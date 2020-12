Dinamo – CFR Cluj, istoria unui derby controversat: acuze de blat, scandaluri între conducători, greșeli de arbitraj

Derby-urile dintre Dinamo și CFR Cluj au fost întotdeauna spectaculoase, dar în același timp „condimentate” cu greșeli de arbitraj, scandaluri între jucători și conducători și cu diverse sume de bani promise învingătorilor.

Se pare că tradiția acestor episoade controversate merge cu mult timp în urmă, chiar până în 1973, când dinamoviștii aveau nevoie de o victorie la patru goluri diferență pentru a câștiga titlul de campioană, iar cele două echipe au fost acuzate de blat.

Dinamo va juca cu CFR Cluj pe stadionul din Ștefan cel Mare joi seară, de la 20:30 și este primul meci de la revenirea în „haită” a lui Dario Bonetti. În mod ironic, la ultimul Dinamo – CFR pe banca dinamoviștilor, i-a acuzat pe jucători de blat, la meciul pierdut cu 1-0, la finalul sezonului din 2011.

Istoria unui derby controversat: cea mai mare primă pentru o victorie a lui Dinamo cu CFR Cluj a venit de la… Gigi Becali

Meciul din 2007 dintre Dinamo și CFR Cluj rămâne celebru, după ce Gigi Becali a venit la meci cu fularul lui Dinamo și a promis „bani grei” câinilor pentru o victorie împotriva ardelenilor. Dinamo era atunci campioană, de altfel ultimul titlu al „câinilor roșii” (blestemele CFR-ului?), iar FCSB se bătea cu CFR-ul pentru al doilea loc care ducea în preliminariile Ligii Campionilor.

Dinamo a câștigat acel meci cu 1-0, deși suporterii dinamoviști le-au cerut jucătorilor să piardă pentru ca Steaua să nu ajungă din nou în grupele Ligii Campionilor. Trupa din Ștefan cel Mare nu reușea să treacă de Lazio Roma în preliminarii, în timp ce „roș-albaștrii” au ajuns în grupele UCL.

Ulterior, Florin Prunea l-a acuzat pe Mircea Rednic că a încasat o bună parte din banii veniţi de la Gigi Becali, ceea ce a dus la o încăierare în vestiarul “câinilor”. “Mai țineți minte celebrul caz cu Lobonț, când l-au bătut jucătorii, când l-au pocnit prin vestiar, pentru că a luat banii la meciul cu CFR Cluj? Cred că știți, că e de notorietate. Cu Steaua! Ăsta (n.r. – Mircea Rednic) a luat de la Steaua de trei ori! A luat și de la morți și de la vii”, spunea fostul portar de legendă al lui Dinamo.

Dario Bonetti, fostul antrenor al lui Dinamo, își acuza propriii jucători de blat cu CFR Cluj

Proaspăt revenit la Dinamo, unde va fi consilier pe probleme sportive al programului DDB, italianul și-a acuzat propriii jucători de blat după un meci împotriva celor de la CFR Cluj din 2011, pierdut în „Groapă” cu scorul de 1-0.

Srdjan Luchin declara atunci că la pauza meciului cineva a intrat în vestiar (n.r. Dario Bonetti) și i-a acuzat pe jucători de blat, iar fotbalistul spunea că nu s-a simțit niciodată în carieră atât de umilit: „E foarte greu să jucăm când suntem suspectaţi de blat. La pauză a intrat cineva în vestiar şi ne-a acuzat că suntem blat. M-am simţit umilit! A fost vorba de relaţia unor anumiţi fotbalişti cu domnul Ioan Andone, dar la cum am jucat în ultima vreme se putea spune că am fost blat în fiecare meci. Suntem praf din toate punctele de vedere, suntem la pământ. Am simţit cum tot ce am construit până în iarnă s-a destrămat acum. E vina noastră, dar nici nu am avut susţinere. Jocul nostru nu ne mai permite să sperăm la titlu. CFR nu merită să câştige titlul, Rapid şi Vaslui au un joc mult mai plăcut”, a spus Luchin la Digi Sport.

Ionel Dănciulescu a fost și el extrem de afectat de acest episod și spunea că se lasă de fotbal dacă a fost ceva necurat la acel meci: „Este cea mai neagră zi din viaţa mea de fotbalist. Bonetti a zis în vestiar că ori nu vrem să jucăm, ori suntem «blat». Am avut şi ieri o discuţie cu el pe tema asta. Vă daţi seama, sunt mulţi jucători care nu-şi mai doresc să joace, aşa ne simţim. Moţi şi Scarlatache au fost acuzaţi că au luat intenţionat cartonaşe, o mizerie”, îl ataca Dănciulescu pe italian, proaspăt reîntors și el la Dinamo.

Cornel Dinu , scos din sărite de declarațiile lui Bilașco. Ardelenii vor să îl fure pe Anton, după ce l-au luat pe Denis Ciobotariu

După ce l-au transferat pe Denis Ciubotariu de la Dinamo, CFR Cluj, prin vocea directorului sportiv Marius Bilașco, a declarat că îl vrea dorește pe Paul Anton chiar înainte de meciul direct, tehnici pe care Gigi Becali le utiliza de fiecare dată la meciurile importante.

Replica lui Cornel Dinu nu a întârziat să apară, iar „Procurorul” i-a atacat dur pe cei de la CFR Cluj, mai ales că Dinamo are probleme mari în acest moment, dar mai ales pe Marius Bilașco: „Acest pseudofotbalist n-are nimic în comun cu regulile fair-play-ului, ci e adeptul dictonului fă-mi plata. De fapt, toți cei care n-au jucat fotbal la un anumit nivel, dar au devenit ulterior așa ziși conducători n-au nici un fel de scrupule și au un comportament care lasă de dorit”, a declarat Cornel Dinu pentru gsp.ro.

Întâlnirile dintre CFR şi Dinamo, în special cele de la Cluj, produc evenimente nefericite pentru “câini”. În astfel de meciuri, roş-albii au suferit accidentări grave, a avut loc o grevă în cantonament, au existat acuzaţii de blat, iar suporterii au fost ţinuţi la porţile arenei din Gruia.

Alte episoade controversate din derby-urile Dinamo – CFR Cluj

În 2011, Dinamo câștiga în Gruia în prelungiri, iar Arpad Paszkany, fostul finanţator al CFR-ului, a acuzat în termeni duri arbitrajul, reclamând două faze, un posibil gol înscris de Kapetanos şi penalty-ul dictat pentru Dinamo. Oaspeţii s-au apărat şi au contraatacat însă tăios: „Să nu vorbească tocmai CFR Cluj de arbitraje, ei au fost cei mai ajutaţi”, a fost replica dinamoviştilor.

Tot după acel meci, Cornel Dinu îl ataca violent pe Arpad Paszkany: „CFR primeşte ce a semănat, rău şi rele. Au supărat destinul şi destinul s-a răzbunat. CFR este o echipă de miliţieni, o echipă care aminteşte de Victoria Bucureşti şi de FC Olt . Arpad Paszkany este un miliţian cu uniformă în altă parte, în altă ţară. Sunt prea mulţi miliţieni în organigrama acestei echipe şi se vede în comportament acest lucru. Cei de la CFR nu ştiu să recunoască atunci când şansa aparţine adversarilor. Intrarea suporterilor de la Dinamo pe stadion s-a făcut ca pe vremea Gestapo-ului, este inadmisibil. În curând fanii vor intra pe stadion pe bază de probe de sânge sau de ADN”.

