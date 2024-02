Daniel Pancu nu s-a abținut și a spus lucrurilor pe nume după eșecul lui Rapid din etapa 27. Giuleștenii au pierdut partida cu Poli Iași din deplasare, scor 1-3.

Daniel Pancu, fără milă după Poli Iași – Rapid 3-1: “Nu sunt obișnuiți cu aerul ăsta”

În partida de la Iași, giuleștenii au deschis scorul prin execuția lui Krasniqi. în care oaspeții au luat gol, nu au reușit să își revină și au pierdut meciul categoric.

ADVERTISEMENT

După înfrângerea celor de la Rapid, Daniel Pancu punctează faptul că jucătorii lui Dan Șucu nu sunt obișnuiți cu atitudinea de lideri. Lucru care i-a costat pe giuleșteni în etapa 27 din SuperLiga.

“În primul rând, în a doua repriză Iașiul a schimbat sistemul și superioritatea asta care nu s-a văzut în prima repriză la mijlocul terenului a ieșit mult mai mult în evidență în parte secundă, plus schimbările foarte inspirate.

ADVERTISEMENT

E posibil ca Leo Grozavu să fi lăsat jucătorii de viteză pentru repriza secundă, mizând pe dezavantajul Rapidului în partea defensivă. Rapid a avut 0-1, însă nicio secundă nu ți-a dat siguranța asta că e la conducerea meciului.

Nu e… Rapid e o echipă, totuși de trei ani în prima ligă. Sigur, cu investiții extraordinare, cu infrastructură, cu suporteri, cu tot ce vrei, stadion nou, dar nu sunt obișnuiți cu aerul ăsta de sus. Eu tot am spus și probabil sunt înjurat”, a declarat Daniel Pancu, la .

ADVERTISEMENT

Cristiano Bergodi nu-l scoate vinovat pe Săpunaru, după gafa din Poli Iași – Rapid 3-1!

Cristiano Bergodi nu-l vede vinovat pe Cristi Săpunaru pentru eșecul din această seară, deși .

“Chiar dacă am pierdut 3 puncte, am avut ocazii bune. Probabil în prima repriză n-am fost așa de buni, dar în a doua parte ei au schimbat sistemul de joc și echipa noastră și-a revenit. E un duș rece care ne pune cu picioarele pe pământ, pentru că probabil am primit prea multe felicitări în ultima vreme.

ADVERTISEMENT

Nu știu dacă greșeala lui Săpunaru a fost decisivă. Am încercat să jucăm, am avut două ocazii bune și după ce am fost egalați. Nu am văzut că echipa a căzut psihic după acea greșeală. Am schimbat ceva, dar…

După golul egalizator Poli Iași a crezut că poate câștiga. Noi am fost puțin dezechilibrați după golul de 1-1. Sper că jucătorii au înțeles. După 5 victorii a venit și o înfrângere. În continuare trebuie să mergem înainte”, a declarat Cristiano Bergodi.