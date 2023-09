Când se întorc Coman şi Măldărăşanu la Rapid: „N-ai cum să schimbi sângele vişiniu”

cu inima la Rapid chiar dacă acum sunt la Hermannstadt. Ce a spus președintele ardelenilor despre o revenire „acasă” în Giulești.

Dani Coman și Marius Măldărășanu se întorc la Rapid? „Știm cu toții ce simțim. Am trăit cele mai frumoase momente”

, așa cum o făceau și în teren în „alb-vișiniu”. Președintele ardelenilor vrea însă să îi învingă pe giuleșteni: „Suntem la Sibiu. Jucăm cu Rapidul peste 10 zile și vrem să învingem. Știm cu toții ce simțim pentru Rapid. Am trăit cele mai frumoase momente din carieră la Rapid. Măldă mai are doi ani contract”.

Cu toate acestea, sibienii vor să treacă peste fosta lor echipă în clasament: „Nu ai cum. Atât timp cât intri pe stadion, vezi galeria, iar eu am fost rapidist cu vreo 23 de ani înainte să ajung la Rapid.

Eu zic că știm cu toții că ținem cu Rapid, că suntem rapidiști, dar ne facem treaba cât putem noi de bine, acolo unde suntem în momentul de față. Ne simțim foarte bine la Sibiu, lumea ne apreciază și ne dorim să câștigăm chiar și cu Rapidul. Cu oricare altă echipă”, .

Dani Coman și Marius Măldărășanu se bucură că au încurcat FCSB: „Pentru noi sunt momente de satisfacție”

Dani Coman a remarcat bucuria fanilor pentru egalul obținut cu FCSB: „Pentru noi sunt momente de satisfacție să vezi oamenii fericiți chiar dacă a fost 2-2. Chiar și după meciul cu Universitatea Cluj, când am egalat în minutul 94. Oamenii erau fericiți și apreciază munca.

Știu că suntem o echipă care jucăm fotbal, care ne creem ocazii de a marca. Oamenii din fotbal ne apreciază pentru ceea ce am dezvoltat la Sibiu. Primesc foarte multe telefoane”.

Oficialul sibienilor e încrezător și crede că jucătorii săi pot face față oricărei echipe: „Eu am încredere că suntem pe drumul cel bun. Am demonstrat că putem să facem și meciuri bune la fel cum, în momentul de față, putem avea evoluții nesigure și chiar putem pierde cu orice echipă la fel cum putem câștiga. La cum arătăm în momentul de față ne putem bate cu orice echipă din campionat. Important e cum suntem noi la momentul meciului”.

Ce îi lipsește lui Hermannstadt să se bată pentru play-off: „Nu avem spiritul de bărbați. M-am ofticat și chiar am avut o discuție”

Cu toate acestea, și le-a făcut un reproș jucătorilor: „Mi-e ciudă pentru că nu-i mai prindem pe FCSB așa cum i-am prins aseară, aproape 40 de minute cu om în plus și să nu câștigăm. Nu avem spiritul de bărbați, de învingători. Asta ne lipsește.

M-am ofticat și chiar am avut o discuție cu două zile înainte de meci. Le-am spus: ‘vreau să facem tot ceea ce depinde de noi să câștigăm. Dacă după meci ne uităm în ochii fiecăruia și spunem că am făcut tot ceea ce a depins de noi, dar au fost mai buni, eu nu sunt supărat’. Dar ieri nu am făcut ceea ce a depins de noi. Puteam mult mai mult

