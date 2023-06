Ce i s-a întâmplat unui soldat în timp ce repeta pentru parada de ziua Regelui Charles. Colegii au sărit imediat să-l ajute

Soldații britanici repetă în condiții grele pentru parada de ziua Regelui Charles al III-lea. În cursul zilei de sâmbătă, chiar când Prințul William defila prin fața lor, un incident a avut loc, iar medicii au intervenit imediat.

Ce s-a întâmplat în timp ce soldații britanici repetau pentru parada Regelui Charles

Peste o săptămână va avea loc parada organizată în cinstea Regelui Charles, iar soldații britanici repetă de zor pentru ca totul să iasă cum trebuie. În cursul zilei de sâmbătă, 10 iunie 2023, a avut loc un exercițiu la care au participat Prințul William și Gărzile Regale.

Temperaturile ridicate, însă, le-au dat mari bătăi de cap. Faptul că au fost nevoiți să stea în bătaia directă a soarelui, îmbrăcați în tunici de lână și cu căciuli din blană de urs pe cap a fost greu de suportat pentru unii dintre soldați.

Astfel că, unii dintre aceștia au leșinat astăzi în timp ce fiul Regelui Charles trecea prin fața lor. Unul dintre soldați s-a prăbușit în timp ce avea instrumentul în mână, iar colegii l-au privit neputincioși, neputând să intervină.

Acesta s-a ridicat de unul singur, iar medicii au mers să-l ajute. Un altul, însă, nu a reușit să iasă pe propriile picioare din mulțime, ci a fost cărat cu targa până la un punct de prim ajutor. Mai târziu, Prințul William le-a mulțumit printr-o postare pe Twitter tuturor Gărzilor Regale.

„Mulțumesc mult fiecărui soldat care a luat parte la Revista Colonelului în această dimineață, în căldură. Condiții dificile, dar toți ați făcut o treabă foarte bună”, a fost mesajul publicat de Prințul William

Regele Marii Britanii a fost de curând în România

Amintim că de curând Regele Charles al III-lea a fost în România, . Acesta a fost primit cu drag de sătenii din Valea Zălanului,

Majestatea Sa a accepta gestul de iubire și nu s-a supărat. Regele Marii Britanii nu și-a dezamăgit susținătorii și nu s-a ferit din cauza dovezilor de afecțiune pe care le-a primit din partea lor, din contră, a dat de înțeles că îl bucură.

„Nu pot descrie ce plăcere am vizitând încă o dată România. Mulțumesc pentru cuvintele frumoase și generozitatea imensă. Eu cred că au trecut 25 de ani de la prima mea vizită în această țară remarcabilă, când am venit aici am simțit o legătură profundă cu România.

(…) Am fost inspirat de oamenii pe care i-am întâlnit, care lucrează neobosit pentru ceilalți. Am ajuns să iubesc România! Țară de glorii, țară de dor!”, este mesajul pe care