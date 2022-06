David Popovici, decorat de președintele Klaus Iohannis cu Ordinul Național „Steaua României”. Când va avea loc ceremonia

David Popovici a cucerit medaliile de aur în proba de 200 și 100 de metri și a egalat recordul lui Jim Montgomery, care . Nu este însă singura surpriză care i se potrivește tânărului campion mondial.

David Popovici, decorat cu cea mai înaltă distincție de către președintele Klaus Iohannis

David Popovici va primi din partea lui Klaus Iohannis Ordinul Național „Pentru Merit” în grad de cavaler. Același lucru se va întâmpla și cu antrenorul său, Adrian Rădulescu, care a reușit îl transforme în cel mai mare înotător din istoria României.

Ceremonia va avea loc după ce David Popovici va reveni de la Campionatele Mondiale de la Budapesta, la o dată care va fi ulterior anunțată. Dublul campion mondial și va avea parte de o primire de gală pe aeroportul Otopeni.

Ordinul Național „Steaua României” este acordat de către președintele României începând cu anul 1998, iar această prerogativă a aparținut regelui în perioada 1877-1947.

Printre cei care au primit această distincție se numără veterani de război, ambasadori, profesori, demnitari, deținuți actori, primari, medici sau chiar balerini.

David Popovici, pe o listă selectă a marilor sportivi români care au primit această distincție

De-a lungul timpului, această distincție a mai acordată doar de șase ori unui sportiv român, ceea ce cu siguranță e o mare onoare pentru David Popovici.

Ce sportivi români au mai fost decorați cu Ordinul Național „Steaua României” în grad de cavaler

2009 – Mircea Lucescu

2012 – Octavian Morariu

2014 – Anghel Iordănescu

2017 – Emerich Ienei

2018 – Simona Halep

2019 – Ivan Patzaichin

2022 – David Popovici

Administrația Prezidențială a comis un comunicat în acest sens: „Prin talentul, dăruirea, devotamentul și profesionalismul său, demonstrate atât în bazinul de înot, cât și în afara sa, David Popovici a promovat numele țării noastre în întreaga lume.

David Popovici este un model pentru tânăra generație și un veritabil ambasador al sportului, iar energia depusă în slujba afirmării înotului pe plan internațional reprezintă un câștig uriaș pentru România”.

Guvernul României îl premiază pe David Popovici cu o sumă uriașă

Premierul Nicolae Ciucă a anunțat că dublul campion mondial va primi din partea Guvernului României aproximativ 200.000 de euro: „În cadrul ședinței de Guvern, am luat decizia de a recunoaște performanța sportivului nostru, David Popovici, și în felul acesta am decis că, fiind vorba despre o performanță excepțională, să avem o recunoaștere pe măsură. Am hotărât să-i fie alocată, din fondul de rezervă, o sumă în valoare de 1 milion de lei”.

De asemenea, David Popovici de la Ministerul Tineretului și Sportului conform baremului pentru premierea sportivilor care obţin medalii la Campionatele Mondiale şi Europene.

Pentru performanța extraordinară de la Budapesta, Popovici a primit din partea Federației Internaționale de Natație suma de 40.000 de dolari. David Popovici , iar înotătorul mai primește lunar și de la Ministerul de Interne un salariu de 7.000 de euro.