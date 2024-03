Cum îl comandă Gică Hagi pe Edi Iordănescu, iar selecţionerul tace! După noile atacuri, Ianis ar urma să devină titular la Euro 2024

la echipa naţională. El insistă că nu contează dacă fiul lui joacă sau nu la echipa de club, în naţională trebuie să fie titular. Istoricul relaţiei Gică Hagi-Edi Iordănescu-Ianis arată că nu e numai opinia unui tată despre fiul lui, e o strategie care chiar funcţionează. După ce Hagi senior l-a criticat pe Edi, selecţionerul s-a conformat imediat.

Gică Hagi l-a masacrat pe Edi Iordănescu încă de acum un an şi i l-a impus pe Ianis în lot

Cum a comentat Gică: “Ianis nu e important pentru antrenorul echipei naționale! Dacă era important se afla măcar pe lista străinilor. De ce nu face parte dintre jucătorii convocați? Au avut loc discuții. I s-a comunicat că e un jucător foarte important pentru echipa națională. Nu e pus nici măcar pe lista preliminară! Înseamnă că Ianis nu contează pentru echipa națională. Aici nu vorbim de a juca, vorbim de lista preliminară. Ce putem să înțelegem din toată treaba asta? Înseamnă că nu e important pentru Edi Iordănescu! Nu mă deranjează, e o realitate. Nu e important pentru echipa națională! Nu e normal să declari public că îți lipsesc jucători foarte importanți, iar Ianis să nu facă parte nici măcar din lista preliminară!”.

Hagi a intervenit apoi la şi a fost chiar şi mai dur: “Selecţionerul a trimis mesaje, nu confundați a sta de vorbă cu a trimite mesaje! E un detaliu. Au vorbit prin mesaje după ce s-a dat lista de convocare. Să citesc eu, Ianis, lista stranierilor fără să știu că nu sunt pe ea! E un șoc! E un șoc, vă rog frumos! L-a anunțat că nu vine după ce a trimis lista! După! După! Asta e inadmisibil! Pentru că ai declarat că Ianis lipsește. Cum lipsește Ianis? Nu e dorit! Nu lipsește, dar nu e dorit acolo! E sănătos! Un jucător despre care cred că este important, dacă e sănătos și pe teren, trebuie să facă parte minimum din lista preliminară! Ianis joacă la cel mai mare club dintre toți jucătorii români de acum. Cel mai titrat club! Și nu că joacă, e cel mai bun tânăr jucător de acolo!”.

“Regele” nu putea accepta că fiul lui nu mai avea loc nici măcar în lot. “O spun cu tărie: trebuia convocat, 100%! Pentru Gheorghe Hagi, Ianis e un jucător foarte, foarte important! Dacă jucătorul român care joacă la cea mai bună echipă europeană nu e la echipa națională, avem o problemă gravă!”.

Urmarea atacurilor din martie: Edi Iordănescu l-a convocat imediat pe Ianis

Edi s-a ferit să îi răspundă ferm. Ce a făcut selecţionerul? La acţiunea din iunie, deci peste numai trei luni, l-a convocat pe Ianis Hagi, deşi situaţia mijlocaşului nu era una schimbată cu mult. Era tot un jucător revenit după o accidentare gravă şi . Nu doar că l-a chemat pe Ianis, dar l-a şi folosit în 5 minute cu Kosovo, 0-0, şi în 56 de minute cu Elveţia, 2-2. Iordănescu a procedat, aşadar, exact aşa cum îi ceruse Hagi.

Moale în explicaţiile pe care le-a dat în public despre “cazul Ianis”, Edi s-a ferit să mai rişte, din momentul acela l-a inclus pe fiul “Regelui” în lot şi a continuat să-l folosească des, deşi juniorul nu a prins nicio partidă întreagă în preliminarii. După obţinerea calificării, Iordănescu a pronunţat un criteriu de alegere a fotbaliştilor pentru Euro: se va baza acolo doar pe jucători care evoluează în mod constant la cluburi.

: “Eu am făcut o greşeală la Euro 2016, am apelat la oameni care nu jucau la cluburile lor”. Dacă Edi ar aplica acel criteriu ar trebui să-l excludă pe Ianis, din moment ce . Selecţionerul a dat un semn cu ocazia acestor amicale cu Irlanda de Nord, 1-1, şi cu Columbia, 2-3, el a arătat că nu mai are încredere în capacitatea lui Hagi junior, o rezervă din La Liga.

Îi va face din nou pe plac Edi Iordănescu lui Gică Hagi? Ar însemna ca Ianis să fie titular la Euro 2024

Ianis a prins, adunate, 49 de minute în cele două meciuri. 16 jucători au evoluat mai mult decât a jucat el! Cum Campionatul European se apropie, Gică a revenit cu un nou atac la adresa selecţionerului, căruia i-a cerut ca fiul lui să fie titular: “Ianis a fost surprins că nu a jucat titular în niciun meci dintre cele două. Dintre toţi jucătorii care sunt folosiţi mai puţin la cluburile lor, numai el n-a fost titular deloc! Am înțeles că Ianis a fost desemnat omul meciului. Chiar dacă unora nu le place, statistica o spune. Din 2021, Ianis și Man sunt jucătorii decisivi de la echipa națională, chiar dacă fiecare a lipsit câte un an. Dacă vedem cum a intrat Ianis cu Irlanda de Nord și a sărit tot stadionul… Dacă vedem cum a intrat la Madrid și tot stadionul a aplaudat, eu cred că e apreciat. E drept că există o mică parte care îl apreciază mai puțin”.

Ca să arate că şi el îl apreciază pe Ianis, Edi Iordănescu ar trebui, conform lui Gică, să-l titularizeze la Campionatul European, indiferent de cât de puţine minute joacă el în Spania. Până acum, selecţionerul a executat toate comenzile pe care le-a pronunţat “Regele”, de teamă că ar inflama şi mai tare discursurile oricum agresive pe care le are Hagi atunci când i se pare că fiul lui ar fi nedreptăţit.

Edi Iordănescu n-ar fi interesat de ce spune părintele Gică Hagi!

Radu Naum a prezentat la DigiSport un punct de vedere pe care l-ar fi avut Iordănescu Jr. cu privire la declarația părintelui Gică Hagi.

„Sunt foarte interesat de ce spune fostul mare fotbalist Gică Hagi. Sunt la fel de interesat de ceea ce spune actualul antrenor Gică Hagi. Nu sunt deloc interesat de ce spune părintele Gică Hagi. Dacă mă apuc să ascult părerile părinților tuturor fotbaliștilor de la națională, aș avea parte de mult stres și puțină obiectivitate.

Am mare încredere în calitățile lui Ianis. Sunt mulțumit și fericit pentru cum a intrat în cele două jocuri. Sunt foarte trist de fiecare dată când nu primește șanse la club.

Îmi doresc o relație corectă și sinceră cu el, așa cum am cu toți fotbaliștii mei. Însă, această relație poate funcționa în doi, nu în trei”, ar fi fost declarația lui Edward Iordănescu într-un cerc apropiat cu angajații FRF, conform celor de la .

8 a fost nota pe care a primit-o Ianis Hagi în aplicaţia Sofascore, motiv pentru care Gică a insistat că fiul lui a fost omul meciului Columbia – România 3-2

33 de selecţii şi 5 goluri a contabilizat Ianis până la 25 de ani. Înainte să i-l impună pe fiul lui în echipă lui Edi Iordănescu, Gheorghe Hagi le-a mai făcut scandal din acelaşi motiv şi altor selecţioneri: Cosmin Contra, Cristi Dulca au avut şi ei aceleaşi probleme pe care le are Iordănescu acum