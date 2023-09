De ce merită să-ți petreci vacanța în România toamna. Care este “produsul surpriză” la mare căutare printre turiști

Toamna este un anotimp care „strânge” toate anotimpurile într-unul singur. Chiar dacă nu mai reprezintă perioada „clasică” a concediilor, apanajul acestora fiind sezonul de vară și în special luna august, reprezintă, probabil, cel mai diversificat sezon din punct de vedere turistic. „Dacă sezonul estival este concentrat pe plajă, iar sezonul de iarnă pe atmosfera sărbătorilor, pe munte, zăpadă și sporturi de iarnă, toamna se îmbină aproape toate genurile de relaxare, de la a savura o bere rece pe litoral, fără grija de a fi ars de soarele torid, până la o excursie în „paradisul spa”, adorat de doamne și de domnișoare. Să nu uităm, însă, turismul rural, de calitate”, este de părere consultantul în turism .

Consultantul în turism Traian Bădulescu: „Tarifele pe litoral au scăzut cu 70%, iar doamnele se pot bucura de spa la prețuri modice”

De mai mulți ani, septembrie este deja o lună caldă, favorabilă atât pentru alegerea destinațiilor mediteraneene, cât și pentru litoralul Mării Negre. Mulți călători aleg încă destinații însorite, de plajă, în septembrie și în prima parte a lunii octombrie, pe litoralurile românesc și bulgăresc, dar dintre preferințe nu lipsesc Grecia, Turcia, Italia, Spania, Malta, Cipru și Portugalia. Menționăm că majoritatea turiștilor români care aleg extrasezonul optează, în mod tradițional, pentru lunile septembrie – octombrie și mai puțin pentru perioada mai – iunie. Vom începe, așadar, vacanța noastră (deocamdată) virtuală cu destinațiile românești.

„În general, pe litoralul nostru, turiștii mai pot găsi hoteluri deschise până pe 15 – 20 septembrie, maxim până la 1 octombrie, însă în destinații precum Mamaia, Constanța sau Eforie sunt hoteluri cu încălzire centrală, disponibile tot anul. Tarifele sunt cu până la 70% mai mici decât în vârful de sezon. De exemplu, la un hotel de 4 stele din Mamaia Nord, un turist va putea plăti pe noapte 150 – 200 de lei pentru o cameră cu mic dejun inclus, față de 400 -450 de lei, cum se întâmpla în jurul perioadei de 1 august”, și-a continuat expunerea, în exclusivitate pentru FANATIK, consultantul în turism Traian Bădulescu.

„Toamna reprezintă, în schimb, apanajul stațiunilor montane, precum Poiana Brașov, Sinaia sau Predeal, ori al stațiunilor balneoclimaterice precum Băile Felix, Băile Herculane și Sovata, care oferă tratamente terapeutice, servicii de wellness și spa și refugii pline de relaxare, atât de căutate de doamne și de domnișoare”, a menționat interlocutorul nostru.

Și dacă tot vorbim despre reduceri senzaționale, toamna este un sezon excelent pentru stațiunile balneoclimaterice. La hoteluri de 3 – 4 stele, o cameră poate costa în această perioadă de la 150 -200 de lei cu mic dejun până la 350 – 400 de lei cu pensiune completă (3 mese pe zi).

În cazul stațiunilor montane, la hoteluri de 3 și 4 stele, tarifele pornesc de la 250 de lei camera pe noapte cu mic dejun și pot ajunge la 500 – 600 de lei camera, tot cu mic dejun, în funcție de standardul și de serviciile structurii de cazare.

Suntem peste tot acasă, porțile cramelor Drăgășani, Prahova și Jidvei ni se deschid…

În aria turismului intern, mulți călători aleg să-și petreacă weekendurile sau mai multe zile, în funcție de timpul liber, în stațiuni montane (Sinaia, Predeal, Poiana Brașov, Păltiniș, Vatra Dornei), balneoclimaterice (Băile Felix, Băile Herculane, Sovata, Borsec, Băile Tușnad, Călimănești Căciulata), în zone de turism rural (Bran – Moieciu – Fundata, Mărginimea Sibiului) sau în orașe turistice precum Brașov, Oradea, Timișoara, Sighișoara și Iași.

La o pensiune rurală sau agroturistică, tarifele sunt mai flexibile, pornind de la 100 – 150 de lei pe noapte pentru o cameră, fără servicii de masă, și ajungând la 400 – 500 de lei pe noapte la conace sau pensiuni de 4 margarete, cu pensiune completă.

„Tot în acest anotimp, turiștii caută excursii specifice perioadei, precum circuite culturale sau degustări de vinuri. Există programe precum „Cele mai frumoase sate din România”, în cadrul cărora turiștii pot vizita localități rurale unde au loc întâlniri cu meșteri populari, din zone precum Mărginimea Sibiului, Maramureș și Bucovina. Printre satele vizate se numără Rucăr, Șirnea, Bran, Sibiel, Rîmetea, Poienile Izei, Botiza, Breb, Vatra Moldoviței, Ciocănești și Sadova”, a adăugat consultantul în turism.

Am aflat, cu oarecare… poftă, că mai multe circuite includ excursii specifice la crame, precum Drăgășani, Prahova sau Jidvei. Parafrazând versurile unui celebru imn fotbalistic, suntem peste tot acasă, porțile cramelor ni se deschid… Unde mai pui că „există mulți turiști care apreciază din ce în ce mai mult circuitele care reunesc grupuri cu pasiuni comune, precum muzica anilor ’70, ’80, ‘90” și oare ce loc poate fi mai potrivit pentru o asemenea „escapadă” decât spațiul celest al unei crame, unde se împletesc gustul și mireasma vinului de viță nobilă cu nostalgia și cu buna dispoziție?…”

„România fără destinație” și turismul – surpriză

Traian Bădulescu ne-a povestit că „un alt produs surpriză, cu „priză” la turiști, este „România fără destinație”, dar cu o seară de petrecere. Practic, turiștii se prezintă la autocar fără să știe în ce zonă a României vor călători. Inevitabil, neprevăzutul își face simțită prezența, iar adrenalina crește”.

„De asemenea, sunt la mare căutare programele de drumeții, care includ regiuni precum Țara Hațegului – Sarmizegetusa, , chei, cascade și peșteri din Munții Apuseni sau Munții Retezat”, a continuat intervievatul nostru să ne sporească apetitul pentru câteva zile de relaxare.

Nu vom părăsi, însă, teritoriul românesc fără a menționa faptul că luna septembrie este ideală inclusiv pentru excursii pornind de la Clisura Dunării, Cazane și Orșova, până la Delta Dunării, care este vizitabilă 100% până la 1 octombrie.

În Egipt începe sezonul de vârf

Am trecut virtual „granița” și împreună cu intervievatul nostru am pornit într-o călătorie în străinătate: „Turiștii care preferă plajele și băile în mare pot alege Egiptul (toamna fiind sezonul de vârf în această țară, deoarece vara este extrem de cald), Tunisia, Marocul ori Emiratele Arabe Unite (în special Dubai)”. Toamna este și un sezon al circuitelor dedicate unei țări sau care combină mai multe țări, pornind de la continentul european până în alte zone. De asemenea, sunt foarte solicitate croazierele fluviale, maritime și oceanice.

De asemenea, toamna este o perioadă bună pentru destinațiile exotice, îndepărtate, precum Bali (Indonezia), Seychelles, Maldive, Zanzibar (Tanzania), Republica Dominicană, Mexic, dar și Japonia ori Coreea de Sud.

Această perioadă reprezintă și perioada city break-urilor, chiar dacă pentru marile orașe vorbim de vârf de sezon, deoarece, atenție, primăvara și toamna au loc târguri, evenimente și reuniuni de afaceri. Printre orașele europene solicitate de români se numără Paris, Praga, Viena, Budapesta, Istanbul, Roma, Milano, Barcelona, Amsterdan, Berlin, Bruxelles, Lisabona, Londra și alte metropole către care avem curse aeriene directe. Marile orașe sunt atrăgătoare în timpul toamnei și datorită climei mai blânde, festivalurilor și evenimentelor culturale.

Bulgarii au ieftinit ofertele până la jumătate de preț

, Bulgaria rămâne și în această perioadă o destinație preferată de conaționalii noștri: „Anumite hoteluri, multe dintre ele în regim all-inclusive, sunt deschise până la finele lunii septembrie – începutul lunii octombrie și oferă turiștilor români ocazia de a se bucura de plajele liniștite și de atmosfera relaxantă. Nisipurile de Aur, Albena și Sunny Beach sunt destinații populare, care oferă servicii de calitate și o varietate de activități pentru întreaga familie”.

„Tarifele sunt cu până la 50% mai ieftine decât în vârful de sezon (15 iulie – finele lunii august). La un hotel de 4 stele din Nisipurile de Aur, o cameră costă acum 70-80 de euro pe noapte, cu regim all inclusive, în loc de 130-150 de euro, atât cât ar fi fost în vârf de sezon. La un hotel de top de 5 stele din Obzor, cu regim all inclusive, o cameră poate costa acum 250-300 de euro pe noapte, în loc de 500 de euro, cât costa în plin sezon”, am mai aflat de la Traian Bădulescu.

Bulgaria și Turcia, „înfrățite” la capitolul… temperaturi generoase

Nici Grecia nu rămâne datoare: „Destinații precum Halkidiki, insulele Rhodos, Creta și Zakynthos oferă vreme plăcută, peisaje spectaculoase și o gamă variată de activități, de la relaxare pe plajă la explorarea siturilor istorice. Cu temperaturi de 25 – 30 de grade Celsius, octombrie este o perioadă ideală pentru a călători în Grecia și a profita de frumusețea ei”.

Am reținut de la „tovarășul nostru de călătorie” că, în Grecia, există în această perioadă oferte care pornesc de la 200 de euro de persoană cu transport cu autocarul către regiuni precum Paralia – Katerini și care pot ajunge la 1000-1500 de euro de persoană la hoteluri all inclusive ori cu pensiune completă în Mykonos sau Santorini.

Și Turcia rămâne o destinație populară pentru turiștii români, aflați în căutare de soare și de relaxare. Cu temperaturi similare celor din Grecia, luna octombrie oferă condiții ideale pentru plajă, înot și alte activități exterioare. Regiuni și stațiuni precum Antalya, Bodrum, Kușadasi și Marmaris continuă să atragă turiștii cu plajele lor frumoase, serviciile de calitate și atracțiile culturale. Un atu al rivierei turcești îl reprezintă hotelurile cu servicii all-inclusive.

„Și pentru Turcia, ofertele pot porni, pentru perioada septembrie – octombrie, de la 400 – 500 de euro de persoană, cu un sejur de 6 nopți la un hotel de 4 stele, all-inclusive, în zone precum Bodrum, Marmaris, Kușadasi sau Antalya. În aceste tarife intră și transportul cu avionul, cu o cursă charter. Pentru destinațiile mediteraneene, clima este încă ideală pentru plajă, până în prima parte a lunii octombrie”, a menționat consultantul în turism.

Australia și Oceania, zonele cu cele mai „piperate” prețuri

Am aflat, însă, că în zona circuitelor, turiștii aleg continente precum Asia, urmată de Europa, Africa, America Latină, America de Nord și Australia. Cererea pentru călătoriile în circuitele perioadei de toamnă înregistrează în prezent o creștere de 30 – 45%, în funcție de agenția de turism, comparativ cu anul anterior.

„Printre cele mai solicitate destinații de toamnă se numără China, Coreea de Sud, Japonia, Algeria, Argentina, Mexic, Africa de Sud, Indonezia (Bali), Thailanda, Singapore, Vietnam, Malaezia, Patagonia Argentiniană – Țara de Foc, Scoția și Islanda (din ambele țări se poate observa Aurora Boreală), dar și destinații mai apropiate precum Albania, Georgia sau Azerbaijan. De asemenea, din ce în ce mai mulți turiști aleg croaziere pe trasee precum Japonia – Hong Kong – Vietnam – Singapore, Panama – Columbia – Curacao – Bonaire – Aruba sau în Golful Persic”, a explicat Traian Bădulescu.

„Cele mai accesibile circuite și pachete turistice premium pentru Europa și destinațiile apropiate pornesc de la 900-1000 de euro de persoană pentru tururi Albania și Macedonia de Nord, cu tot cu zbor inclus. Un circuit de 8 zile Sicilia – Malta costă 1600 de euro, iar un circuit în Turcia (coasta Lyciei) îl costă 1400 de euro pe fiecare turist”, a continuat „ghidul” nostru.

În schimb, „printre cele mai scumpe destinații și circuite se numără Panama – Ecuador – Galapagos – 4312 euro de persoană și Mexic – Guatemala – Columbia – 5032 euro de persoană. Cele mai „piperate” prețuri sunt pentru Australia și Oceania, ținând cont și de distanța foarte mare. De exemplu, un circuit Hong Kong – Australia – Tasmania – Noua Zeelandă – Singapore, cu o durată de 23 de zile, costă 7989 de euro, iar un circuite de 21 de zile Australia – Tasmania – Noua Zeelandă, 7870 de euro”.

„În concluzie, dacă vara se concentrează în cea mai mare parte pe sejururi la plajă și soare, în destinații clasice, precum litoralul românesc, Bulgaria, Grecia, Turcia, Italia, Spania, Malta sau Cipru, toamna există o diversitate de destinații mult mai mare. Este drept, mai puțini turiști își permit concedii lungi, în special familiștii cu copii (pentru că începe anul școlar), însă avem un plus la numărul de destinații. Dar, în primul rând, să nu uităm ofertele românești”, a încheiat Traian Bădulescu.