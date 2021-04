Ciprian Marica sare în ajutorul lui Octavian Șovre: ”Ne-a dat o lecție importantă”

Fostul internațional Ciprian Marica a sărit în ajutorul lui Octavian Șovre după scandalul autografului luat de la Erling Haaland la finalul meciului Manchester City – Dortmund și îi donează două tricouri pentru a strânge și mai mulți bani pentru SOS Autism Bihor.

Asistentul a fost surprins de camerele de luat vederi cum îi cere un autograf atacantului norvegian pe culoarul ce ducea la vestiare, lucru criticat de toată lumea.

Abia mai târziu s-a aflat că Șovre a cerut autograful nu pentru copiii săi, ci pentru o cauză umanitară, în care este implicat, și anume pentru a le dona unui centru pentru terapia adulților care suferă de autism grav din județul său.

Octavian Șovre, ajutat de Ciprian Marica cu o donație importantă

Aflând motivul gestului făcut de Octavian Șovre la finalul partidei Manchester City – Dortmund, din Champions League, Ciprian Marica a a decis să-i sară în ajutor asistentului și să-i doneze două tricouri din colecția sa.

”Nu am telefonul lui Octavian Șovre, nu ne-am întâlnit vreodată în particular. Drept pentru care scriu aici, sigur mă va contacta cineva implicat. Nu vreau să-l felicit, nici să-l cert. Vreau doar să-i mulțumesc că ne-a dat o lecție importantă! Chiar așa ‘cerșind un autograf’”, a scris Marica pe contul de Facebook.

”Cât am jucat, nu prea am pus preț pe tricouri. Am făcut schimb cu adversarii și le-am oferit celor care mi le-au cerut. Dar la diversele acțiuni la care am participat în ultima vreme, am mai păstrat unele, pentru altele am licitat”, a continuat fostul internațional mesajul.

Marica le cere implicare și altor internaționali

”Voi oferi două dintre cele mai dragi lui Octavian Șovre și fundației SOS Autism pentru care el și colegii lui donează suveniruri. Unul este al meu de la ‘Centenarul fotbalului românesc’, iar celălalt este al lui Daniel Niculae, cu autografele tuturor participanților, tricou câștigat de mine la licitația caritabilă de după eveniment.

Sper din suflet să vă fie de folos! Și îi rog pe toți colegii mei din sport să doneze măcar o amintire cu care să însenineze ziua, poate chiar viața unui semen care are nevoie”, se încheie postarea patronul clubului Farul Constanța.

Deși consideră că gestul lui Octavian Șovre nu este unul ieșit din comun și nu ar trebui să fie sancționat în vreun fel, fostul mare arbitru Adrian Porumboiu vorbește despre o umilință la care s-a supus asistentul.