De la 1-1 și 2-2, la 4-0 în doar un an în Norvegia – România. O analiză nordică, adică la rece

Norvegia ne-a spulberat duminică la Oslo cu 4-0, iar presa și oamenii din fotbal au explodat la adresa jucătorilor, dar mai ales la adresa lui Mirel Rădoi, deși acum doar un an am fost la un minut să batem Norvegia, iar la Oslo am revenit de la 2-0.

FANATIK încearcă o analiză obiectivă, nesentimentală, în încercarea de a explica dezastrul de la Oslo și de ce nu, de la Reykjavik, la o zi după unul dintre cele mai negre meciuri din istoria naționalei, care a îngenuncheat o națiune întreagă.

Duelurile cu Norvegia au avut întotdeauna parte de dramatism, în ultimele două meciuri ambele echipe întorcând rezultatul în ultimele minute ale partidei, însă aseară a părut doar o dramă proprie a României, o joacă de-a șoarecele și pisica.

Cum s-au schimbat Norvegia după ultimul meci de la Oslo. Sau cum Haaland a făcut diferența

Față de ultimul meci de la Oslo, din iunie 2019, norvegienii au păstrat patru titulari, cărora li s-au alăturat Sorloth, cel care salva Norvegia la București din postura de rezervă, dar mai ales mașina de goluri, Erling Haaland.

Norvegia, Oslo, 11 octombrie 2020: Jarstein – Elabdellaoui , Strandberg, Ajer , Meling – Normann, Berge – Odegaard , M. Elyounoussi, Haaland – Sorloth. Antrenor: Lars Lagerback. Au mai jucat: Linnes, Midtsjo și Joshua King. Rezerve: Hansen, Rossbach, Ostigard, Rosted, Berg, Svensson, Henriksen, Hauge, Thorsby.

Ba mai mult, Strandberg și Meling, care au fost doar rezerve atunci, au intrat titulari, iar Meling a fost unul dintre cei mai buni jucători de pe terren. Meciul foarte bun făcut de Haaland, Odegaard și Meling au deschis partida și explică proporțiile scorului, în fața unei naționale a României cu moralul la pământ, după eșecul din Islanda.

Norvegia a avut patru jucători în primul 11, care au jucat la ultimul meci cu România, iar Strandberg, Elyounnoussi și Meling, care au fost atunci doar rezerve, acum au devenit titulari de bază, în timp la naționala României lucrurile stau exact pe dos!

Norvegia, Oslo 7 iunie 2019: Grytebust – Elabdellaoui , Nordtveit, Ajer , Aleesami – Odegaard , Selnaes, Berge , Henriksen – T. Elyounoussi, King. Antrenor: Lars Lagerback. Rezerve: Hansen, Strandberg, Rosted, Johansen, Kamara, M. Elyounnoussi, Rossbach, Midtsjo, Svensson, Meling, Johnsen, Daehli. A mai jucat Kamara, care l-a schimbat în minutul 84 pe T. Elyounoussi.

Dacă naționala României este abia la al treilea meci cu Mirel Rădoi, două dintre ele la o diferență de câteva zile, Norvegia a mers pe continuitate la nivelul băncii tehnice, chiar dacă tocmai a ratat calificarea la EURO, iar antrenorul Lars Lagerback, ajuns la 72 de ani și cu o experiență de 9 ani pe banca naționalei Suediei este selecționerul Norvegiei din 2017.

Cum a arătat naționala lui Contra la Oslo. Dubla lui Keșeru, rezerva lui Mirel Rădoi

Keșeru, eroul naționalei în precendentul meci de la Oslo, când a înscris două goluri în decurs de 10 minute, a intrat pe teren abia în ultimul sfert de oră, având o ocazie destul de bună, după un șut din lovitură liberă în minutul 90 și poate ar fi meritat să fie titular.

România, Oslo, 11 octombrie 2020: Tătărușanu – Manea, Burcă, Toșca , Bancu – Cicâldău, Crețu, Marin – Iancu, Pușcaș , Hagi. Rezerve: Niță, Lazar, Hanca, Bălașa, Alibec, Maxim, Keșeru, Deac, Mitriță, Grigore, Camora, Stanciu. Au mai jucat: Nicolae Stanciu, Alex Maxim și Denis Alibec.

Cum a arătat naționala lui Contra în meciul cu Norvegia de la Oslo din iunie 2019:

Tătărușanu – Chipciu, Săpunaru, Grigore, Toșca – Anton, Stanciu – Grozav, Keșeru, Deac – Pușcaș . Aveau să mai joace și Maxim, Ianis Hagi și Țucudean.

Doar trei jucători care au fost titulari la Olso în precedentul meci, au fost titulari în partida din Liga Națiunilor, față de cinci cât a avut Novegia, care a avut însă în fundașii laterali două extreme veritabile, în timp ce fundașii noștri nu au creat niciun pericol în benzi, ba chiar au pus echipa în pericol de fiecara dată când urcau.

Dacă Maxim a fost rezervă în ambele meciuri, Ianis Hagi a început de această dată titular, față de meciul din 2019, dar nu și-a creat nicio ocazie. Maxim a jucat și el prea puțin ca să fie remarcat, dar experiența lui putea face diferența în anumite momente.

Erling Haaland a lipsit în cele două meciuri cu România, dar a înscris acum cât pentru trei meciuri

O schimbare majoră față de ultimele două meciuri cu România este apariția golgheterului Erling Haaland, care este unul dintre cei mai în formă atacanți din Europa, în timp ce Odegaard, care i-a oferit lui Haaland trei pase de gol, a început să joace și el la Real Madrid.

Dacă în echipa României, precedenții doi marcatori în meciurile cu Norvegia, au fost doar rezerve, la norvegieni, atât Odegard, cât și Sorloth, autorul golului din minutul 92 de la București, au fost titulari, în timp ce Mitriță și Keșeru au intrat spre finalul meciului.

În minutul 70, Norvegia conducea cu 2-0 după ce deschisese scorul la 11 minute după pauză. Numai că finalul de meci avea să fie unul dramatic. Claudiu Keșeru reușea să reducă din diferență în minutul 76 și tot el egala în prelungiri, după câteva intervenții fabuloase ale lui Ciprian Tătărușanu.

Cum a arătat naționala lui Cosmin Contra în meciul cu Norvegia de la București, pe 15 octombrie 2019:

Tătărușanu – Benzar, Nedelcearu, Rus, Bancu – Anton, Marin – Deac, Stanciu, Mitriță – Pușcaș. Au mai jucat Florin Andone, Dan Nistor și Mihai Bordeianu. Rezerve: Niță, Radu, Andone, Bordeianu, Burcă, Cicâldău, Coman, Hagi, Keșeru, Mogoș, Nistor, Toșca.

Cum a arătat naționala lui Mirel Rădoi în meciul de la Oslo, pe 11 octombrie 2020:

Tătărușanu – Manea, Burcă, Toșca, Bancu – Cicâldău, Crețu, Marin – Iancu, Pușcaș, Hagi. Rezerve: Niță, Lazar, Hanca, Bălașa, Alibec, Maxim, Keșeru, Deac, Mitriță, Grigore, Camora, Stanciu. Au mai jucat: Nicolae Stanciu, Alex Maxim și Denis Alibec.

Doar trei supraviețuitori din echipa lui Contra, care a fost la un pas să câștige la București cu Norvegia, s-au regăsit în primul 11 al lui Mirel Rădoi, la doar un an distanță, ceea ce spune multe despre constanța jucătorilor noștri, dar și despre viziunea total diferită a celor doi selecționeri.

Comparație Norvegia – România 4-0, față de România – Norvegia 1-1 sau Contra/Mirel Rădoi versus Lars Lagerback

O altă explicație pentru dezastrul de la Oslo, ar putea fi strategia total diferită a celor doi selecționeri. Dacă Mirel Rădoi a surprins pe toată lumea cu un sistem de joc 4-3-3 și cu foarte mulți jucători tineri, Cosmin Contra era adeptul unui joc mai defensiv, într-un 4-1-4-1, în care jucătorii cu experiență aveau prima șansă, în timp ce antrenorul suedez al Norvegiei, aflat de trei ani pe banca tehnică a nordicilor, a avut continuitate și a implementat o strategie pe termen lung.

Norvegia egala prin rezerva Sorloth, care înscria în minutul 92, după ce partida a fost prelungită cu șase minute și care a înscris și în victoria cu 4-0.

România ratase un penalty prin George Pușcaș în minutul 52. Alex Mitriță a marcat atunci printr-o acțiune superbă, finalizată cu șut de la 16 metri, dar în această seară a fost rezervă.

