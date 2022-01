„Cazul Djokovic”, sub lupa psihologilor: „Nole trebuie să tacă! Este o crimă să promovezi antivaccinismul, în fața unor creduli!” Exclusiv

Novak Djokovic a fost expulzat din Australia, dar efectele acestui scandal sunt departe de a se fi încheiat, în condițiile în care, potrivit psihologului Cristian Munteanu, Nole ar putea crea un precedent periculos.

Este de notorietate faptul că este un antivaccinist convins și că nu a specificat niciodată dacă s-a injectat împotriva infectării cu virusul SARS-Cov-2. Mai mult, modul în care a decurs, însă, aventura sa în Australia, care de la un simplu incident legat de viză s-a transformat într-un scandal aproape planetar, cu adânci ramificații sociale, a trezit mai multe reacții, inclusiv din partea psihologilor, care susțin că sârbul și-ar putea exploata faima, pentru a strânge în jurul său adepți. Experiențele de tip psihologic ne arată că aceste practici pot fi, lesne, încununate cu succes…

Mai în glumă, mai în serios, l-am întrebat pe cunoscutul psiholog dacă Nole ar putea deveni un tip de „guru”, iar scandalul pe care l-a creat s-ar putea transforma într-un precedent periculos.

„În principiu, da, pentru că există o pătură enormă de oameni neinstruiți și creduli, care achiesează la asemenea idei ale unor indivizi care, după părerea mea, aleargă după notorietate”, a declarat Cristian Munteanu, în exclusivitate pentru FANATIK.

Psihologul Cristian Munteanu: „În ce domeniu este Nole „marele Djokovic”, în virusologie sau în tenis? Să tacă! Este o crimă!”

Dincolo de cartea de vizită și de faima lui Djokovic, psihologul intervievat consideră că prioritară este competența într-un anumit domeniu, mai ales în condițiile în care discutăm despre un teritoriu atât de sensibil, cum este cazul vaccinării. Deja, pe marginea acestui subiect au fost formulate o mulțime de comentarii și au fost create dispute, care, în opinia interlocutorului nostru ar fi trebuit să rămână doar la nivelul specialiștilor.

Referitor la acest aspect, Cristian Munteanu a menționat: „Să nu uităm că, dacă ne opunem unui lucru, cu tărie și cu hotărâre, ar fi benefic să și știm, argumentativ, de ce o facem. Are „Nole” competențe în virusologie? Nu. Atunci, să tacă! Iar dacă are o asemenea opinie, ar fi bine s-o țină pentru el, nu s-o clameze, în dreapta și în stânga. Pe undeva, este o crimă!”…

„Este o crimă, pentru că promovează o idee pe care alți oameni, poate mai săraci cu duhul, mai creduli, o îmbrățișează și o adoptă, pentru că el este „marele Djokovic”. În ce domeniu este el „Marele Djokovic”, oare în virusologie sau, totuși, în tenis? Sigur, ar putea adopta o metodă nouă de antrenament, ori un alt stil de joc, dar atât! Acolo țin eu minte că acest personaj s-a impus…”, și-a argumentat psihologul, teoria.

Dorința de notorietate și pretextele puerile

După 11 zile de controverse, atât sportive cât și judiciare ori diplomatice, timp în care a forțat mâna autorităților australiene, Novak Djokovic a fost trimis acasă, în Serbia. Este, însă, impropriu spus „acasă”, deoarece . Chiar și în această situație, deși n-a izbutit să-și apere titlul de campion la Austalian Open și să devină primul tenisman din istorie cu 21 de titluri de Mare Slam, Nole a fost primit la Belgrad ca un erou…

Inevitabil, am dorit să aflăm care este impactul creat de o vedetă, indiferent din ce zonă a vieții sociale provine aceasta, într-o asemenea situație.

„Dacă discutăm exclusiv despre Novak Djokovic, trebuie repetat că el nu are nicio competență în ceea ce privește chestiunea vaccinării. Probabil, în această campanie antivaccinistă este, exclusiv, vorba despre dorința lui de a căpăta și mai multă celebritate, iar impactul a fost unul pe măsură”, a fost de părere Cristian Munteanu.

Este, însă, momentul să menționăm că, din pricina acestei dorințe de notorietate, Nole a avut incomparabil mai mult de pierdut, decât de câștigat. De curând, FANATIK a anunțat că, după ce a fost exclus de la Australian Open, . Guvernul francez a adoptat legea care impune certificatul verde la toate competițiile sportive, iar sârbul nu se află în posesia unui astfel de document…

Psihologul intervievat susține că, „din toate punctele de vedere, un om care are bun simț medical înțelege nevoia vaccinării și mai ales aspectele benefice pe care aceste vaccinuri le-au adus, la nivel general, umanității, în sine. Pot fi inventate diverse pretexte puerile, însă orice tip de argument aproape că dispare”.

„Dacă ar fi fost un strungar excelent sau un bun săpător de șanțuri, nimeni n-ar fi auzit de el!”

Pentru psihologul Cristian Munteanu, întreaga discuție legată de „cazul Djokovic” gravitează în jurul celor două idei principale: competența în anumite domenii și notorietatea sau, altfel spus, celebritatea.

„Dacă o serie impresionantă de somități mondiale susțin că vaccinarea este benefică, faptul că un foarte bun profesionist, dar în cu totul și cu totul alt domeniu, susține contrariul și pretinde că acest vaccin are efecte adverse, apare o problemă. Pe ce se bazează acest om, atunci când face asemenea afirmații? Care sunt argumentele științifice și înalt raționale pe care le aduce acest domn, Novak Djokovic?”, s-a întrebat, retoric, psihologul.

De altfel, partenerul nostru de dialog a insistat pe „specializarea” lui Nole în sportul în care a izbutit să ajungă în vârful topului mondial, spre deosebire de restul apetențelor acestuia în alte domenii. Evident, toată discuția a plecat de la modul în care tenismenul s-a folosit de „cartea de vizită” în scandalul generat de participarea la Australian Open.

Cristian Munteanu a fost ferm și din acest punct de vedere: „Nimeni de pe această lume n-ar fi auzit de acest domn, Novak Djokovic, dacă nu era un foarte bun jucător de tenis. Dacă ar fi fost un excelent strungar sau un foarte bun săpător de șanțuri, nimeni de pe planetă n-ar fi aflat de existența sa. Să ne lămurim. El este foarte bun în tenis, dar atât!”.

Marea masă a oamenilor neînregimentați către o idee, ușor de manipulat

În ce ne privește, am dorit să aflăm, din partea specialistului, care este modul în care funcționează psihologia de grup, de masă mai exact, în asemenea situații. Novak Djokovic are o mulțime de suporteri, nu doar în , ci pe toate continentele…

„Mecanismul este foarte simplu. Este necesară o singură idee, nu are importanță care anume, dar care să fie promovată foarte puternic. Mai mult ca sigur, imediat se vor găsi, din marea masă a oamenilor neînregimentați către nicio idee, unii care să achiezeze la opinia respectivă”, este opinia intervievatului nostru.

Acesta a detaliat: „Dacă o persoană vine cu o idee care pare a fi reală și accentuez pe cuvântul „pare”, va apărea un grup care va susține respectiva părere și care va țipa și mai tare, pentru că, nu-i așa, există dreptul la opinie”.

„Fereastra Overton”, principiul psihologic al manipulării

Potrivit psihologului terapeut, efectele unei asemenea reacții în lanț sunt extrem de primejdioase. De altfel, Cristian Munteanu a argumentat cu un cunoscut principiu existent în meseria sa.

„În acest fel, apar tot felul de șarlatani care promovează o mulțime de neadevăruri care, prin repetare, ajung să devină adevăruri. Discutăm despre faimoasă „Fereastră Overton”, pe care profesioniștii o cunosc foarte bine. Altfel spus, un lucru fals dar repetat la nesfârșit, eventual prin gura unor vedete, ajunge să devină adevăr, în ciuda faptului că este, de fapt, o nenorocire”, a explicat Munteanu.

Potrivit site-urilor de specialitate, „ ” presupune trecerea unei idei de la „imposibil” la „legal”, în șase pași: imposibil, radical, acceptabil, rațional, popular și legal. Teoria pornește de la prezentarea unei idei în fața opiniei publice, continuă cu apariția unor formatori de opinie care declară că teza este plauzibilă, ulterior ea devine funcțională și mai târziu ajunge să joace un rol important în manipularea auditoriului.

Imediat, ideea este prezentată drept fiind populară și, la final, se ajunge în stadiul în care discuția se mută în zona legalizării problemei, prezentată, în general, drept o oportunitate politică.

Miza finală, bunul simț politic și mentalitatea de afacerist a liderului mondial

În întreaga dispută legată de cazul lui Novak Djokovic mai există un aspect extrem de important, care poate avea, de asemenea, efecte de natură psihologică și emoțională. Jucătorul locuiește la Monaco, nu la Belgrad, dar sunt cunoscute sensibilitatea și spiritul patriotic al sârbilor. Am dorit să aflăm dacă, în condițiile în care Nole provine dintr-o lume estică și sensibilă, din punct de vedere emoțional, există pericolul să devenim martorii unei posibile victimizări de grup. Așadar, l-am întrebat pe partenerul nostru de discuție dacă putem asista chiar la o eventuală psihoză naționalistă…

Răspunsul a venit imediat, dar, se pare că, inclusiv în cazul marilor sportivi, „naționalismul” se împiedică de propriul interes și, de ce nu, de contul bancar…

„Există o asemenea posibilitate, dar, totuși, cred că bunul său simț politic și mentalitatea de om de afaceri, pentru că, să nu uităm, Novak Djokovic este și un businessman, îl îndeamnă să nu procedeze în acest mod. Banii pe care i-a adunat, foarte mulți de altfel, nu au venit din Serbia, ci din partea popoarelor occidentale, care știu să tipărească euro și dolari”, ne-a declarat psihologul.

Cu toate acestea, la final, Cristian Munteanu ne-a mărturisit că, după părerea sa, întregul scandal a fost supraevaluat. „Aș dori să adaug faptul că, în opinia mea, se dă o importanță prea mare unui asemenea eveniment. Cred că, așa cum spun românii, s-a făcut din țânțar, armăsar”, a încheiat psihologul.