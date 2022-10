Ce nu s-a văzut la pomana Ionelei Prodan! Anamaria Prodan: ”Nimeni, niciodată, nu a avut așa ceva la mormânt”

FANATIK vă prezintă, în exclusivitate, ce s-a petrecut la pomana Ionelei Prodan în spatele camerelor de luat vederi, în spatele strălucirii momentului. Inflația de vedete a știrbit din solemnitatea momentului, dar, cu toate acestea, au fost oameni care au plâns-o pe marea artistă trecută la cele veșnice acum patru ani și jumătate.

Cum a luat naștere festivalul-pomană pentru Ionela Prodan, de la cimitirul Bellu

a strâns laolaltă cântăreți celebri, vedete din showbiz, dar și oameni obișnuiți sau doar gură-cască care voiau să fie martorii unui eveniment cum rar s-a văzut acolo.

Anamaria Prodan, după ce s-a liniștit și a oprit izvorul lacrimilor vărsate pentru mama sa, ne-a dezvăluit, în exclusivitate, cum a luat ființă festivalul pomană dedicat Ionelei Prodan, artista care astăzi, 6 octombrie 2022, ar fi împlinit 75 de ani.

”Am făcut asta pentru că mama mea este ceva unic, uriaș. Așa o să rămână pentru totdeauna ea. Iar familia asta (Prodan, n.red.) e mare și ea merită să fie pomenită așa. Nimeni, niciodată, nu a avut așa ceva, la mormânt, o asemenea pomană.

Am organizat-o din scurt, recunosc. În ultima săptămână ne gândeam la ceva deosebit. Și când vorbeam cu Gabi (Gabriela Lucuțar, n. red.) să fac un festival pentru ea, mai ales că sunt foarte mulți artiști pe care ea i-a ajutat.

Și Gabi mi-a zis să facem ceva frumos la cimitir, iar eu nu credeam că putem să primim aprobări, că nimeni nu o să dea aprobare să facem un spectacol în cimitir”, a spus, în exclusivitate pentru FANATIK, Anamaria Prodan.

Surpriza de la mormântul Ionelei Prodan. ”Am primit aprobările”

. ”A doua zi m-a sunat Gabi mi mi-a zis așa: `Auzi, pregătește-te, am primit aprobările. M-am ocupat, avem tot ce trebuie`. De acolo, am vorbit cu Lenuța, cu Elena Merișoreanu, și am zis să vedem cine este aproape de mama acum. Iar totul a ieșit așa cum mi-am dorit, a ieșit perfect”, ne-a mai spus Anamaria Prodan.

Aprobările primite au fost utile la modul cel mai serios. Pentru că, la un moment dat, în locul în care avea loc pomana și-au făcut apariția cei de la Jandarmerie. Au inspectat cu atenție locul, s-au uitat la participanți și, după ce și-au dat seama că nu e rost de vreun scandal, s-au îndepărtat.

”Știau că are loc evenimentul, trebuia să vină un echipaj să vadă ce se întâmplă aici”, ne-a explicat “Regina Întunericului” în timp ce tăia de zor din slăninuță și brânză. Aranjase deja panoul pe care, la loc de cinste, a așezat o iie și fotografia Ionelei Prodan. ”Este chiar iia Ionelei Prodan, am ales-o eu din dulap. E veche cred că de vreo 50 de ani”, ne-a spus “Regina Întunericului”.

Mare de oameni, înghesuială de vedete

Dacă pregătirile au început, la cimitir, încă de la răsăritul soarelui, pomana a fost, în fapt, prilej pentru o noapte albă făcută de cea care s-a ocupat de organizare. ”Am dormit vreo 2 ore. Ne-am apucat azi-noapte de sarmale, pe la 2. Am făcut și ciorba, totul e făcut de mine. Dulciurile sunt făcute de angajata mea filipineză, ea știe să facă așa ceva”, spune, în exclusivitate, pentru FANATIK, Gabriela Lucuțar.

Mai mult, ne-a precizat “Regina Întunericului”, nu a fost deloc ușor să se desfășoare în cimitirul Bellu. ”Noi nu prea facem catering, așa că nu e deloc ușor. Dar am adus pirostrii, am adus o plită electrică să încălzim ciorba, totul e bine”, ne mai spunea ea. Între timp, un bărbat de la administrația cimitirului Bellu se tot străduia să rezolve situația curentului electric și se cățăra pe diverși stâlpi pe unde înnădea cabluri.

La 11.45 însă, îngrijorarea își făcea loc pe fața Gabrielei Lucuțar. Nu veniseră prea mulți dintre invitați și se temea că toată munca i-a fost în zadar. La un moment dat însă, unul dintre angajații din cimitirul Bellu a venit, aproape alergând printre morminte. ”Vine Ana! Sunt oameni după ea”, a spus, abia trăgându-și sufletul.

Și, în acel moment, și-au făcut apariția cu toții. cu lacrimi în colțul ochiului, Sarah, fiica ei, Elena Merișoreanu, Constantin Măgureanu, Mărioara Lincan, Valeria Arnăutu, Mărioara Man sau Ionuț Sidău, dar și mulți alții.

Momentul mesei pomană, savurat de vedete cot la cot cu oamenii obișnuiți

După discursurile pe care le-au avut în momentul în care , s-a declanșat haosul. Oamenii pofteau la dulciurile – gustoase din cale afară, de altfel – întinse pe masă. Ciorba de fasole părea să atragă ca un magnet, micii erau scufundați în muștar și înfulecați, iar sarmalele provocau plescăituri satisfăcute.

Iar vedetele, ceva mai delicate, se înfruptau din bunătățile preparate de Gabriela Lucuțar și angajații ei, cot la cot cu oameni obișnuiți, gropari, femei de serviciu și oameni de la pază. Cu toții, unii și înveseliți de muzica care bubuia în boxe sau de un păhărel de țuică sau vișinată, o felicitau pe Anamaria Prodan care, înconjurată de ziariști, își spunea of-urile.

Adeseori întreruptă de femei în vârstă care țineau să o felicite pentru felul ei de a fi, să își exprime regretul pentru Ionela Prodan și să o încurajeze în lupta cu Laurențiu Reghecampf, Anamaria Prodan încerca totuși să se bucure și ea de ceva dulce. Pentru moral.

Anamaria, colivă ”de fițe” pentru pomana mamei sale, Ionela Prodan

Până la urmă, văzând-o la ananghie, “Regina întunericului” a adus o colivă ”specială”: într-un corn ca de înghețată, acoperită cu ciocolată albă și cu numele Ionela Prodan scris artistic, deasupra.

Sarah, fiica Prodancei, care se simțea vizibil slăbită, nu a rezistat prea mult și, după ce i-a cerut îngăduința mamei, a plecat, însoțită de un șofer, de la cimitir. A fost o zi grea pentru tânăra care îi duce, la rândul ei, dorul celei care i-a fost bunică, Ionela Prodan.

Singura ființă care nu părea deloc afectată de ce se petrecea în jur și de agitație era un motan tărcat cu o privire din cale afară de șmecheră. Un pui de pisică, deja bine hrănit de mai toți, se plimba mândru pe acolo, cu coada sus, de parcă el a pus la cale festivul de la pomana Ionelei Prodan.