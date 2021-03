Constantin Eftimescu a dezvăluit cum a încercat să îl păcălească Pablo Cortacero la ultima discuție: „De atunci nimic!” Exclusiv

Constantin Eftimescu a dezvăluit pentru FANATIK cum a decurs ultima întâlnire cu Pablo Cortacero și modalitatea prin care a vrut să îl păcălească pe oficialul dinamovist.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Pablo Cortacero este „dispărut” în Spania, însă Ciprian Marica anunță că acționarul majoritar al lui Dinamo se va întoarce în România și nu va renunța atât de ușor.

FANATIK l-a contactat pe președintele lui Dinamo care a dezvăluit în premieră cum a decurs ultima întâlnire cu Pablo Cortacero la Adunarea Consiliului de Administrație din luna decembrie.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Constantin Eftimescu a relatat ultima întâlnire cu Pablo Cortacero: „Mi-a arătat telefonul cu niște sume de bani!”

Președintele clubului Dinamo, Constantin Eftimescu, a dezvăluit cum a încercat să îl păcălească Cortacero ultima oară când a fost în România. Acesta i-a arătat telefonul cu niște extrase de cont, însă fosta glorie a lui Dinamo nu s-a lăsat deloc impresionată: „Am avut o discuție atunci și i-am spus cam ce ar trebui să facă! Mi-a arătat telefonul cu niște sume de bani, niște extrase de cont… Eu i-am spus că nu prin telefon! Factic să fie! Și de atunci nimic. Decât că a mai sunat-o pe doamna contabilă șefă, i-a mai dat un mesaj că vin banii, că vin banii! Și aceeași problemă cu banca!”, a declarat oficialul dinamovist pentru FANATIK.

Eftimescu a vorbit și despre procesul intentat de Pablo Cortacero și Alex Couto, care reclamă destituirea ilegală din funcția de președinte al Consiliului de Administrație din 27 noiembrie: „Avem înfățisare pe data de 18 martie. Vom câștiga procesul și mă bazez pe acest lucru, deoarece domnul Pablo Cortacero dorește să conducă un club fără bani! Dumneavoastră cum vedeți? E clar ce intenții are!”, a spus sigur pe el președintele lui Dinamo.

ADVERTISEMENT

Din luna decembrie Cortacero este dat dispărut și nimeni din cadrul clubului Dinamo nu mai știe nimic despre revenirea sa ori banii promiși în conturile clubului: „Am vorbit ultima oară la Adunarea Generală de la finalul lui decembrie. De atunci nu am mai primit absolut niciun semn. Oricum eu nu am cum să vorbesc pentru că eu discut cu el cu translator. Nu vorbesc limba spaniolă”, a mai explicat Eftimescu.

Constantin Eftimescu explică: „Cei 550.000 de euro sunt doar un împrumut. Totul e o mare păcăleală!”

Constantin Eftimescu e convins că suma „investită” de Pablo Cortacero la Dinamo și care a fost anunțată în exclusivitate de FANATIK e doar o mare păcăleală și are și un argument solid: banii au fost introduși în conturile clubului sub formă de împrumut, însă toată lumea a crezut din acel moment în promisiunile spaniolilor: „Doar că acea sumă de 550.000 de euro care a fost introdusă în vistieria clubului sub formă de împrumut și atunci toată lumea a zis că e ok! Practic doar au creditat. E un împrumut pe care îl pot cere înapoi oricând. Părerea mea! Deci totul a fost o mare păcăleală!”, a spus franc dinamovistul.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Președintele „câinilor” le transmite suporterilor dinamoviști că nu mai există nicio șansă ca spaniolii să mai bage vreun ban la Dinamo, iar clubul va fi susținut în totalitate de programul DDB și de mai mulți sponsori, care sunt dedicați trup și suflet clubului: „A mai spus de atâtea ori că vine cu banii. Eu aș zice să vină! Pentru cine mai poate să creadă așa ceva. Doar o minune. Altfel… Cine știe? DDB-ul sunt singurii care își doresc să susțină financiar acest club și alți câțiva domni, cu alte sume, care ajută și sprijină activitatea noastră de zi cu zi. Dinamoviști adevărați care m-au rugat insistent să nu le dau numele pentru că nu au nevoie de publicitate”, a concluzionat Constantin Eftimescu.

Constantin Eftimescu a confirmat de asemenea că salariile către jucători au fost achitate, însă angajații din cadrul clubul au primit doar o parte din bani: „Salariile jucătorilor sunt la zi și o parte a celor de la CS Dinamo. Între timp nu a mai depus niciun jucător memoriu, doar cele vechi”, a mai precizat președintele lui Dinamo.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT