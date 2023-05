Cristi Manea și-a strigat frustrarea după CFR Cluj – Universitatea Craiova 1-1: ”Toate deciziile astea mici au fost date împotriva noastră”

Campioana en-titre , într-un meci în care ambele formații au mai avut ocazii de a înscrie. În urma acestui rezultat, ardelenii mai au doar șanse teoretice la titlu.

Cristi Manea, reacție violentă după CFR Cluj – Universitatea Craiova 1-1

La finalul partidei CFR Cluj – Universitatea Craiova 1-1, din etapa a 7-a a play-off-ului din SuperLiga, fundașul Cristi Manea a acuzat maniera de arbitraj a lui Radu Petrescu și consideră că echipa sa a fost tot timpul dezavantajată de cavalerii fluierului.

ADVERTISEMENT

”Este foarte frustrant. Noi muncim, ne rupem picioarele degeaba toată săptămâna și vine o fază din asta la care a fost ofsaid. Măcar să ne spuneți să nu mai venim. E foarte frustrant, nu mai avem nici noroc, suntem foarte supărați.

Noi nu am fost niciodată favorizați. Toate deciziile astea mici au fost date împotriva noastră, la fel a fost și în sezonul regulat. Noi vrem să câștigăm toate meciurile care au mai rămas, dar nu mai avem încredere în nimic.

ADVERTISEMENT

Toate echipele sunt bune în play-off, mici detalii au contat. Eu încă sper până la capăt, mai avem 3 meciuri. Sper să le câștigăm, dar dacă va fi arbitrajul ca în această seară nu avem nicio șansă”, a declarat Manea.

Scuffet, reacție fair-play după remiza cu oltenii

Portarul Simone Scuffet a recunoscut că CFR Cluj ar trebui să fie mulțumită cu punctul câștigat în partida cu Universitatea Craiova și și-a luat gândul de la posibilitatea de a câștiga titlul.

ADVERTISEMENT

”Voiam să câștigăm, e un pas înainte că am luat un punct pentru că în ultimele meciuri am pierdut. Am muncit mult în ultimele săptămână pentru că în meciurile recente am primit multe goluri. Trebuie să ne mulțumim cu acest punct până la urmă. Ce am făcut nu este însă de ajuns, suntem departe de primul loc”, a spus italianul.

În schimb, antrenorul formației CFR Cluj, Dan de la întâlnirea cu Universitatea Craiova și a acuzat faptul că toate deciziile VAR din ultima perioadă au fost împotriva formației sale.

ADVERTISEMENT

Rezultatul partidei din Gruia confirmă că . Campioana a rămas la șapte puncte în spatele celor de la Farul, distanță aproape imposibil de recuperat. Dan Petrescu ar avea nevoie de victorii pe linie, iar Farul să piardă și meciurile cu FCSB și Universitatea Craiova. De asemenea, și FCSB să se mai încurce.