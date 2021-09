Constantin Nica, gata să revină la Dinamo în derby-ul cu FCSB: „Aștept de șapte luni momentul ăsta!” Exclusiv

FANATIK a anunțat în exclusivitate , primul jucător adus de Dinamo după ridicarea interdicției.

Tot site-ul nostru a anunțat și ultimele mutări ale „câinilor”, care i-au transferat pe , jucători cu ștate vechi la Dinamo. Noul fundaș dreapta al lui Bonetti a oferit un interviu în exclusivitate pentru FANATIK, în care a vorbit despre momentele grele de așteptare din această perioadă de șapte luni în care s-a pregătit cu Dinamo, deși nu semnase contract.

Constantin Nica, nerăbdător să joace împotriva FCSB-ului: „Vrem să le facem cadou suporterilor o victorie”

Fostul fundaș dreapta al Atalantei a mărturisit că nu i-a fost deloc ușor în toată această perioadă în care s-a pregătit cot la cot cu ceilalți jucători ai lui Dinamo, însă nu a putut juca și nici nu a fost plătit: „Am semnat pe doi ani. Aștept de șapte luni momentul ăsta! Nu știu dacă spune multe despre caracterul meu, ideea e că a trebuit să rezist mental, să mă pregătesc din ce în ce mai bine, pentru că mă gândeam că o să vină și momentul meu. Am strâns multă ambiție în acest timp și m-a făcut să rezist și să merg înainte”.

Dinamovistul în vârstă de 28 de ani a prins multe schimbări la Dinamo în această perioadă, însă a explicat că la Dinamo e poate cel mai bun moment din ultimul an: „Cunosc Dinamo de foarte mult timp și sunt obișnuit cu mersul lucrurilor în interiorul clubului. S-au schimbat lucrurile pentru că ne-am obișnuit cu ideea că suntem într-o situație grea din punct de vedere financiar. Ne-am obișnuit cu tot ce se întâmplă acum și nu avem altceva de făcut decât să mergem înainte. Și ușor-ușor, din entuziasm mergi mai departe și vor veni și vremuri mai bune”.

Nica salută venirea lui Iuliu Mureșan, a cărui mână s-a văzut instantaneu la Dinamo și care a pus clubul pe linia de plutire: „Situația deja s-a îmbunătățit odată cu venirea domnului Mureșan, se observă parcă o stabilitate financiară de la intrarea în insolvență. Nu mai sunt discuții, nu sunt probleme. Domnul Mureșan a venit cu experiența lui și ne-a ajutat foarte mult cu organizarea la nivelul clubului, iar acum și cu transferurile. Din punctul meu de vedere, lucrurile se îndreaptă într-o direcție bună”.

Constantin Nica, relație specială cu Dario Bonetti, antrenorul care l-a debutat în 2012: „Acum înțeleg și mai bine filosofia lui de joc”

Dario Bonetti este ultimul antrenor al „câinilor” care , în 2012, cu Steliano Filip și Constantin Nica în teren, jucători care se află și acum în curtea clubului. Atunci, „alb-roșiii” se impuneau în finala Cupei contra Rapidului: „Sincer, acum înțeleg și mai bine filosofia de joc a lui Dario Bonetti. E antrenorul care m-a debutat la Dinamo și pot spune că avem o relație mai specială.

Am petrecut și eu niște ani în Italia și văd ce ne cere la antrenamente și de la copii. Îl văd schimbat în sensul că are o dorință și mai mare de a lucra cu tinerii, de a sta pe teren. Crede-mă că, lucrează foarte mult și foarte intens și e un lucru îmbucurător pentru toată lumea. Îl văd și mai motivat decât atunci în 2012”.

Ce spune Nica despre meciul cu FCSB: „O să ne motiveze mult mai tare acest lucru”

ar putea debuta la Dinamo chiar împotriva rivalei FCSB, partide de care fundașul dreapta își aduce cu plăcere aminte: „Este «Unicul Derby» din punctul meu de vedere. E o încărcătură emoțională, dar până la urmă este un meci ca oricare altul. Trebuie câștigat, fiindcă e rivala noastră și vrem să le facem acest cadou suporterilor care ne ajută cu tot ce pot. O să ne motiveze mult mai tare acest lucru.

Am amintiri frumoase din meciurile cu Steaua. Sper să câștigăm și chiar cred că putem. Noi nu ne bazăm pe faptul că ei au mulți accidentați și sunt într-un moment prost. Ne gândim doar la jocul nostru. Au avut mereu echipă bună”.

Nica admite că este pregătit din punct de vedere fizic să joace 90 de minute și e sigur că primul meci va fi cel mai ușor pentru el: „Au fost meciuri tari de fiecare dată, clinciuri. Tot ce are un derby! Se joacă la intensitate maximă. Toate au fost importante. După șapte luni de antrenamente zi de zi îți dai seama că mă simt pregătit. Pot să joc și trei meciuri, nu numai unul! (n.r. râde). Numai entuziasmul și adrenalina. Primul meci o să fie cel mai ușor. Cu Steaua o să joc doar din elan!”.

Nica salută transferurile de la Dinamo: „Se transferă jucători de sute de milioane și sunt criticați, dar la nivelul nostru!”

Constantin Nica le răspunde celor care au criticat transferurile lui Dinamo și e convins că atât Răzvan Popa, cât mai ales Gabi Torje și Cosmin Matei, vor ajuta foarte mult Dinamo: „Torje și Matei sunt jucători care ne pot ajuta foarte mult, cu mare experiență și de calitate. Aveam nevoie de aceste transferuri și vine de la sine înțeles că ne vor ajuta și aveam mare nevoie de ei. Critici sunt la orice nivel! Se transferă jucători de sute de milioane de euro și sunt criticați, dar la nivelul nostru! Nu trebuie să aplecăm urechea la ce spun unii și alții despre transferurile lui Dinamo.

Răzvan Popa e un jucător bun, sunt sigur că ne poate ajuta și l-am văzut și la antrenamente. Are calitate și chiar mi-a plăcut de el. Noi trebuie să stăm departe de gurile rele. Stau cu Florescu în cameră, am zis să ne luăm fiecare câte un copil să mai vorbim. Fiecare jucător cu experiență și-a ales să stea în cameră cu câte un tânăr. Sunt bineveniți jucători noi. Suntem deschiși și e important să fie un pic de concurență pe posturi că asta ne ajută”.

Nica: „Meritam cel puțin două puncte cu FC Argeș și Mioveni!”

Constantin Nica e optimist și crede că Dinamo își poate propune mai mult decât salvarea de la retrogradare, iar în meciurile cu FC Argeș și Mioveni meritau cel puțin două puncte: „Campionatul este foarte lung și este destul de dificil de anticipat. Noi am pierdut niște puncte degeaba cu FC Argeș și CS Mioveni. Mie mi-a plăcut ultimul meci cum am jucat. Am luat două goluri din două șuturi. Ăsta e fotbalul, imprevizibil! Jocul a fost destul de bun, sunt semne bune și acum au venit și jucători cu experiență. Nu avem de ce să ne fie frică de retrogradare din punctul meu de vedere. Eu zic că meritam cel puțin două puncte cu Pitești și Mioveni”.

Nu în ultimul rând, Nica are un mesaj și pentru suporterii lui Dinamo, care sunt alături de echipă mai mult ca oricând, în ciuda rezultatelor și a situației financiare precare: „Le mulțumesc suporterilor pentru încrederea pe care o au în mine și în colegii mei și sper să continuie programul DDB pentru că fac lucruri extraordinare și le promitem că o să fim 100% în teren de fiecare dată. Nu poți să mulțumești pe toată lumea. Fiecare are punctul lui de vedere. Important e ca eu să demonstrez în teren și nu contează ce spun unii și alții despre mine”.

Fostul jucător al Atalantei e de părere că a evoluat față de ultima perioadă în care a fost la Dinamo, din urmă cu trei ani, iar atunci au intervenit lucruri care nu au depins de el: „În 2018 când m-am întors la Dinamo au fost mai multe probleme și nu neapărat din cauza mea. Atunci erau și alte planuri la Dinamo și nu vreau să vorbesc despre alta. Am mult mai multă răbdare și experiență. Sunt un pic mai calm și sunt sigur că mă va ajuta asta foarte mult”.

Care sunt atuurile lui Dinamo în acest sezon

Într-o perioadă în care s-a vorbit foarte mult despre problemele de la Dinamo, Nica vrea să scoată în evidență și atuurile „câinilor” în acest sezon din Casa Pariurilor Liga 1: „Suporterii și istoria pe care o avem în spate sunt principalele noastre atuuri. Noi, jucătorii, știm că Dinamo a fost întotdeauna o echipă agresivă, care se impunea în fața adversarilor și noi trebuie să continuăm această tradiție. Le vom pune mult mai multe probleme tuturor celor cu care vom juca în acest sezon. Suntem Dinamo și trebuie să ne respectăm indiferent de situația în care ne aflăm!

Suntem un grup foarte unit și jucătorii au o sete de fotbal și de performanță cum nu a fost de mult timp, mai ales că suntem mulți jucători români în lot. Când ești străin, vii, joci, pierzi sau câștigi, tot acasă te duci! Noi avem familie aici, te critică lumea, nu îți pică deloc bine. Sunt jucători tineri și noi, cei mai experimentați, care trebuie să îi ajutăm și să punem umărul la treabă să renaștem din cenușă!

Nica laudă din meciul cu Islanda, care poate evolua și pe postul de fundaș dreapta și consideră că e jucător de mare calitate: „Sorescu a jucat foarte bine cu Islanda și chiar l-am felicitat după meci! Putea să înscrie de două ori și și-a creat singur acele ocazii. Merită felicitat și mă așteptam să fie folosit pe postul acela pentru că a dat randament foarte bun. Mă bucur mult pentru el. E un jucător extraordinar și își merită locul!”.

Constantin Nica a vorbit în termeni laudativi despe eforturile conducerii de a finaliza lucrările de la Săftica, care se prezintă acum în condiții excelente: „La Săftica sunt acum condiții foarte bune și mă bucur că s-a pus la punct tot ce era pe aici. Nu avem de ce să ne plângem și totul e okay. Avem o bază extraordinară cum nu știu căte echipe din Liga 1 se pot lăuda că au și lucrurile se vor schimba în bine din ce în ce mai mult. Avem acum toate condițiile să ne facem treaba. Ne-a prins foarte bine acest mini-cantonament și am acumulat și din punct de vedere fizic”.

Toți cei tineri au posibilitatea să joace și să demonstreze. Sunt sigur că Dario va folosi în continuare jucători tineri și majoritatea dintre ei vor exploda și vor juca din ce în ce mai bine. Au șansa să ajungă la echipe bune. Au calitate și depinde doar de ei. – Constantin Nica, Dinamo.