David Popovici a început pregătirile pentru noul sezon. ”Rechinul” se antrenează într-o locație exotică

Înotătorul de 18 ani are un , obţinând nu mai puțin 13 medalii în cele patru mari competiţii internaţionale la care a participat anul trecut.

David Popovici se pregătește în Tenerife

Pentru a menține nivelul cu care și-a obișnuit fanii, David Popovici a început pregătirile pentru noul sezon. Și pentru că în România temperaturile sunt extrem de scăzute în această perioadă, ”Rechinul” a ales să antreneze într-o locație de vis.

ADVERTISEMENT

Însoțit de antrenorul Adrian Rădulescu și de coechipierii săi Dragoş Ghile şi Cristian Lăpădat, Popovici trage tare într-un cantonament în Tenerife. Grupul va rămâne în Spania până la finalul lunii februarie.

David Popovici este nominalizat de Federația Europeană de Natație la titlul de cel mai bun înotător al anului trecut. El luptă pentru marele premiu cu italienii Thomas Ceccon și Nicolo Martinenghi, cu francezul Leon Marchand și cu ungurul Kristof Milak.

ADVERTISEMENT

Rezultatele fantastice reușite în sezonul precedent au făcut ca presa internațională să-l numească unul dintre cele mai mari talente ale natației mondiale sau urmașul celebrului Michael Phelps. Și cum munca este răsplătită, David Popovici a fost desemnat de revista Swimming World Magazine, cea mai prestigioasă publicaţie din lume dedicată nataţiei, .

Popovici, misterios când a fost întrebat despre plecarea din România

David Popovici a fost premiat de către ministrul Nicolae Ciucă la Gala Sportivului Anului, organizată de Ministerul Sportului. Întrebat dacă va pleca din țară, el nu a dat un răspuns concret, .

ADVERTISEMENT

”A fost un an foarte bun şi îmi dă speranţe că mulţi ani de-acum încolo voi avea foarte multe reuşite, pentru că eu cred că am găsit reţeta. Anul 2023 este mult mai puţin plin. Îmi doresc să am rezultate cât mai bune şi să mă pregătesc cât mai bine pentru JO.

Am auzit şi eu că a spus asta, însă nu a venit de la mine, nu am vorbit cu ea despre aşa ceva. Nu ştiu ce planuri am. Nu am planuri, planurile sunt să îmi văd de treabă aici, să rămân cu aceiaşi antrenori, prieteni, familia şi să văd unde mă duce viaţa. Dar nu ştiu ce îmi rezervă viitorul”, a declarat Popovici.

ADVERTISEMENT

Înotătorul român a prins și pe care aceștia au numit-o ”Campionii Campionilor” și la care au fost selectați mari campioni din toate sporturile.