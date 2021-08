Ca în Game of Thrones! FCSB şi CFR Cluj şi-au „executat” antrenorii! Edi Iordănescu şi Marius Şumudică au orbitat între rivale

A fost o vară fierbinte în fotbalul românesc. Principalele favorite la titlu şi-au schimbat antrenorii, iar Edi Iordănescu şi Marius Şumudică au ţinut capul de afiş, cei doi orbitând între FCSB şi CFR Cluj, în această vară.

Edi Iordănescu a reuşit în sezonul trecut să câştige titlul cu CFR Cluj, prelungind supremaţia ardelenilor pe plan intern. Surprinzător sau nu, imediat după finalul sezonului, antrenorul a anunţat că nu va rămâne pe banca echipei din Gruia.

Edi Iordănescu pleca de la CFR Cluj când Becali s-a înţeles cu Şumudică: „Deci nu e 90 la sută, nici 99 cum am zis la prânz, e 99,9”

În timp ce Edi Iordănescu pleca de la CFR Cluj, rivala FCSB era pe punctul de a-l numi pe Marius Şumudică în funcţia de antrenor, în locul lui Toni Petrea. Şumi a ajuns la un acord cu Gigi Becali, care anunţa că în proporţie de 99,9% e rezolvată mutarea:

„Da, tată. Mi-a mai cerut 100.000 la câștigarea titlului și am fost de acord. Deci nu e 90 la sută, nici 99 cum am zis la prânz, e 99,9. Eu așa zic, dacă am fost de acord cu cererea lui”, a fost anunţul triumfător al lui Becali.

Şumi s-a răzgândit după câteva ore: „Episodul FCSB pentru mine a luat sfârșit, deci nu există nicio variantă ca eu să antrenez această echipă”

Câteva ore mai târziu, Marius Şumudică s-a răzgândit. Antrenorul l-a refuzat pe Gigi Becali şi a spus că nu va merge la FCSB pentru că nu poate “sufleteşte”:

“Eu sunt liniștit, am decis să nu fac acest pas. Sunt un antrenor liber în continuare și episodul FCSB pentru mine a luat sfârșit, deci nu există nicio variantă ca eu să antrenez această echipă.

Am avut o discuție bărbătească în care ne-am spus ce aveam de spus și într-un final, din cauza unor neconcordanțe, legate și de staff și alte probleme, am decis să nu colaborăm și e cel mai bine atât pentru el, cât și pentru Marius Șumudică.

Din punct de vedere a ceea ce spune sufletul și inima, eram îndoit. Profesional, mi-aș fi dorit să lucrez și să fac performanță la un club care îți oferă condiții, dar sufletește n-am putut să fac pasul”, a motivat Şumudică.

Dinu Todoran, varianta neaşteptată: „Dacă era la biserică, atunci am zis că nu-l punem la Academie, ci direct la prima echipă”

Gigi Becali s-a reorientat spre o variantă neaşteptată, Dinu Todoran. Un antrenor lipsit de experienţă, a cărui venire la FCSB s-a petrecut în circumstanţe surprinzătoare:

”Am ales un antrenor pe criteriu de cumințenie, un om cuminte, un om bun, pe Dinu Todoran. I-am spus lui Meme să-l sune, ca să-l punem la Academie, să colaborăm cu el.

L-a sunat Meme și i-a zis că e la biserică pentru că e sărbătoare mare, Sfinții Constantin și Elena. Dacă era la biserică, atunci am zis că nu-l punem la Academie, ci direct la prima echipă. L-am chemat, a venit, a semnat deja”, a motivat atunci Becali.

Marius Şumudică a semnat „cu ochii închişi” contractul cu CFR Cluj: „Vă dau cuvântul meu de onoare”

Între timp, CFR Cluj s-a orientat spre antrenorul cu care Gigi Becali a bătut palma cu câteva zile în urmă, Marius Şumudică. Antrenorul nu a mai dat înapoi de această dată şi a ales să semneze cu rivala roş-albaştrilor:

“Vă dau cuvântul meu de onoare că am semnat aproape cu ochii închiși, am simțit permanent că totul este în regulă. Mă bucur foarte mult că am încheiat repede și nu am stat în negocieri lungi.

Abia aștept să începem lucrul efectiv împreună. Am văzut că au fost fel și fel de discuții în spațiul public, n-am făcut niciun fel de licitație. Am ales echipa care cred că mi se potrivește în momentul ăsta.”, a spus Şumudică.

Ape agitate şi la CFR Cluj şi la FCSB!

Campionatul a început mai bine pentru CFR Cluj, care a pornit ca din puşcă. FCSB a început poticnit, dar atmosfera s-a deteriorat rapid după eliminarea din Conference League, la capătul meciului cu Şahtior Karagandy.

Nici la CFR Cluj nu au mers toate ca pe roate, în ciuda victoriilor pe linie din campionat. Eliminarea din Champions League în faţa celor de la Young Boys a agitat apele şi la Cluj, acolo unde au apărut tot mai multe voci care vorbeau de schimbarea lui Şumudică.

Todoran, out după înfrângerea cu Rapid! Gigi l-a convins pe Edi Iordănescu: „De acum înainte va fi militărie la FCSB”

Meciul care i-a pecetluit soarta lui Dinu Todoran a fost înfrângerea cu Rapid, din etapa a V-a. Gigi Becali a spus că nu îl ajută jucătorii şi FANATIK :

“M-am înțeles cu Edi Iordănescu. Nu e 100%, dar sunt șanse mari să fie el. Nu este vorba de bani, ci de faptul că el vrea să controleze totul la echipă. Am fost de acord cu această condiție.

Așa va fi de acum înainte. Dacă ne înțelegem, mi-a spus că va avea telefonul închis începând de marți. Adică el va lua toate deciziile. Eu nu mă mai bag la echipă și i-am spus acest lucru.

O să fie și o clauză de reziliere. A vrut să aibă o asigurare că nu mă mai bag la echipă. Dar eu dacă i-am spus că nu mă mai bag, nu mă mai bag. Oricum… am obosit și au fost grele ultimele zile. De acum înainte va fi militărie la FCSB. O să fie dictatură. Edi Iordănescu o să facă dictatură”, a spus Becali pentru FANATIK.

Şumudică, scandal cu vedetele în vestiar! Bomba a explodat imediat după retur

La scurt timp după numirea lui Edi Iordănescu la FCSB, CFR Cluj a suferit una dintre cele mai dure înfrângeri din Europa: 0-4 cu Steaua Roşie Belgrad. de vestiar, însă lucrurile s-au calmat pentru moment după un comunicat al celor de la CFR Cluj prin care “principalul” Şumudică era reconfirmat în funcţie.

Mai mult, înaintea returului cu Steaua Roşie Belgrad, Marius Şumudică a ascuţit săbiile pentru meciul cu FCSB din weekend, cu o serie de declaraţii ironice la adresa lui Mihai Stoica, vorbe care aveau însă să se întoarcă împotriva sa ca un bumerang:

“Aţi văzut pe cineva din conducerea CFR-ului apărând şi spunând acest lucru şi scriind noaptea, pe la 12.00, când nomal oamenii se bagă sub plapumă şi se culcă – că aici e mai rece, la Cluj – aţi văzut pe cineva să începe să scrie pe Facebook ce s-a întâmplat? La noi nu s-a spus niciodată nimic.”

Neluţu Varga i-a demis la 12:00 noaptea pe Marius Şumudică, Marian Copilu şi Ioan Ivaşcu!

Însă, o zi mai târziu, la ora 12:00 noaptea, şeful CFR-ului nu era băgat sub plapumă, ci hotăra să îl demită pe Marius Şumudică, împreună cu toată conducerea clubului. Au plecat alături de antrenor, preşedintele Marian Copilu şi juristul Ioan Ivaşcu.

Au fost scene halucinante la stadionul din Gruia şi o zi mai târziu. , iar antrenorul a fost nevoit să ţină şedinţa tehnică în faţa magazinului oficial al clubului. Până la urmă, cele două părți au ajuns la un acord de rezilerea a contractului, clubul ardelean anunțând . În aceste condiții, campioana va fi condusă de pe bancă la derby-ul cu FCSB de un cuplu inedit, alcătuit din preparatorul fizic Cristian Dragotă și antrenorul de portari Cristian Moldovan.

Dinu Todoran şi Marius Şumudică, sacrificaţi de FCSB şi CFR în debutul sezonului! Edi vine din postură de adversar

Cele două rivale alternează perioadele de calm cu cele în care se află în vrie. Dinu Todoran şi Marius Şumudică au fost sacrificaţi de FCSB şi CFR Cluj, roş-albaştrii având un plus înaintea derby-ului în condiţiile în care lucrurile s-au mai aşezat după numirea lui Edi Iordănescu.

Noul antrenor al FCSB a început cu o remiză în faţa celor de la Sepsi şi înaintea meciului direct, CFR Cluj are 9 puncte avans faţă de rivala la titlu. Ardelenii vor aborda meciul cu un nou antrenor, iar schimbările bruşte din fotbalul românesc din ultimele luni încep să se asemene tot mai mult cu scenariul serialului de mare succes Game of Thrones.