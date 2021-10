Dănuț Lupu, mesaj cutremurător pentru antivacciniști: „Am trecut pe la poarta Iadului, 16 zile la ATI și mi-a murit fratele! Vaccinați-vă!” Exclusiv

Coronavirusul ucigaș SARS-CoV-2 și boala pe care o provoacă, asasina COVID-19, chinuie grav România în primul rând din cauza refuzului unei mari părți a populației de se vaccina, invocând cauze ce țin de nivelul socio-psiho-cultural din Evul Mediu.

Din cauza faptului că și autoritățile au fost depășite clar de recrudescența pandemiei de COVID-19, măsurile disperate vin acum avalanșă peste români. Una dintre acestea este și interzicerea, din nou, a spectatorilor pe stadioane, inclusiv a celor vaccinați sau trecuți prin boală.

Comitetul Național pentru Situații de Urgență (CNSU) a definitivat vineri aceste interdicții, care vizează toată România, indiferent de rata locală de infectare, și le-a trimis pentru aprobare la Guvern. Măsurile urmează să fie aplicate începând de luni, 25 octombrie.

Sâmbătă seară se joacă un derby de tradiție al fotbalului românesc, . Încă înainte de publicarea proiectului de măsuri al CNSU, ambele galerii, de departe cele mai frumoase din România, anunțaseră că nu vor veni la meci, ca protest împotriva măsurii de a se interzice accesul suporterilor nevaccinați pe stadioane.

PCH nu va fi prezentă pe stadionul din șoseaua „Ștefan cel Mare” la „bătălia” , dar , „inamicul” din ultimul timp, a declarat, în exclusivitate pentru FANATIK, că va merge la meci.

„O să fiu pe stadion la meci, am jucat și la Dinamo, și la Rapid, dar am rămas dinamovist și sper într-un miracol astă-seară, pentru că Dinamo a știut întotdeauna să se mobilizeze peste condiția de moment la derby-uri de genul acesta” – Dănuț Lupu

În legătură cu problema interzicerii spectatorilor din cauza recrudescenței agresive a pandemiei de COVID-19, are un singur îndemn: „Vaccinați-vă cât mai repede dacă n-ați făcut-o până acum!”. Și spune asta din postura omului care a trecut prin boală, printr-o formă gravă chiar, și a pierdut pe cineva foarte apropiat, omorât de nenorocitul .

„Mor de ciudă când îi aud pe-ăștia antivacciniști ce prostii spun… Eu am trecut prin boală și am stat 16 zile la ATI, n-a fost o formă ușoară de COVID, am fost grav bolnav. Eu știu ce e în spitale. Nu doresc nici dușmanilor să ajungă acolo. Am trecut pe la poarta Iadului” – Dănuț Lupu

La un pas de moarte, intubat 4 zile, a slăbit consistent în perioada luptei cu coronavirusul chinezesc și nici acum nu înțelege cum de mai are prieteni care, după ce l-au văzut cum arăta după externare, tot nu l-au crezut cât de periculos și agresiv este SARS-CoV-2.

„Nu vă imaginați ce înseamnă tubul ăla băgat pe gură, în gât, până-n plămân… Tub, nu furtunel… Și să stai așa zile întregi… Și am avut ghinionul să am vreo trei zile pe unul lângă mine care striga în continuu «Mor, mor, mor, Doamne, mor!»… În continuu…”

„Și nu mă credeau prietenii mei că este iadul pe pământ, ce să mai zic… Și acum îmi spun că nu se vaccinează ei că una, că alta… Degeaba le-am spus prin ce am trecut. Credeți-mă că am simțit pe pielea mea”

L-am întrebat dacă i-a fost frică de moarte… Răspunsul său este elocvent și ar trebuie, dacă mai este necesar, să fie încă un semnal de alarmă în ceasul al 13-lea pentru adepții teoriilor conspiraționale anti-vaccin.

„Acum șapte ani am făcut gripă AH1N1, am fost mult mai grav decât acum, dar acum am trecut printr-o perioadă mult mai groaznică și n-am crezut că mai scap. Gândiți-vă cum e să te gândești că mori… Când am ajuns acasă după asta… când am intrat și m-am văzut acasă, am izbucnit în plâns…” – Dănuț Lupu