Cine a programat „Ziua furiei” și riposta Israelului. Cum profită de Coran teroriștii Hezbollah

Potrivit publicației , organizația teroristă Hezbollah a anunțat că astăzi va fi „o zi de furie fără precedent împotriva Israelului”, cauzată de doi factori: și atacul nocturn asupra spitalului din Gaza. În realitate, sintagma „Ziua furiei” provine din Coran, iar profesorul Dan Dungaciu a explicat contextul în care este folosită și care îl are în centru pe liderul „spiritual” al Iranului, Ali Khamenei. Între timp, Israelul se află în mijlocul unei mari dileme…

Dan Dungaciu: „Ayatollahul Iranului, Ali Khamenei, a preluat „Ziua furiei” din Coran. Israelul nu va rămâne dator!”

Din solidaritate cu teroriștii Hamas, gruparea șiită , care sălășluiește la granița Libanului cu Țara Sfântă, a găsit momentul oportun pentru a-și oferi serviciile, mai ales că se găsește într-o dispută armată cu Israelul încă din anul 2006, de la „Războiul de 34 de zile”. Potrivit politologului Dan Dungaciu, „Ziua furiei” – care a debutat în această dimineață cu atentatul de la sinagoga din Berlin – a fost programat pentru a coagula lumea musulmană împotriva Occidentului.

„Ideea de furie și modul în care a fost instrumentată în acest conflict, ca urmare a atacului terorist al Hamas, devine interesantă. Înainte de 3 octombrie – practic cu patru zile înaintea agresiunii din Gaza – liderul Revoluției Islamice, ayatollahul Iranului, , a ținut un discurs în cadrul unei conferințe dedicate nașterii profetului. Acolo a afirmat două lucruri foarte importante. În primul rând, a spus că Israelul poartă ranchiună și că este furios față de statele din Orientul Mijlociu. Apoi a citat versetul 3: 119 din Coran, care spune . Al doilea lucru pe care l-a afirmat a fost «cei care se vor alia cu sistemul sionist vor pieri»”, a declarat Dan Dungaciu, în exclusivitate pentru FANATIK.

Profesorul universitar ne-a îndemnat să ne amintim că, „după atacul incalificabil al teroriștilor Hamas, cuvântul de ordine a fost „furie”. Evident, societatea israeliană a fost furioasă pe eșecul în materie de securitate, pe proprii lideri și pe Hamas. Toate declarațiile făcute la momentul respectiv, din dorința ca Israelul să-și ia revanșa, au fost legitime, însă acest lucru mi-a amintit de discursul liderului spiritual iranian”.

Conform afirmațiilor interlocutorului nostru, întreaga teorie se bazează pe furia care riscă să stârnească în Orientul Mijlociu reacții ce vor depăși confruntarea dintre Israel și Hamas. Pe de altă parte avem de-a face cu furia coalizată a statelor arabe:

„Este o chestiune semnificativă, deoarece asistăm la un eveniment care, în cazul în care se va petrece, riscă să schimbe ecuația strategică, în sensul în care lumea arabă s-ar putea uni, indiferent dacă unii sunt suniți sau șiiți”.

Când se unesc toți dulăii de la stână…

Se pare că aici apare marea problemă, deoarece „una dintre diferențierile restului lumii arabe față de Iran constă în distincția religioasă, dincolo de cea etnică, având în vedere faptul că iranienii nu sunt arabi. Însă, există diferența între axa șiită, condusă de Iran, și axa sunită. De această dată există riscul apariției scenariului în care se unesc toți dulăii de la stână, care până atunci se luptau între ei”.

În opinia profesorului Dan Dungaciu, în Orientul Mijlociu, simbolistica reprezintă un capitol foarte important: „Accentul cade pe această „zi a furiei”, inclusiv ca urmare a bombardamentului tragic asupra spitalului din Gaza și este folosit tocmai pentru a unifica lumea arabă. În opinia mea, ne găsim într-o continuitate. Scopul principal al Hamasului nu a fost doar uciderea evreilor și crearea unei crize în sânul statului Israel, ci ridicarea lumii musulmane împotriva acestei țări, ducând conflictul mult mai departe de realitatea de pe teren”.

Dan Dungaciu are sentimentul că „prin această spirală a escaladării, riscăm să intrăm în aceeași zonă în care ne-a transpus și războiul din Ucraina. Aici apare joncțiunea, deoarece respectivul conflict militar nu se desfășoară doar între Rusia și Ucraina, ci între două blocuri. Primul este definit de civilizația occidentală (UE, SUA, G7 etc.), iar celălalt este exprimat de Federația Rusă și are în jurul său, mai mult sau mai puțin explicit, „non-vestul” sau restul lumii, cum se spunea într-o sintagmă foarte simpatică”.

Legătura dintre masacrele din Israel și Ucraina și lupta împotriva civilizației

Politologul citat și-a continuat disertația: „Acest „rest” nu are o definire pozitivă. Oamenii respectivi nu știu exact ce sunt ei înșiși, însă știu mai degrabă ce nu sunt… Cert este faptul că aceste entități nu fac parte din ceea ce numim „vest”. În categoria la care mă refer intră inclusiv Rusia, China, sudul global, statele Americii Latine și Orientul Mijlociu, altfel spus toate țările care nu au impus sancțiuni împotriva Federației Ruse. Pentru că una este să condamni o agresiune și alta este impunerea unor sancțiuni…”.

În acest sens, Dan Dungaciu a arătat că foarte multe țări, inclusiv cele care au participat la Summitul Democrației Europene inițiat de Joe Biden, nu au impus sancțiuni Federației Ruse: „Altfel spus, lumea nu se împarte între democrații și non-democrații, iar distincțiile sunt mult mai complexe și de natură civilizațională”.

„Așadar, non-vestul privește atacurile incalificabile ale teroriștilor Hamas din aceeași perspectivă, deoarece, până la urmă, în Orientul Mijlociu, Israelul este reprezentantul Occidentului și expresia SUA. Bătălia împotriva Israelului riscă să se transforme într-o luptă împotriva civilizației occidentale, care este reprezentată pe teren de evrei și, generic, de americani. Și despre același fenomen discutăm și în cazul Ucrainei”, a explicat intervievatul nostru.

Dan Dungaciu consideră că atât Rusia, cât și China privesc cu mare satisfacție evenimentele: „Ambele țări nu judecă din perspectiva războiului dintre israelieni și palestinieni, ci din aceea a potențialei înglodări a lumii occidentale, reprezentată de SUA, în Orientul Mijlociu. Aceasta este marea miză și ultimul palier al acțiunilor teroriste ale Hamas. Scopul este uciderea evreilor și umilirea statului Israel. În momentul atacului Hamas, acești teroriști au avut foarte mare grijă să-și popularizeze acțiunile aproape excesiv. Unul dintre scopuri a fost cel de a arăta celorlalți musulmani că Israelul nu este inespugnabil și că poate fi umilit și învins”.

Umbra Iranului și de ce nu vor palestinienii să părăsească Gaza

Al doilea scop a fost cel al unificării lumii arabe împotriva Israelului, inclusiv prin demonstrațiile pe care le privim la TV sau despre care citim. „Ne întrebam cum va acționa Iranul, însă toți agenții operativi ai Teheranului umpluseră lumea arabă și Europa, scoțând oamenii în stradă. Iar ultimul scop a fost cel de a pune în încurcătură lumea occidentală, reprezentată de americani. Ideea de bază este scufundarea vestului într-un conflict incomparabil mai dur și mai complicat decât cel din Ucraina, inclusiv prin reverberațiile sale”, a opinat analistul politic.

Partenerul nostru de dialog consideră că „trebuie văzut în ce măsură Liga Arabă se raliază acestui proiect, pentru că, în mare măsură, presiunile sunt mari. Atacul împotriva spitalului din Gaza nu i-a ajutat deloc. Agresiunea respectivă vine în siajul unei campanii de unificare a lumii arabe. Cu cât va dura mai mult preambulul intervenției terestre a Israelului, cu atât se vor aduna imagini care vor alimenta frustrarea adversarilor, care vor să șteargă din memoria oamenilor scenele primului atac terorist al Hamas”.

Iată și consecințele: „În acest mod se dă apă la moară celor care ar trebui să intervină, din pricina faptului că populația palestiniană suferă. De fapt, palestinienii nu pot pleca din Gaza, în primul rând pentru că nu dispun de culoare de trecere, dar nici nu doresc acest lucru, deoarece mesajul Hamas și al multora din lumea arabă este că ei nu trebuie să părăsească zona respectivă”.

Dan Dungaciu și-a argumentat teoria printr-un recurs la istorie: „Aici intervine un alt tip de simbolistică, așa numita „Nakba”, termen care se referă la anul 1948 și la formarea statului Israel. La vremea respectivă, în jur de 700.000 de palestinieni au plecat și nu s-au mai întors, pentru că nu au mai avut unde… Populația actuală din Fâșia Gaza este urmașa respectivilor, iar din perspectiva palestiniană, ideea refugiului este similară cu pierderea teritoriilor”.

„Israelul trebuie să atace năpraznic!”

Revenind la Liga Arabă, se pare că vom afla curând care vor fi vectorii după care va acționa acest for, care va fi pus în fața unor decizii complicate, precum atitudinea care va fi adoptată după intervenția Israelului. Profesorul Dan Dungaciu are cuvântul:

„În opinia mea, în acest moment, Israelul nu-și poate permite să nu intervină militar. Statul trebuie să recâștige încrederea propriilor cetățeni. Prima victimă a atacurilor teroriste marca Hamas este încrederea propriilor cetățeni în faptul că Israelul este inespugnabil. Omul de rând credea în ideea de stat, iar aceasta a fost ideea primordială care a ținut această țară în picioare. În momentul de față, în ochii celorlalți, Israelul nu mai pare inespugnabil, iar impresia trebuie schimbată”.

„Ideea de descurajare, fundamentală în cazul Israelului, trebuie construită în mințile celorlalți. Dacă ei nu cred că Israelul va acționa năpraznic și că poate lovi mult mai dur decât îi permite dimensiunea sa „fizică”, atunci acest stat este pierdut, din punctul de vedere al termenilor de securitate. Marele avantaj al Israelului și întreaga sa retorică a forței a avut drept scop inclusiv descurajarea adversarilor. Însă, în ultima vreme, Țara Sfântă a primit lovituri foarte dure și va trebui să meargă până la capăt. Dacă vrei descurajare, nu te joci! Nu ai încotro decât să fii năpraznic!”, a continuat analistul de politică externă.

Scopul adevărat al SUA și bucuria Chinei

Și totuși, ne aflăm într-o situație paradoxală: „Dacă scopul susținătorilor Hamas este extinderea confruntării, cel al SUA reprezintă contrariul. Americanii au obiective total diferite, și din acest motiv au deplasat portavioanele în zonă, pentru că, în mod firesc, nu intri cu portavionul în Gaza”.

„Ne găsim pe o linie aproape invizibilă. Israelul trebuie să intre în Gaza și să transmită un mesaj de forță. Pe de altă parte, respectiva ofensivă nu trebuie amplificată până în momentul în care în conflict nu își fac apariția alți actori, deoarece contextul ar însemna o escaladare pe care SUA nu o dorește”, a explicat Dan Dungaciu, care a continuat:

„Practic, situația este imposibilă. Ar trebui ca Hamas, Hezbolah, Doamne ferește și Iranul să fie împiedicate să atace, dar, pe de altă parte, America să nu intervină, deoarece ne-am găsi, cu adevărat, în pragul unui război de proporții. SUA nu concepe să mai fie implicată într-un asemenea conflict și în niciun caz în Orientul Mijlociu. Anunțul pivotului către Pacific a fost făcut la 11 octombrie 2011 de Hillary Clinton, fost secretar de stat, care a vorbit despre «secolul pacific al Americii»”.

„Din acel moment, americanii se străduiesc să înainteze către zona Pacificului, iar, în memoriile sale, fostul președinte Barack Obama scria: „Am anunțat pivotul spre Pacific, dar, de fiecare dată când aveam ședințe de securitate ne întoarceam tot la Orientul Mijlociu”. După 12 ani, mlaștina de securitate din Orientul Mijlociu riscă să tragă SUA înapoi… Oare cine este entitatea cea mai fericită? !”, a încheiat Dan Dungaciu, lăsând în urmă suspansul…