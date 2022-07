Denis Haruț și-a găsit postul perfect la FCSB: „Mă simt foarte bine acolo”

FCSB a câștigat , iar FANATIK a aflat motivul pentru care la partida amicală. Denis Haruț a vorbit la finalul meciului și speră că echipa va reuși în acest sezon să câștige titlul.

Denis Haruț vrea tot în acest sezon la FCSB: „Vrem titlul și grupele Conference League!”

e de părere că FCSB mai are câteva lucruri de pus la punct până la startul noului sezon al SuperLigii: „Cred că a fost un meci benefic, am încercat să ne facem antrenamentul, să legăm relații între noi și cred că a fost un antrenament benefic.

N-au mai fost multe goluri, am urmărit și noi altceva, am încercat să vedem ce facem bine, pentru că mai e puțin și începe campionatul și trebuie să punem la punct toate aspectele. (N.r. – Despre fani) Ne bucurăm că sunt aproape de noi și sperăm să fie tot așa”.

Denis Haruț e conștient că va trebui să lupte pentru un loc de titular și nu e deranjat dacă va începe de pe banca de rezerve: „Am regăsit aceiași băieți cu determinare, același staff care m-a primit la fel de bine ca la început și o dorință de a câștiga. Obiectivul meu personal este să mă antrenez cât mai bine, iar dacă merit să joc, să prind cât mai multe minute”.

Denis Haruț e extrem de motivat să îi demonstreze lui Gigi Becali că merită să joace la FCSB: „Am venit cu o dorință mai mare”

Denis Haruț este extrem de concentrat și montat și speră că va reuși un sezon bun: „Cred că sunt același Denis care a plecat. Am venit și eu cu o dorință mai mare de a mă antrena și câștiga. Da, am spus-o de atâtea ori, mă simt foarte bine acolo (n.r. – pe postul de fundaș central). Eu sunt aici să-mi fac treaba cât de bine pot și cine va trebui să aprecieze va aprecia.

Vom încerca să muncim cât mai mult, să câștigăm toate meciurile și sper ca la final să fim noi învingători pentru că este o distanță destul de mare de la ultimul titlu și ne dorim foarte mult. Avem un lot numeros, un lot valoros și asta ne propunem (n.r. – să facă față meciurilor din 3 în 3 zile).

Toată lumea știe, pe plan intern, ne dorim campionatul, iar, pe plan extern, să ne calificăm în grupele Conference League. (N.r. – Despre transferuri) Cine va veni va fi bine primit lângă noi ca toți ceilalți băieți. Cine vine trebuie să ajute echipa”.

Ce spunea Denis Haruț pentru FANATIK despre revenirea la FCSB: „Mai am contract până în 2025”

Haruț a declarat într-un că nu regretă transferul la FCSB și nu a perceput deloc împrumutul la Botoșani ca pe un pas în spate: „Nu știu dacă meritam mai multe șanse, dar astea au fost deciziile. Eu sunt profesionist și trebuie să mă antrenez, să îmi văd de treabă și să joc. Așa a fost să fie. Am venit aici să prind mai multe minute, să joc cât mai bine și sigur lumea va aprecia asta. Mai am contract cu FCSB până în 2025.

Eu am considerat că e mai bine că am semnat cu FCSB și nu îmi pare rău niciun moment. Trebuie să iau lucrurile ca atare și nu mai contează de ce am ezitat să semnez iarna trecută. A trecut deja un an de atunci și nu mai contează asta. Nu port pică nimănui! Sunt profesionist și trebuie să mă antrenez, iar când îmi vine rândul să joc”.