu numai fanii sunt gata de meciul cu Dinamo, antrenorul Adrian Mutu având un mesaj războinic pentru jucătorii săi: „Știm cu toții rivalitatea de-o viața dintre Dinamo și Craiova, o știu și eu.

Mă aștept la un meci bun, la un meci solid din partea elevilor mei. Suntem dornici de victorie, sperăm ca prima din campionat să fie luni seară”.

„Aștept cu nerăbdare să jucăm pe Oblemenco, știu că va fi presiune maximă. Dar le-am spus și jucătorilor că trebuie să îmbrățișeze presiunea, s-o accepte, asta îi face mai focusați pe ceea ce au de făcut în timpul partidei.

Eu sunt obișnuit cu presiunea. Mă face să dau 100%. Nu avem cel mai bun calendar, după meciul cu campioana României să jucăm cu o rivală istorică, dar poate așa e mai bine.

Sper ca băieții să lase emoțiile deoparte pentru că au puterea de a câștiga acest duel”, a declarat Mutu, într-o conferință de presă.

Deian Sorescu, principalul pericol pentru olteni

despre care a spus că este cel mai important jucător din lotul lui Dinamo: „Dinamo are jucători interesanți, talentați, care au cochetat cu naționalele de juniori. Erau în vizorul meu când eram selecționerul naționalei de tineret”.

„Văd că situația financiară dificilă îi întărește, cu Voluntari am văzut o putere fantastică de a-și reveni, bineînțeles, Sorescu fiind atu-ul esențial, prinzând o zi senzațională.

Sorescu este în anturajul echipei naționale, arată calități fantastice, îi trebuie continuitate. Are nevoie de constanță. Am sentimente bune față de Dinamo, am trăit momente frumoase acolo.

Nu ar trebui să vorbesc urât despre un club alături de care am avut satisfacții. Dar vreau să câștig acest meci, îi simt și pe jucători că vor să ofere victoria suporterilor”, a mai spus Adrian Mutu.