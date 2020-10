Ciprian Marica îl critică pe selecționerul Mirel Rădoi după partida România-Austria 0-1. Deși echipa a arătat mai bine, „tricolorii” au pierdut a treia partidă în doar o săptămână.

Fostul vârf al naționalei crede că Mirel Rădoi se plânge prea mult și așteaptă alinare din partea publicului și analiștilor, însă jocul nu ar justifica o astfel de atitudine.

De asemenea, Marica a subliniat că, în opinia sa, Mirel Rădoi a simțit că susținerea venită din partea oficialilor federației a fost una oferită cu întârziere.

Ciprian Marica îl critică pe Mirel Rădoi: „Astea-s rezultatele. Nici mie nu îmi place să vin să analizez înfrângeri”

Deși Marica a făcut parte din naționala României care înregistra trei înfrângeri consecutive în 2010, fostul vârf a criticat de foarte multe ori evoluțiile „tricolorilor” din partidele recent disputate și este unul dintre cei mai aprigi contestatari ai jocului prestat de formația lui Mirel Rădoi.

El a oferit câteva comentarii acide și după înfrângerea 0-1 de la Ploiești, în fața Austriei, și a criticat atitudinea selecționerului, pe care l-a acuzat că așteaptă o susținere nejustificată din partea suporterilor echipei naționale și a celor care analizează prestațiile României. De asemenea, Marica a subliniat că nu este de acord cu ideile ofensive ale lui Rădoi.

„Cred că majoritatea antrenorilor care ajung la echipa națională se simt lezați, simt că lumea are ceva cu ei. Ar vrea să fie mângâiați, să le spună oamenii „suntem lângă voi”. Dar realitatea e că nu jucăm nimic, nu putem să spunem că lucrurile sunt bune și frumoase, oricât ar vrea Rădoi să zicem asta. Astea-s rezultatele, nici mie nu îmi place să vin aici și să analizez numai înfrângeri. Aș prefera să văd un joc realist, nu ofensiv”, a declarat Marica la ProTV.

Îl atacă pe Răzvan Burleanu: „Mi s-a părut că a vorbit la mișto”

Ciprian Marica a comentat și declarațiile date de Răzvan Burleanu, după meciul pe care naționala U21 l-a câștigat contra reprezentativei Maltei. Președintele FRF a declarat că el este vinovat pentru înfrângerile cu Islanda și Norvegia și că Rădoi va ajunge un mare antrenor.

„Mirel Rădoi probabil că se simte singur. Declarațiile de susținere la 3 zile după meci numai unitate nu transmit. Mi s-au părut multe declarații date la mișto de Răzvan Burleanu, că sunt antrenorii și președintele mereu vinovați. Păi cine să fie vinovați?”, a mai spus fostul vârf.

De asemenea, Marica a analizat și înfrângerea suferită de „tricolori”, contra Austriei și l-a apărat pe Nicușor Bancu, însă a avut grijă să îl ironizeze din nou pe Mirel Rădoi, după ce selecționerul declarase că obiectivul pentru meciul cu Austria este să nu încasăm multe goluri.

„Când te gândești că eram chiar buni la fotbal… Este încă o seară tristă pentru România. Se poate întâmpla o dată, înțelegi și a doua oară, dar se pare că asta este realitatea fotbalului românesc. Sunt multe lucruri de corectat. Dar a fost 1-0, am limitat scorul. Obiectiv îndeplinit.

Trebuie să fim realiști, aceste înfrângeri ne trezesc. Dacă ar fi să iau partea bună după meciul din această seară, ar fi că am stat sus și am încercat să facem pressing. Prima repriză a fost ok, dar am fost neinspirați la ultima pasă. În a doua repriză a fost un joc de la o poartă la alta, putea oricine să marcheze. Nu reușesc să găsesc alte lucruri pozitive.

Nu cred că e o critică să spui că am jucat prost, atunci când jucăm prost. Bancu a fost prins permanent doi contra unu, majoritatea atacurilor austriecilor au fost pe partea lui. Nu m-aș limita la a-l critica pe el. A fost pus în dificultate de Mitriță, care nu l-a ajutat absolut deloc. Austriecii erau de bătut, nu aveau calitate ofensivă. Dacă aveau, era 3 sau 4-0. Golul lor a venit greu, au avut multe centrări din flancul drept în careul nostru, degeaba”, a adăugat fostul fotbalist al lui Dinamo și FCSB.