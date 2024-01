Cristi Balaj, ultimele detalii despre despărțirea lui Andrea Mandorlini de CFR Cluj. „Nu găsea explicații”

CFR Cluj îşi schimbă antrenorul după doar o etapă trecută în 2024. a umplut paharul şi , după forma foarte slabă a ardelenilor.

Cristi Balaj, ultimele detalii despre despărțirea lui Andrea Mandorlini de CFR Cluj: “A fost supărat!”

Cristi Balaj, preşedintele celor de la CFR Cluj, a declarat la FANATIK SUPERLIGA că în acest moment se lucrează la documentele pentru reziliere. Andrea Mandorlini este foarte supărat după cele întâmplate la CFR Cluj:

ADVERTISEMENT

“Se lucrează. A fost informat că intenţia noastră este să reziliem. Am stat şi aseară cu el la masă. Lucrăm la documente. Bucuros nu poate să fie, a fost supărat.

Inexplicabil modul în care… el a fost supărat pe evoluţia din ultimul joc. Este greu de acceptat. Nu găsea nici el explicaţii. La cât de slab am evoluat, sunt greu de acceptat motivele.

ADVERTISEMENT

Avem o relaţie mult prea bună şi noi o să avem un respect pe care şi l-a câştigat şi pe care nu avem cum să nu îl scoatem din evidenţă. Lăsând la o parte că a fost un mare jucător, sunt convins că este un antrenor care va avea un club care să-l oferteze.

“Nu putem să dăm jucătorii afară sau patronul. Şocul îl faci prin schimbarea antrenorului”

Este un om de mare caracter. Era supărat, iar culpa este comună. Am făcut şi noi greşeli. Am făcut nişte solicitări legate de jucători. Am avut o singură victorie în ultimele 10 etape.

ADVERTISEMENT

Motivul şi cauzele sunt multiple. Şi atunci era supărat. A considerat că vina este a tuturor. Nu putem să dăm jucătorii afară sau patronul. Şocul îl faci prin schimbarea antrenorului.

Am fost îngăduitori, am avut răbdare, am încercat să găsim explicaţii. Aţi fost surprinşi cu toţii că antrenorul nu a fost schimbat la CFR Cluj, când în trecut se schimba antrenorul după 2-3 etape.

ADVERTISEMENT

“Dacă nu ne vom înţelege, vom vorbi şi cu Mandorlini. Există şi alte metode şi sperăm să nu apelăm la ele”

Nu a fost surprins. Dar îl doare că nu a realizat mai multe. Povesteam aseară, tot norocul pe care l-a avut atunci când a câştigat campionatul, Cupa şi Supercupa cu CFR, l-a părăsit.

S-au întâmplat nişte lucruri în acest sezon…. Mutu cu Mandorlini nu s-au intersectat. Vrem să stabilim situaţia lui Mandorlini, e clar că Mutu va fi înlocuitorul.

Nu s-a stabilit deocamdată, vorbesc avocaţii (n.r. despre reziliere). Dacă nu ne vom înţelege, vom vorbi şi cu Mandorlini. Există şi alte metode şi sperăm să nu apelăm la ele”, a spus Cristi Balaj la FANATIK SUPERLIGA.

Cristi Balaj, ultimele detalii despre despărțirea lui Andrea Mandorlini de CFR Cluj