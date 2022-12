Cine joacă finala Campionatului Mondial din Qatar? Pronosticurile lui Bănel, Gardoș, Robert Niță, Vochin și Buzărin. Video exclusiv

Campionatul Mondial din Qatar se apropie de final și doar una din cele patru echipe naționale rămase în competiție își poate adjudeca marele trofeu. , iar în cadrul .

Andrei Vochin și Bănel Nicoliță merg pe mâna favoritelor la Cupa Mondială din Qatar

Argentina și Franța sunt favorite din punct de vedere al lotului în partidele din semifinale cu Croația și Maroc. Argentinienii au un moral ridicat înaintea partidei de pe Lusail Iconic Stadium, după victoria spectaculoasă în fața Olandei la loviturile de departajare.

Andrei Vochin și Bănel Nicoliță, invitați ai emisiunii FANATIK SUPERLIGA, consideră că în marea finală a Campionatului Mondial se vor duela campioana en-titre Franța și Argentina cu . Ambele echipe au câte o înfrângere la ediția actuală a Campionatului Mondial.

și o învingea, scor 2-1 pe Argentina în prima etapă a grupelor, în timp ce Franța, deja calificată în optimile de finală, pierdea în ultima etapă a grupelor, scor 0-1 cu Tunisia.

Florin Gardoș crede în reeditarea finalei de la Cupa Mondială din 2018

Florin Garoș și-a exprimat, de asemenea, pronosticul pentru marea finală a Campionatului Mondial 2022. Fostul fotbalist este de părere că Franța și Croația își vor disputa trofeul la fel cum s-a întâmplat în 2018. Atunci, câștig de cauză a avut Franța care s-a impus categoric, scor 4-2.

Fără să impresioneze la începutul turneului final, Croația a ajuns în careul de ași după ce le-a învins în fazele eliminatorii pe Japonia și Brazilia la loviturile de departajare. În faza grupelor, elevii lui Zlatko Dalic au obținut o victorie împotriva Canadei, scor 4-1 și două remize albe cu Maroc și Belgia.

De cealaltă parte, selecționata lui Didier Deschamps a câștigat 4 din cele 5 meciuri de la turneul final și a primit de fiecare dată gol. Selecționata „Cocoșului Galic” le-a învins pe rând, pe Australia, scor 4-1, Danemarca, 2-1, Franța, 3-1 și Anglia, 2-1.

Alin Buzărin și Robert Niță susțin că Maroc și Croația pot da lovitura la Cupa Mondială

Alin Buzărin consideră că finala ar trebui să fie Franța – Argentina, însă nu pune la îndoială capacitatea de mobilizare a Croației în meciurile de la turneele finale. Selecționata lui Zlatko Dalic ar putea repeta performanța din urmă cu patru ani când s-a calificat în ultimul act la Cupa Mondială din Rusia.

„În mod normal finala ar trebui să fie Franța – Argentina, dar Croația știe foarte bine să joace meciuri de turneu final. 120 de minute, penalty-uri când trebuie. Marocul poate genera surpriza. Nu știu dacă este spre binele fotbalului să se întâmple lucruri din astea”, a declarat Alin Buzărin, la FANATIK SUPERLIGA.

De cealaltă parte, Maroc este revelația Campionatului Mondial din Qatar. Formația condusă de Walid Regragui nu a avut un traseu ușor până în semifinalele competiției și le-a învins pe Belgia, Canada, Spania și Portugalia. Robert Niță susține că în finală va ajunge Argentina și consideră că Maroc poate produce surpriza.

„Am mers de la bun început cu Argentina și am spus după primul meci pierdut că merg pe mâna Argentinei. În partea cealaltă, Marocul cred că o echipă greu de învins, chiar dacă sunt două echipe care din multe puncte de vedere sunt egale. La valoarea individuală, clar, plus pentru Franța, dar ca echipă, grup, susținere din tribună, pe marocani îi văd foarte puternici. Depinde foarte mult de echipa care va deschide scorul”, a spus Robert Niță, la FANATIK SUPERLIGA.