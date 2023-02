Creativitate dusă la extrem! Cele mai tari meme-uri după Liverpool – Real Madrid 2-5 în Liga Campionilor. Foto

Liverpool a avut un start lansat de meci împotriva lui Real Madrid, iar „cormoranii” au reușit să înscrie de două ori în primul sfert de oră. Totuși, campioana Europei a revenit, . Internauții și-au făcut imediat apariția pe rețelele de socializare și au lansat o serie de meme-uri creative.

Cele mai tari meme-uri după „remontada” lui Real Madrid cu Liverpool

Nunez și Salah au înscris pentru Liverpool, în timp ce pentru Real Madrid Vinicius și Benzema de câte două ori și Eder Militao l-au învins pe Allison. La finalul unui meci în care , internauții au lansat o serie de meme-uri ironice.

ADVERTISEMENT

, dar și întoarcerea de scor miraculoasă a lui Real Madrid au fost punctele de plecare pentru microbiști. Portarul belgian al „galacticilor” a primit o pasă simplă de la Dani Carvajal, însă mingea i-a fugit de lângă picior, iar Salah a marcat cu ușurință.

De cealaltă parte, Allison nu a lovit suficient de corect balonul pe care l-a trimis direct în Vinicius, iar mingea a intrat în poartă. Meciul retur de pe Santiago Bernabeu va avea loc pe 15 martie, de la ora 22:00.

ADVERTISEMENT

Jordan Henderson, resemnat după Liverpool – Real Madrid 2-5 în Liga Campionilor: „Sunt frustrat de rezultat”

Jordan Henderson a jucat până în minutul 73 al meciului cu Real Madrid când a fost înlocuit de Jurgen Klopp cu James Milner. Căpitanul „cormoranilor” consideră că principalele probleme au fost în defensivă și a lăudat-o pe echipa lui Carlo Ancelotti.

„Este un moment foarte dificil. E greu să analizezi meciul imediat după încheierea lui. Am sentimente mixte. Sunt frustrat de rezultat. În prima repriză, am jucat bine și am avut ghinion ca am intrat la pauză cu un rezultat de egalitate.

ADVERTISEMENT

Am făcut prea multe greșeli în această seară, iar Real Madrid ne-a pedepsit de fiecare dată. S-a văzut calitatea lor, dar noi nu ne-am ajutat cauza. Nu ne-am apărat bine. După golul al treilea, am pierdut meciul din mână.

În ultimele două meciuri n-am primit gol, dar acum a fost dificil. Am întâlni o echipă de mare calitate. Când nu te aperi 100%, ești pedepsit. Ne-am făcut probleme singuri.

ADVERTISEMENT

Este un rezultat greu de digerat. La 2-0, am avut o ocazie mare. Dacă am fi dat gol, ar fi fost un moment important. Golurile doi și trei le-am primit după greșeli clare. Returul este peste câteva săptămâni. Trebuie să ne revenim și să mergem mai departe. Trebuie să ne concentrăm pe meciurile din Premier League”, a declarat Jordan Henderson, citat de BBC.

ADVERTISEMENT

Karim Benzema, prima reacție după victoria lui Real Madrid cu Liverpool: „Ne dorim din nou trofeul”

Karim Benzema a fost titular la Real Madrid în meciul cu Liverpool, așa cum Carlo Ancelotti anunțase încă de la conferința de presă. Atacantul francez a lăsat impresia că nu vine după o accidentare și a marcat de două ori în poarta „cormoranilor”.

„Am jucat cu personalitate, am marcat goluri. Ne dorim din nou să câștigăm Liga Campionilor. A fost minunat să joci într-un astfel de meci. Am început prost partida. Știam că fanii de pe Anfield vor pune presiune, dar după acele prime 15 minute am văzut adevăratul Real Madrid.

Fotbalul la acest nivel este greu. Au început mai bine decât noi, dar noi eram pregătiți.Când știi că este un joc vital și ești condus cu 2-0, vrei mai mult. Un gol poate schimba orice meci și asta s-a întâmplat astăzi (n.r. aseară) de la Vinicius Junior.

Vreau să mulțumesc fanilor noștri de aici, au fost al 12-lea om toată seara. Vom avea nevoie din nou de ei în manșa secundă și va trebui să facem un meci grozav pe Bernabeu”, a declarat Benzema la finalul partidei.