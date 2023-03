Cine l-a sabotat pe Leo Strizu la FCSB? „Poziția mea deranja pe cineva din club! S-a ținut de capul meu încă de la început!”

Lovitură de teatru la în etapa a 28-a din SuperLiga: Este o problemă pentru echipa patronată de Gigi Becali, care iar în scurt timp este obligată să-și găsească un nou tehnician dispus să-și închirieze licența Pro.

Leo Strizu acuză că a fost sabotat la FCSB: „Am deranjat pe cineva încă de la început!”

Dacă la flash-interviul de după meciul FCSB – Petrolul a anunțat sec că-și dă demisia din motive personale, Leo Strizu a fost mult mai virulent la conferința de presă. El a acuzat o persoană din cadrul clubului că l-a sabotat în permanență și că a fost deranjat de poziția pe care o ocupa la echipă încă din momentul numirii.

„Da, a fost ultimul meci. Am stat și m-am gândit. Cred că e decizia corectă. De ce? Pentru că îmi ajunge! Nu am vrut să ajung să fac acest pas, dar nu credeam că există o sursă care poate să vrea articole care să mă aducă într-o postură foarte negativă. Toată săptămâna, această sursă m-a denigrat foarte, foarte mult. Am spus că dacă în interiorul clubului… Sunt curios să aflu cine este…

Vreau să îmi spună în față ce aruncă în presă. Nu am nimic împotrivă, Decizia am luat-o acum. Nu o voi schimba. Susțin ceea ce spun. Pot să suport critici din exterior, dar atât timp cât această persoană alimentează presa cu lucruri urâte despre mine, nu cred că pot continua pe acest drum.

Îi propun să iasă în față și să spună «Eu sunt cel care nu te vreau. Nu îmi place de tine». Eu nu sunt genul care să riposteze, dar voi încerca să-i răspund la unele acuzații. Mereu voi ajuta clubul. Îmi cer scuze în fața lui Gigi, față de Teia Sponte, echipă și Pintilii.

Nu sunt un laș. Dar nu m-am așteptat la atâtea lucruri urâte din interiorul clubului. Mă așteptam la rolul pe care trebuia să-l am. Nu spuneam «eu» sau «noi» pentru că deranjau. Le-am folosit o singură dată, la meciul de Cupă cu Botoșani, când am condus echipa 100%. În rest, nu m-am băgat peste Pintilii și nu am declarat că am contribuit la succesul echipei. Sunt corect.

Am spus că Pintilii va lua deciziile, știam la ce mă înham. Dar mă deranjează această persoană din cadrul clubului. Eu am fost aproape de echipă și de Pintilii. Nu am încercat să mă bag în seamă.

Când mi s-a cerut părerea, mi-am spus-o. Știam ce trebuie să fac, am acceptat. Am fost încântat când patronul mi-a propus această poziție, dar nu se poate continua.

E o decizie luată de mine, ca urmare a ceea ce a apărut în presă. Această poziție a mea, oricât de mică ar fi fost, deranja o persoană din club. Această persoană s-a ținut de capul meu de când am venit la echipă.”, a spus Leo Strizu la conferința de presă care a urmat meciului FCSB – Petrolul.

Deși Leo Strizu nu a oferit detalii despre persoana care l-a sabotat la FCSB, toate indiciile ar duce către managerul general Mihai Stoica. Iar pare a da și mai mult adevăr zvonurilor. E greu de crezut că o altă persoană din club, cu o importanță mai mică decât a lui Mihai Stoica, gen Marius Ianuli, ar fi putut avea o asemenea atitudine.