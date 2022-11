Dan Șucu, avertisment pentru Adrian Mutu după Rapid – Farul 0-2: ”Dacă ieșim din Cupă, e o problemă”

După eșecul categoric din campionat cu FCSB, giuleștenii au continuat pasa proastă și din Cupa României Betano.

Adrian Mutu, avertizat de Dan Șucu după ultimele meciuri

Cele două rezultate negative au înfierbântat spiritele la Rapid, iar co-acționarul Dan Șucu i-a dat un avertisment ferm antrenorului Adrian Mutu considerând că o eliminare din Cupa României Betano nu ar fi de acceptat.

”Sunt aceiași oameni care au făcut 32 de puncte. Strategia noastră este una pe termen lung, nu ne schimbăm de la un meci la altul. M-am simțit golit de energie după meciul cu FCSB.

Nu aștept explicații, ci doar să îmi spună cum îi pot ajuta. Mă întreb de unde își va lua Mutu energie, de la ce furnizor, că tot e la modă acum.

Mi s-a explicat că în fotbal trebuie să mă aștept și la momente sau perioade mai grele, dar culmea e că tocmai cei care mi-au spus asta au început să tropăie acum. Dacă ieșim din Cupă, e o problemă”, a declarat Șucu, pentru .

Mutu a dat vina pe ghinion

Giuleștenii cu două goluri primite pe finalul fiecărei reprize și și-au micșorat șansele de a merge mai departe în Cupa României Betano, cu o etapă înainte de finalul fazei grupelor.

După încheierea întâlnirii Rapid – Farul 0-2, din etapa a 2-a a fazei grupelor Cupei României Betano, Adrian pentru faptul că ratează foarte mult, dar, în același timp, a dat vina și pe ghinion.

”Suntem supărați, mai ales că vine o înfrângere după un derby pierdut. Am vrut să le arătăm suporterilor că a fost o întâmplare, dar e un moment dificil și nici nu am avut noroc. Nu este o săptămână ușoară.

Dacă dădeam gol în prima repriză altul era meciul și rezultatul. Nu mi-a plăcut că în fața porții ratăm foarte mult, avem nevoie de multe ocazii să înscriem, iar azi nu am făcut-o deși lucrăm foarte mult. Avem ghinion. Am dominat, am fost la timonă, iar ei când au ajuns prima dată la noi în careu a fost la penalty”, a spus Mutu.