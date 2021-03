Cornel Dinu: „Maturitatea lui Mutu împotriva șireteniei ungare, dar și a unui arbitru hoț, comandat de UEFA” Exclusiv

Cornel Dinu a comentat pentru FANATIK atuurile lui Adi Mutu în victoria dramatică a României U21 împotriva Ungariei U21, dar și a șireteniei naționale maghiare, ajutată cu nesimțire, pe față și în fața conducerii UEFA de un arbitru hoț.

România U21 a învins greu, dar a învins Ungaria U21 și arbitrajul banditesc al belgianului Lawrence Visser, care n-a văzut penalty-ul „de manual” văzut de toată lumea la Andrei Ciobanu (minutul 50), faultul asupra lui Denis Haruț (minutul 56) de la care a pornit faza din care maghiarii au deschis scorul și alte multe nereguli comise de „gazde”.

Cioclul cu fluier a profitat de decizia cel puțin ciudată a conducerii UEFA de a nu folosi tehnologia VAR la acest turneul final de campionat european motivând că, în contextul recrudescenței infectărilor cu COVID-19 din întreaga Europa, este de preferat limitarea numărului de oficiali implicați în desfășurarea meciurilor.

Conduși de o Ungarie arțăgoasă și în inferioritate numerică, tinerii tricolori au avut răbdarea cerută de antrenorul Adrian Mutu pentru a întoarce rezultatul nefavorabil prin golurile lui Alexandru Mățan (minutul 70, acțiune personală superbă și șut în vinclu de la 14-15 m) și Alexandru Pașcanu (minutul 87, a reluat în plasă din careul mic un corner deși era ținut de tricou de un adversar).

Cornel Dinu a declarat în exclusivitate pentru FANATIK că l-a bucurat maturitatea selecționerului Adi Mutu și a explicat de ce, relativ la primul „11” trimis pe teren la Budapesta.

„Este cunoscut palmaresul dintre noi și Ungaria, care ne este defavorabil, singurul care a reușit victorii împotriva lor și ca jucător, și ca antrenor al echipei naționale, și la București, și la Budapesta, fiind Gică Hagi”

„De data aceasta, din puținele, încă, victorii ale noastre, este cea mai clară pentru că este o victorie obținută și împotriva șireteniei maghiare, și împotriva acestei «jmecherii», cu «j» de la «jaf», de arbitraj a unui «albitru» hoț, dar inteligent, comandat de UEFA”

„Mă bucur pentru că Adi Mutu a dovedit maturitate, a jucat cu aceeași formație și nimic nu estre mai puternic decât omogenitatea de grup. Sigur, a luat în calcul și faptul că indiferent de jocul disputat cu trei zile în urmă, cu Olanda de Jos, care e destul de sus, s-a văzut cu Germania, jucătorii tineri se recuperează, practic, mult mai repede și a evoluat cu aceeași formulă foarte multe minute din joc”

„Raportul de ocazii ne-a fost net favorabil, rar într-o dispută la nivel de națională, chiar dacă am avut un om în plus o repriză. În egalitate numerică, în prima parte, am avut patru ocazii mari față de una a ungurilor, iar în repriza a doua a fost un net opt la doi în favoarea noastră”

