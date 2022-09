Conducerea lui CFR Cluj îi face tactica lui Dan Petrescu pentru meciul cu Sivasspor: ”Sperăm să fim mai ofensivi!”

CFR Cluj nu a pierdut nici un meci în cupele europene, în timpul regulamentar, dar nici nu a excelat în duelurile cu echipe modeste precum Pyunik Erevan, Shakhtyor Soligorsk, Maribor, sau Ballkani. Conducerea clubului a luat atitudine.

Mesajul conducerii CFR Cluj înaintea meciului cu Sivasspor: ”Echipa va juca diferit”

este aceiași de ani de zile. În campionat feroviarii nu au rivali, însă în Europa campioana României nu este cu nimic superioară unor grupări modeste.

Fanii vișiniilor condamnă și ei jocul la alibi al lui Dan Petrescu și i-au cerut insistent demisia după ultima remiză 1-1 cu Ballkani, în prima etapă din grupele Conference League.

Oficialii campioanei au intervenit și prin vocea președintelui Cristian Balaj au anunțat tactica pe care o așteaptă de la antrenorul cel mai bine plătit din fotbalul românesc.

”Am suferit la calitatea jocului, nu neapărat rezultatul, dar calitatea a avut de suferit (în meciul cu Ballkani 1-1 – n.r.). Noi am avut tot timpul moral și am fost încrezători. Calitatea jucătorilor noștri este ridicată, suntem pe plus față anul trecut.

Și experiența este mai mare pentru că așa am construit lotul să ducem lupta pe ambele fronturi. Dar sunt meciuri grele, nu există echipă care să nu fi meritat să ajungă în grupele Conference League.

Dan Petrescu va juca diferit față de meciurile din deplasare, acum jucăm acasă. Dan Petrescu decide, dar eu sper să fim mai ofensivi. Detaliile vor face diferența. Avem jucători care să ne dea speranțe că putem câștiga cu Sivasspor”, a transmis Balaj, la.

Cum explică Cristi Balaj diferența de abordare din Europa și SuperLiga

Președintele Cristian Balaj a mai spus că antrenorul campioanei CFR Cluj nu trebuie judecat prin prisma și le-a dat exemple pe adversarele feroviarilor care abordează tactici diferite în competițiile interne, față de cele europene intercluburi.

”Foarte mulți au spus și despre Maribor că e o echipă bună, dar sunt atât de jos în campionat. E aceiași situație. Și Craiova când a evoluat în Europa, FCSB, noi, la fel. În campionat suferim. Sivasspor au folosit jucători diferiți în campionat, față de cupele europene”, a explicat Balaj.

Acesta a mărturisit că are emoții înaintea duelului cu Sivasspor despre care a spus că are jucători peste cei care evoluează în campionatul României.

”Turcii stau foarte bine în teren, tactic, Sivaspor are jucători de calitate cu CV-uri impresionante și contracte mult mai bune față de ce avem în fotbalul românesc”, a adăugat Balaj.

Cristi Balaj îi cheamă pe fani alături de echipă la meciul de joi

Oficialul feroviarilor clujeni au făcut un apel la suporteri pe care îi așteaptă în număr cât mai mare la meciul de joi, din Conference League, contra turcilor de la Sivasspor.

”Avem nevoie de sprijinul fanilor, știm că sunt dezamăgiți de evoluția din Kosovo, doar că acolo am întâlnit o echipă despre care nu aveam multe informații și am fost un pic mai precauți decât ar fi trebuit.

Fiecare echipă avem câte un punct în această grupă, deci șanse există. Și în campionat am avut evoluții bune acasă, când am avut suporterii de partea noastră a fost altceva. La ultimul meci fanii au rămas în tribune până au ieșit jucătorii de pe teren , ca să-i aplaude”, a continuat Cristi Balaj.

Așteaptă explozia tinerilor transferați în ultima perioadă

CFR Cluj și-a schimbat abordarea în ceea ce privește transferurile de jucători. Dacă în ultimii 10-15 ani fotbaliștii cu experiență erau la mare căutare în Gruia, acum feroviarii mizează pe tinerețe.

Președintele Cristi Balaj spune că are încredere în pe care îi așteaptă în cel mai scurt timp să facă pasul spre prima garnitură a trupei lui Dan Petrescu.

”Aducem jucători tineri. S-a tot discutat că avem o medie ridicată de vârstă așa că am adus jucători tineri, pe mulți i-am împrumutat. Ultimul transfer, Ibrahima Mandefu, este internațional senegalez, a jucat și la Jocurile Olimpice.

Îl avem și pe Ze Gomes, fost internațional al Portugaliei la loturile de juniori și tineret. Avem încredere în jucătorii tineri pe care îi aducem, Yeboah este un exemplu în acest sens. Sper să avem decizii înțelepte în ceea ce îi privește”, a încheiat Cristi Balaj.