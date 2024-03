Cu Leo Messi doar spectator, Inter Miami a pierdut primul meci din 2024. Jordi Alba, gol superb

Campionul mondial a avut probleme la glezna stângă, după o în timpul partidei cu Nashville din turul optimilor de finală al CONCACAF Champions Cup.

Inter Miami, eșec fără Leo Messi

Deși inițial s-a crezut că accidentarea nu este gravă, Leo Messi nu a putut fi refăcut complet și a privit din tribună înfrângerea suferită de Inter Miami pe teren propriu, scor 2-3, cu Montreal, în MLS.

Conform , argentinianul ar fi putut forța prezența la acest joc, însă antrenorul Gerardo ”Tata” Martino nu a vrut să riște nimic, mai ales că Inter Miami are programate două întâlniri în următoarele 5 zile.

În plus, Messi este , care are două meciuri amicale pe 22 și 26 martie. Asta ar putea însemna un potențial 4 partide în decurs de două săptămâni pentru jucătorul de 36 de ani.

Messi, în tribună alături de soție și copii

Îmbrăcat lejer, Leo Messi a urmărit din tribună prima înfrângere într-un meci oficial suferită de Inter Miami în 2024. El a văzut partida alături de soția sa, Antonela Roccuzzo, și de copiii săi.

Pe lângă absența argentinianului, Gerardo Martino a fost lipsit la acest joc și de atacantul uruguayan Luis Suarez, în timp ce mijlocașul spaniol Sergio Busquets a fost folosit doar în ultima jumătate de oră.

Montreal a fost la cârma jocului și a condus cu 1-0 și 3-1. În final s-a încheiat 3-2 pentru oaspeți, după ce Jordi Alba a reușit un gol spectaculos. Fundașul stânga spaniol a marcat cu un șut superb la vinclu de la 18 metri.

OH MY JORDI ALBAAAAA — Major League Soccer (@MLS)

În ciuda acestei înfrângeri, Inter Miami este lider în Conferința de Est, cu 7 puncte, la fel ca Montreal, Columbus Crew, New York RB și Toronto, dar cu golaveraj superior. Însă, formația lui Messi are un joc în plus față de celelalte echipe.

Lionel Messi a fost nominalizat la în cadrul galei Laureus World Sports Awards. Campionul mondial se luptă pentru trofeu cu Novak Djokovic, liderul din clasamentul ATP, și pilotul Max Verstapen, campion în ultimii trei ani la Formula 1.