Echipa națională are două victorii consecutive, dar nu a impresionat: „Nu m-au convins”. Exclusiv

Echipa națională are șansă să revină cu mari șanse în lupta pentru calificarea măcar la barajul pentru Cupa Mondială din 2022. „Tricolorii” au de „tras” într-un meci crucial, iar acesta nu se anunță deloc ușor. Macedonia de Nord își joacă și ea ultima „carte” în lupta pentru Mondial.

În cele două jocuri din această lună, selecționata condusă de Mirel Rădoi nu a luat niciun gol, iar rezultatele au arătat același scor de 2-0. Totuși, . Alin Toșca și Cristi Manea au punctat pentru ai noștri în ultima victorie.

Echipa națională are două victorii consecutive, dar nu l-a impresionat pe un fost mare internațional. Aurică Beldeanu: „Nu m-au convins. E foarte greu să mergem la Mondial, dar nu imposibil”

De peste două decenii nu am mai văzut echipa națională participând la o Cupă Mondială. Mulți dintre componenții echipei actuale a României abia se nășteau când Generația de Aur își prezenta ultimul „show” la o asemenea competiție. Din păcate, ani la rând am fost „ghinioniștii” de serviciu, ratând tot mai multe turnee finale.

Nici acum nu putem spune că avem prea multe șanse, așa cum recunoaște și Aurică Beldeanu într-un interviu în exclusivitate pentru FANATIK: „Nu mai avem fotbaliști în România! Avem doar jucători de fotbal. Nu am nimic cu Mirel Rădoi, îmi este simpatic, dar noi nu mai avem fotbaliști.

E greu să ajungem noi la Cupa Mondială. Barajul care se va disputa nu este unul clasic, știu că disputăm două meciuri, ceea ce face ca misiunea să fie foarte grea.

Îmi doresc din tot sufletul să ajungem și noi la Mondial, dar este greu, însă nu imposibil. La baraj trebuie să avem și noroc, astfel că sunt mulți factori. Știți cum se spune, speranța moare ultima,” a declarat gloria .

Chiar dacă naționala are două victorii consecutive în această lună, „Vulpea” nu a rămas impresionat de jocul prestat de „tricolori”: „Dacă am juca mereu cu Islanda sau Liechtenstein ar fi bine. Ce parcurs bun? Să știți că nu m-au convins. Am tot citit că Stanciu a dat pasă de gol și gol cu islandezii. De unde și până unde? Am avut șansă, mingea a ricoșat dintr-un adversar.”

Macedonia de Nord – România, în viziunea fostului „Maxim” al Craiovei: „E un meci de care pe care”

ar reprezenta o gură de oxigen imensă pentru Mirel Rădoi, cel care a fost contestat de mai multe ori pentru faptul că naționala nu a arătat deloc bine pe parcursul întregului mandat. Misiunea rămâne foarte grea și dacă izbutim un succes în jocul din următoarea rundă a preliminariilor.

„Ce pot să spun despre acest joc? Îmi doresc foarte mult să câștigăm și le țin baftă băieților. Nu va fi deloc ușor, ba chiar va fi greu. Macedonia e o echipă care se bate pentru acest loc secund în grupă, au nevoie și ei de victorie. Mai joacă și acasă…deci ne va fi greu, dar nu imposibil. E un meci de care pe care, așa cum se spune,” a mai declarat Aurel Beldeanu pentru FANATIK.

Mirel Rădoi are bătăi de cap înainte de meciul cu Macedonia de Nord. Echipa națională stă într-un singur vârf autentic pentru acest duel, , cel care a debutat pentru selecționata mare chiar la această acțiune. Din păcate, Rădoi a rămas cu 21 de jucători din cei 25 convocați.

