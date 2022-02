Denis Haruț dă cărțile pe față după ce a plecat de la FCSB: „Nu regret că am semnat cu ei!” Ce sfaturi îi dă lui Malcom Edjouma. Exclusiv

că Denis Haruț va fi împrumutat până în vară de FCSB la FC Botoșani, în contul transferului lui Malcom Edjouma.

Fundașul central este dornic să își recapete forma bună arătată la Botoșani și care i-a adus transferul la FCSB și speră să ajute prin evoluțiile sale să câștige titlul în Casa Pariurilor Liga 1, în dauna lui CFR Cluj.

mai are contract cu FCSB până în vara lui 2025 și nu regretă niciun moment decizia luată în urmă cu un an când a plecat de la Botoșani și îi dă lui câteva sfaturi care să îl ajute să se impună în tricoul roș-albastru. Toate acestea și multe altele într-un interviu în exclusivitate pentru FANATIK.

Denis Haruț, primul interviu după împrumutul de la FCSB la FC Botoșani: „Nu consider că e un pas în spate!”

Denis, cum vezi tu împrumutul la Botoșani?

– Eu sincer cred că este un pas înainte pentru mine, chiar dacă mulți spun că e un pas mare înapoi. Am venit aici pentru a juca mai mult și sperând să mă pun din nou picioare pentru că nu am jucat foarte des la FCSB.

Valeriu Iftime a reușit să te aducă înapoi…

– Da, pe această cale vreau să îi mulțumesc și dumnealui și lui Marius pentru încrederea acordată și mă bucur că mă apreciază. Am venit să ajut cu ce pot la obiectivele echipei. Nu știu detaliile negocierilor, dar în final toată lumea și-a dorit ca eu să joc la Botoșani.

Denis Haruț s-a întors la Botoșani la un an distanță după ce semna cu FCSB

Ai revenit la Botoșani într-un meci Dinamo. I-ai cam bătut la scor pe unde i-a prins…

– M-am întors de la Botoșani. A fost un meci important și o victorie la scor cum a fost și când am jucat cu ei la FCSB. Împotriva lor am palmares 13-0 în acest sezon. Ne bucurăm mult că am câștigat, nu neapărat că e vorba de Dinamo.

Cum te-au primit colegii?

– Foarte bine. Pe majoritatea îi cunoșteam foarte bine și m-am simțit ca și când nici nu am plecat. Nu îi știam decât pe câțiva băieți mai noi. A fost o reunire frumoasă.

Sfaturile lui Denis Haruț pentru noul jucător al FCSB, Malcom Edjouma: „Are niște calități cum rar întâlnești”

Urmează meciul cu Craiova, care era să câștige la FCSB…

– Va fi un meci greu pentru că a văzut toată lumea că la meciul cu FCSB au condus de două ori. O să fie un meci disputat. Și cu Farul au revenit de la 3-0. Ne așteptăm la un meci dificil și e o echipă care pune probleme.

urmează să plece la FCSB. Ai vreun sfat pentru el?

– Nu am discutat foarte mult cu el pentru că nu am foarte mult timp. O să îi dau câteva sfaturi dacă o să mă întrebe și sper să îl ajute. Eu cred că e destul de matur și el să știe că trebuie să meargă acolo să munceacă și să joace la fel ca la Botoșani. A jucat foarte bine, are niște calități cum rar întâlnești în campionatul României și asta l-a propulsat în atenția FCSB. Se vede că are valoare și cred că o va demonstra cu vârf și îndesat.

Crezi că o să i se acorde destul timp să demonstreze la FCSB?

– Nu știu dacă o să aibă răbdare cu el. Când intră pe teren trebuie să fie 100% și să arate pentru ce a fost transferat.

Haruț vrea să prindă podiumul cu FC Botoșani

Care e obiectivul tău la FC Botoșani?

– Sincer nu vreau să mă mai gândesc la ce va fi din vară. Vreau să joc cât mai mult și cât mai bine și apoi vom vedea la finalul sezonului. Nu mai e foarte mult timp și vreau să profit de aceste luni. Eu am găsit o echipă foarte închegată și unită și care joacă același fotbal frumos cu care au obișnuit. Gestionăm mult mai bine anumite momente de joc.

Cred că avem șanse destul de mari să mergem cât mai sus. Se vede la fiecare meci că avem încredere în noi și mă gândesc chiar să prindem podiumul. Avem o șansă destul de bună și sper să tratatăm toate meciurile cu seriozitate.

Tu unde te simți cel mai bine pe teren?

– Cu Dinamo a fost nevoie să joc mijlocaș central. Eu n-am refuzat niciodată să joc o anumită poziție și am încercat să îmi fac treaba cât mai bine. Eu cel mai bine mă simt în continuare fundaș central. Dacă va mai fi nevoie să joc și în dreapta pot juca și acolo.

De ce a ales să meargă la FC Botoșani: „Am venit aici să prind mai multe minute”

Cu Marius Croitoru ai discutat?

– Am toată încrederea lui și și-a dorit foarte mult să revin. Mi-a spus să am încredere în mine și să joc cum știu eu mai bine. Am purtat o discuție mai lungă.

Crezi că meritai mai multe șanse la FCSB?

– Nu știu, dar astea au fost deciziile. Eu sunt profesionist și trebuie să mă antrenez, să îmi văd de treabă și să joc. Așa a fost să fie. Am venit aici să prind mai multe minute, să joc cât mai bine și sigur lumea va aprecia asta. Mai am contract cu FCSB până în 2025.

Haruț speră să ajute FCSB să câștige campionatul: „Iau și eu o medalie dacă iau titlul!”

O să încerci să ajuți FCSB să câștige titlul în dauna CFR-ului?

– Eu sunt la Botoșani până în vară. Noi o să tratăm toate meciurile la victorie. Voi putea juca doar împotriva CFR-ului, pentru că am clauză și nu pot juca cu FCSB. Iau și o medalie dacă iau titlul.

Cum vezi lupta la titlu?

– Eu cred că CFR nu trece acum printr-o perioadă foarte bună și FCSB ar trebui să profite cât mai mult de șansa asta. Mi-a părut destul de rău pentru băieți că nu au reușit să câștige acum cu Craiova și să se apropie la șase puncte. Știu cât se muncește acolo și cât se dorește un titlu. Cred că se mai pot apropia în aceste cinci meciuri care vor urma.

Denis Haruț nu le poartă deloc pică celor de la FCSB: „Nu există așa ceva! Sunt profesionist”

Ce ai vorbit cu colegii de la FCSB la plecare?

– Nu am apucat să vorbesc cu toți că s-a întâmplat foarte repede totul. Ne-am salutat, ne-am dorit baftă și le-am transmis să fie sănătoși pentru că asta e cel mai important. Am o relație foarte bună cu toți băieții.

Ai ceva să reproșezi cuiva de la FCSB?

– Nu, nu există așa ceva! Nu port pică nimănui! Sunt profesionist și trebuie să mă antrenez, iar când îmi vine rândul să joc.

Haruț nu regretă transferul la FCSB: „Nu îmi pare rău niciun moment”

Regreți că ai semnat cu FCSB?

– Eu am considerat că e mai bine că și nu îmi pare rău niciun moment. Trebuie să iau lucrurile ca atare și nu mai contează de ce am ezitat să semnez iarna trecută. A trecut deja un an de atunci și nu mai contează asta.

De ce e mai greu să reușești la FCSB?

– Nu știu, cred că depinde de fiecare jucător cum ajunge acolo și cum îmbrățișează tot ce se întâmplă la FCSB. Mă refer la presiune, la suporteri, patron și așa mai departe. Cred că depinde până la urmă de fiecare jucător în parte.

Ai un mesaj pentru suporterii FCSB-ului?

– Le mulțumesc celor care m-au susținut și le transmit să aibă încredere în echipă și să rămână aproape de jucători indiferent ce se va întâmpla. Sper să ne bucurăm împreună la sfârșit pentru câștigarea campionatului.