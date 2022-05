Dan Negru, Cezar Ouatu şi Mihai Trăistariu, reacţii după scandalul votului România – Moldova de la Eurovision: “N-am văzut în viaţa mea aşa ceva”

Dan Negru, Cezar Ouatu şi Mihai Trăistariu au avut câteva reacții în mediul online după ce România și Moldova nu și-au acordat niciun punct una alteia la finala Eurovision 2022.

Dan Negru, Cezar Ouatu şi Mihai Trăistariu, reacţii după scandalul votului România – Moldova de la Eurovision

Dan Negru a postat un mesaj după . Cele două țări nu și-au acordat niciun punct, însă ambele au acordat cele 12 puncte Ucrainei.

ADVERTISEMENT

De menţionat că aceste reacţii au venit înainte ca EBU să transmită că

Prezentatorul emisiunii Jocul Cuvintelor de la Kanal D i-a acuzat pe reprezentanții României că nu au curaj să-și asume un mesaj politic, deși melodia celor de la Zdob și Zdub vine cu un mesaj pro-unire.

ADVERTISEMENT

“ZERO puncte a dat România unei piese muzicale în care s-a pronunțat numele capitalei României: București! Îi rog pe colegii mei din TVR sa facă public numele ălora care au decis așa.

Simplă curiozitate…Dacă tot nu ne iese cu muzica, măcar geopolitic să fim arătat cine suntem…”, a scris Dan Negru pe pagina sa de Facebook.

ADVERTISEMENT

Cezar Ouatu, care a reprezentat România la Eurovision 2013, obținând locul 13, a fost de acord cu mesajul postat de Dan Negru. Cântărețul

“Corect Dan !!! Au avut 🥚🥚🥚 points direcția București, one way!!! Asta înseamnă să ai două perechi de 🥚🥚! Cu drag, OUATU!!

ADVERTISEMENT

P.S. De fapt, este despre muzică, nu despre altceva, ai și tu dreptate!!! La final a fost un exchange de 🥚🥚 corect !!!”, a transmis Cezar Ouatu în secțiunea de comentarii, la postarea lui Dan Negru.

ADVERTISEMENT

Mihai Trăistariu a comentat și el ediția Eurovision de anul acesta. Reprezentantul României din 2006, care a reușit să obțină locul 4 cu piesa “Tornero”, a spus că “nu a existat vreodată vreo ediție mai frumoasă, mai spectaculoasă, mai reușită, mai grea și mai colorată” decât cea din 2022.

Artistul consideră că multe piese aveau potențialul de a obține primul loc seara trecută. Acesta a fost mai impresionat ca niciodată de finala Eurovision.

“Nici n-am cuvinte ! N-am fost niciodată mai impresionat de vreo finală Eurovision ca acum!”, a scris Trăistariu pe Facebook.

Mihai Trăistariu, despre voturile dintre România și Moldova

nu înțelege de ce România și Moldova nu și-au acordat una alteia niciun punct la Eurovision 2022, dar ambele au acordat Ucrainei cele 12 puncte. Cu toate că este de părere că acest concurs a ajuns “o ciudățenie”, cântărețul are de gând să participe din nou în viitor.

“Patru dileme am. 1. Moldova…niciun punct de la juriu pentru România. 2. Ucraina … niciun punct de la juriu pentru România.

3. România = 12 puncte pentru Ucraina. 4. România = niciun punct de la juriu pentru Moldova.

Maaare ciudățenie a mai ajuns Eurovision-ul! Și, totuși, o să particip din nou! TREBUIE ADUS ACASĂ ACEST LOC ÎNTÂI!!!”, a mai scris artistul în mesajul său.

Trăistariu ar vrea să știe de ce s-a votat în acest fel anul acesta și ar vrea să știe cine sunt jurații români care au votat în finala de sâmbătă seară.

Faptul că Republica Moldova a venit cu o melodie despre legătura dintre București și Chișinău, iar , reprezintă un lucru ciudat pentru fostul participant la Eurovision.

“P. S. 1: Aș vrea să știu și eu, de curiozitate, cine au fost cei 5 jurați din România care au notat acum, la finala internațională. Doar de curiozitate…(…)

P.S. 5: Dar cel mai straniu tot asta mi se pare – Moldova a cântat despre legătura Chișinău – București. Deci…despre frăția dintre Moldova și România!!! Iar noi le-am dat zero. Iar ei ne-au dat…zero. N-am văzut în viața mea așa ceva! Practic…ne-am p…t unii pe alții!!! Of, Doamne! Chiar incredibil!!!

P.S. 6: Și, din nou, mi s-a confirmat că ceea ce spun casele de pariuri … se și întâmplă !

Ucraina a fost pe locul I în sondaje … de o lună de zile!!!”, a continuat Mihai Trăistariu.

În opinia artistului, Moldova ar fi putut câștiga anul acesta dacă nu ar fi fost războiul din țara vecină și dacă s-ar fi votat doar prin intermediul publicului. Artistul a amintit de anul 2006, atunci când a participat el și a votat numai publicul.

Mihai Trăistariu, despre prestația lui WRS

Cântărețul a comentat și , despre care a spus că a fost “în regulă” și că oricum este de lăudat faptul că a reușit să ajungă în finală, după trei calificări ratate consecutiv.

“Despre România…Ce să-i spui lui WRS? Că a cântat bine ? Că a dansat de a rupt ?Momentul lui chiar a fost în regulă! Dar … Eurovision-ul rămâne Eurovision!!! Cu voturile lui ciudate!!!

Eu am declarat încă din Preselecția românească…că, în acest an, simt că nu avem o piesă…care să ne aducă glorie! E lăudabil, totuși, că am intrat din nou în finală … după 3 ani de necalificări! Iar TVR chiar și-a dat interesul anul ăsta și asta s-a văzut!”, a mai scris el.

Mihai Trăistariu a mai spus că anul următor sunt șanse mici ca Eurovision să se țină în Ucraina, din moment ce nu se știe care va fi situația războiului cu Rusia.

“Despre câștigători…Evident…Eurovision 2023 nu se va ține în Ucraina! Nu riscă nimeni să ducă zeci de mii de oameni în țara în care doi președinți nebuni prelungesc la infinit suferința pe pământ…în loc să se înțeleagă naibii cumva și să salveze poporul ucrainean de la moarte!!!”, a mai scris Trăistariu în același mesaj.

Trăistariu consideră că victoria Ucrainei este datorată publicului, din moment ce milioane de ucraineni sunt refugiați în alte țări și au putut vota trupa Kalush Orchestra.