Cristiano Ronaldo, anunțul care îi întristează pe fani după eliminarea de la Campionatul Mondial: ”Cel mai mare vis al meu s-a încheiat!”

Starul lusitan la finalul meciului pierdut în fața Marocului, scor 0-1, și a plecat la vestiare imediat după ultimul fluier.

Mesajul lui Cristiano Ronaldo după eliminarea de la Campionatul Mondial

În ultima vreme s-a scris foarte mult despre faptul că pentru Cristiano Ronaldo ediția Campionatului Mondial din Qatar va fi ultima la care va participa, iar jucătorul a confirmat faptul că eliminarea în fața Marocului a pus capăt aventurii sale.

Printr-un mesaj postat pe contul de Instagram, fotbalistul de 37 de ani a mărturisit că marele său vis era să devină campion mondial cu Portugalia și a făcut tot ce i-a stat în putință pentru a realiza această performanță.

”Cel mai mare vis al meu a fost să câștig Campionatul Mondial cu Portugalia. De-a lungul carierei, am reușit să câștig multe trofee importante, inclusiv cu Portugalia, dar să pun numele țării mele pe cea mai înaltă treaptă a podiumului a fost cel mai mare vis al meu, pentru care am luptat din greu.

La cele cinci ediții de Campionat Mondial în care am jucat, am dat mereu tot ce am avut mai bun, alături de mari jucători și încurajat de milioane de portughezi. Eu mereu am dat totul”, a scris Ronaldo.

Ronaldo, răspuns pentru cei care l-au atacat

Deși nu o spune răspicat, Cristiano Ronaldo lasă să se înțeleagă faptul că a venit momentul să se retragă din naționala Portugaliei. ”Nu m-am dat niciodată la o parte de la luptă, nu am renunțat niciodată la visul de a câștiga Campionatul Mondial. Din păcate, ieri (n.r. – sâmbătă).

Nu am vrut să reacționez la cald, știți că s-au spus multe, s-au scris multe, s-au speculat multe, dar vreau să știți că dedicarea mea pentru echipa națională nu s-a schimbat nici măcar o clipă.

Am fost mereu un jucător care a luptat pentru obiectivele colective și nu aș întoarce niciodată spatele colegilor mei și țării. Nu mai sunt multe de spus acum”, și-a încheiat el mesajul.

Fostul mare fotbalist brazilian Pele, , a ținut să-i mulțumească lui Ronaldo. ”Mulțumesc că ne-ai făcut să zâmbim prietene”, a scris triplul campion mondial la postarea portughezului.