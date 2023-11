Dezvăluirile lui Gigi Becali despre cel care i-a provocat accidentul: ”A fugit de frică!”

Finanțatorul FCSB s-a prezentat la poliție la 3 dimineața, acolo unde a dat declarații cu privire la accidentul în care a fost implicat. Omul de afaceri a fost , lucru care l-a amuzat.

Gigi Becali, mesaj pentru cel a provocat accidentul în care a fost implicat

Intrat prin telefon la cea mai nouă ediție a , Gigi Becali este sigur că cel care a provocat accidentul va fi prins cu ajutorul camerelor și crede că acesta a fugit de frică de la locul faptei.

”A greșit, nu vreau să fac rău la oameni. O să-l prindă pe camere. Eu o să dau și camerele mele de la mașină, dar problema e că el a venit în lateral că dacă era în față îl vedeam cu camera de la mașina mea.

Dar din lateral a venit, eu am intrat în depășirea lui când el a intrat în mine. Aveam două soluții, dar din instinct am ales să intru în șanț, așa am distrus doar mașina. I-a fost frică când a văzut că eu am intrat în șanț și de asta a fugit.

Nu cred că m-a văzut că eu sunt la volan, pentru că eu eram în lateral. Eu doar am văzut că era un jeep negru, nu ai timp să vezi altceva. Să se predea că nu îi fac nimic”, a declarat Becali, la ”MAX Profețiile lui Mitică”.

Becali s-a ales cu o coastă fisurată

În cadrul aceleiași intervenții de la ”MAX Profețiile lui Mitică”, Gigi Becali a spus că a mers și a făcut un o investigație medicală care a arătat că în urma accidentului.

”Eu sunt bine sănătos, dar tot am așa o fisură. Am făcut RMN și am o fisură la coastă. De aia s-a făcut accidentul. Să nu mă duc la sfințire la Comanca, la Olănești. Am băgat un corset și am plecat. Acum mă întorc”, a afirmat patronul vicecampioanei României.

La “MAX Profețiile lui Mitică”, Dumitru Dragomir a dezvăluit că pentru Gigi Becali nu va fi o problemă să își repare mașina, chiar dacă îl va costa 150.000 de euro și important este că toată lumea a scăpat teafără.

”Îmi pare rău de Gigi Becali, dar dacă n-a găsit nimic. Dar pentru Gigi știi ce e mașina? O coală de hârtie. 100.000 de euro pentru Gigi este o scobitoare. O să îl coste reparațiile 150.000 de euro. Este ologită mașina”, a precizat Dragomir.

Becali, apel către autorul accidentului