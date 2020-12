Revelionul, marea petrecere din noaptea de Anul Nou, se apropie cu fiecare ceas care ne duce spre 2021. Nu va fi ca altă dată, din cauza pandemiei de COVID 19, dar își va păstra tradițiile și superstițiile chiar și în… izolare!

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Speranța de mai bine o avem toți, în ciuda condițiilor grele de viață impuse de războiul mondial devastator pe care ne l-a declarat coronavirusul SARS-CoV-2.

Nu avem voie să facem o sumedenie de lucruri care ni se păreau firești, pe care le orânduiam de mici, învățați de părinți, care învățaseră de la bunici, care învățaseră de la bunicii lor… și tot așa din generație în generație. Nimic nu mai este ca „înainte”…

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ce nu se face în noaptea de Revelion. E total interzis. Superstiția pe care puțini o știu

Noile interdicții vin să se adauge unui „set” de „Nu trebuie să…” adus prin sute de ani de superstițiile care „urcă” la noi din moși-strămoși.

Lăsăm la o parte „setul” opus, cu „Ce e bine să faci în noaptea de Revelion” și ne ocupăm de negativele „Ce nu trebuie să fac în noaptea de Revelion”. Tradiționalele interdicții, până la cele impuse acum de autorități.

ADVERTISEMENT

O superstiție pe care puțini o știu se referă la mâncare, „preocuparea” principală a majorității românilor în noaptea de Revelion. Aperitive cât să hrănească un regiment, sute de sarmale, tone de fripturi, basculante de dulciuri însoțesc venirea Noului An. An de an!

Eeee, știați că în noaptea de Revelion nu trebuie sub nicio formă să gătiți sau, Doamne-ferește, să mâncați carne de… pasăre?! „Tradiția” superstițioasă spune că norocul în Noul An se va risipi întocmai așa cum se împrăștie pământul scormonit de găini și suratele înaripate din ogradă!

FANATIK vă ajută să pășiți în Noul An 2012 cât mai „ocrotiți” de ghinioanele posibile „cauzate” de „greșeli” pe care, fără de voie, le puteți face în noapte de Revelion.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Așadar, mare atenție la ce nu trebuie care cumva să faceți când treceți pragul dintre ani, ca să alungați ghinionul și să „tentați” norocul. Concret, punctual. Deci să nu…

Să nu vă certați! Nici măcar cu polițistul care, aflat în exercițiul „foncției” vă dă fiola sau vă cere declarația pe propria răspundere când vă întoarceți acasă (dacă aveți de unde!) după Revelion…

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Să nu plângeți! Nici de supărare că n-ați câștigat la extragerea Loto a Revelionului, nici de ciudă că a câștigat vecinul de palier, nici de bucurie că a nu mai știe unde a pus biletul câștigător…

Să nu înjurați! Chiar dacă înjurați, oricum Colțescu e ca și retras, FCSB nu ia campionatul și Dinamo ajunge în faliment…

ADVERTISEMENT

Să nu strănutați! Aici nu avem nimic de comentat, doar să nu strănutați și gata!

Să nu împrumutați nimic și să nu aveți datorii! Nu ca 90% dintre patronii echipelor din Liga 11

ADVERTISEMENT

Să nu aveți buzunarele… cusute sau goale! Ca CortaZero, incluzând aici și cacofonia asumată!

Să nu spălați vasele! Explicați-i calm soției de ce nu faceți în noaptea de Revelion ce, altfel, faceți în fiecare zi…

Să nu spargeți ceva! Se leagă de punctul anterior, dacă l-ați evitat pe acela, aveți șanse mari să scăpați, dar rugați pe altcinev să-și asume riscul de a aduce scrumierele de cristal de la bucătărie…

Să nu măturați sau să ștergeți… praful! Și nici să nu dați cu aspiratorul după ce pleacă musafiri, dacă aveți parte, până pe 2 ianuarie!

Mare atenție la prima persoană care vă intră în casă după 12 în noaptea de Revelion!

Să nu aruncați vreun lucru din casă, nici măcar… gunoiul! Oricum nu are cine să-l ridice, madam Clotilde face și ea Revelionul!

Să nu coaseți, să nu tricotați! Nici dacă vi s-a oferit titlul de „Bunică de onoare”… sau „Bunicul anului”…

Să nu agățați calendarul pe perete înainte ca Anul Nou 2021 să înceapă! Apoi, in extenso, să nu întoarceți fila înainte ca ziua sau luna respectivă să se fi încheiat.

Să nu vă intre în casă prima după miezul nopții o femeie, aduce mare ghinion, să fie neapărat un bărbat, aduce noroc! Știm, feministele o să ne tragă în țeapă, dar așa spune tradiția. Mă rog, superstiția. Tot tradiție este…

Să nu dormiți când vă intră în casă anul Nou 2021 la braț cu Sfântul Vasile! Care sfânt, dacă vă găsește sforăind, somnolență și oboseală o să vă dea tot anul viitor! Și nu mai ajungeți să faceți vaccinul anti-COVID…