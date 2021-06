Echipele din Craiova s-au duelat în online. Cine a avut mai mulți fani pe live în timpul meciurilor

De altfel, ironiile au început încă de la aflarea programului Ligii 1. FANATIK .

În ceea ce privește pregătirea de vară, Universitatea Craiova și FC U Craiova au ales să plece în stagii în străinătate. Trupa lui Marinos Ouzounidis este în Austria, în timp ce oltenii lui Adrian Mutu sunt în Slovenia.

Echipele din Craiova, duel în online. Universitatea Craiova și FC U Craiova au jucat la aceeași oră, iar fanii s-au uitat mai mult la „juveții” lui Ouzounidis

Meciurile dintre cele două formații ale Băniei sunt așteptate de toată suflarea fotbalistică din țară. Două echipe care se bat pentru aceeași istorie și care par să fie un caz inedit în istoria fotbalului. Universitatea Craiova și FC U se vor confrunta în etapa cu numărul 11 al noului sezon.

Deocamdată, oltenii se află în cantonamente, iar pe 29 iunie au avut meciuri de pregătire la aceeași oră. Universitatea a jucat contra austriecilor de la WSG Swarovski Tirol, în timp ce trupa lui Adi Mutu a evoluat în compania formației NK Bravo, echipă care s-a clasat pe locul 5 în ultimul sezon al campionatului Sloveniei.

„Alb-albaștrii” lui Marinos Ouzounidis s-au impus cu 3-1. Mihai Bălaşa (58), Jovan Markovic (68) şi Reagy Ofosu (87) au marcat pentru Craiova. FCU a remizat, scor 1-1. William Baeten a marcat unicul gol al echipei patronate de Adrian Mititelu.

FANATIK a stat cu ochii pe cele două meciuri și a observat numărul de fani care s-au uitat. Ambele echipe din Craiova și-au transmis partidele pe paginile oficiale de socializare. Astfel, Universitatea Craiova a avut și peste 1.500 de oameni pe live, în timp ce FCU a avut în jur de 750, jumătate cât au avut rivalii locali.

La aceeași oră s-a disputat și meciul Anglia – Germania, din cadrul optimilor de finală ale Campionatului European. FANATIK .

Elvir Koljic a revenit pe teren la Universitatea Craiova în ultimul amical, dar un alt atacant a atras atenția. Conte și Găman au debutat la Știința

În amicalul cu WSG Swarovski Tirol a revenit pe teren și Elvir Koljic. Atacantul bosniac este așteptat să fie la o capacitate optimă de joc încă din startul noului sezon. „Dragonul” Koljic nu a arătat mare lucru în timpul petrecut pe teren, fiind vizibilă lipsa de jocuri în picioare. A intrat în minutul 30, fiind jucătorul care l-a înlocuit pe Ștefan Baiaram.

Veștile bune vin de la Jovan Markovic. Fotbalistul despre care a spus că valorează 20 de milioane de euro a slăbit considerabil și pare într-o dispoziție foarte bună de joc. Ba mai mult, tânărul de 20 de ani a marcat în amicalul cu austriecii. În același joc și-au făcut debutul Valerică Găman și Antoine Conte, francez achiziționat recent de Universitatea Craiova. de FANATIK.

Două amicale mai are Universitatea Craiova în cantonament. Pe 2 iulie cu SV Horn (liga a III-a din Austria) şi pe 3 iulie cu Olympiakos Pireu. FC U Craiova mai are de jucat cu ZTE FC (Ungaria) pe 7 iulie și FK Radninicki Nis (Serbia) pe 8 iulie.

„Ne bucurăm că am jucat bine, mai ales că în meciul trecut, cu Ufa, nu am avut o evoluţie bună, poate şi pentru că am fost obosiţi după primele zile mai grele. Am dominat jocul de la un capăt la altul, diferenţa de scor putea fi mult mai mare. Am fost mult mai proaspeţi, pentru că am avut antrenamente mai uşoare, după ce în primele zile am încărcat mai mult.

Stagiile de pregătire sunt grele, dar acesta este scopul, să te pregăteşti pentru meciurile oficiale. Pregătirea contează în această perioadă, ne bucură jocul, nu rezultatul, chiar dacă şi victoriile în amicale sunt bune, ne dau încredere. Trebuie să începem bine campionatul, cu dreptul, mai ales că jucăm acasă” a declarat Vlădoiu, a spus Ștefan Vlădoiu finalul amcialului cu WSG Swarovski Tirol.