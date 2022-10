Edi Iordănescu, discurs manifest împotriva celor care îi contestă performanțele: „Pentru mine vorbește CV-ul, vorbesc rezultatele”. Video Exclusiv

Edi Iordănescu a fost și va sta pe banca ”tricolorilor” și în preliminariile pentru Campionatul European. Decizia FRF, care a mers pe continuitate, a avut parte și de contestatari.

Edi Iordănescu, răspuns acid pentru contestatari

Invitat la , Edi Iordănescu le-a dat un răspuns pe măsură celor care au contestat numirea și performanțele sale anterioare.

„Dacă facem o paralelă între președintele federației și selecționerii din ultima perioadă, cred că prin natura postului, fie când ajungi președintele federației, fie selecționer ești destul de hulit. Asta e senzația mea uitându-mă și pe istoric, prin ce a trecut Mirel (n.r. – Rădoi) și prin ce a trecut Cosmin (n.r. – Contra).

Știu ce au pătimit și prin ce au trecut și se prelungește treaba asta. De ce nu primim o altă abordare, un alt stil, o altă relaționare în ceea ce înseamnă poziția asta de selecționer? Mi-ar plăcea să se discute mai obiectiv, mai profund, mai pe lucruri concrete, mai constructiv.

Am capacitatea după 12 ani în meseria asta să-mi însușesc și critica. Rezultatele? Vorbim de 7 luni de zile. Eu nu m-am născut și nu am apărut ca antrenor în fotbal acum 7 luni de zile. Am un istoric, deși am văzut că și ăla a fost destul de contestat”, a declarat Iordănescu jr.

FRF a încercat să aducă un tehnician cu experiență

Selecționerul a dezvăluit care a fost strategia oficialilor federației înainte să se ajungă la numirea sa și a explicat faptul că s-a căutat un antrenor cu mai multă experiență, însă nu s-a ajuns la niciun acord.

„Pentru mine vorbește CV-ul, vorbesc rezultatele. Proiectele în care am fost implicat, în majoritatea mi-am îndeplinit obiectivele. Și am muncit, am făcut eforturi, am făcut sacrificii, nu mi-a fost ușor. Hai să vedem ce s-a întâmplat până la venirea mea la echipa națională. Să abordăm și subiectul despre strategia federației.

Care a fost abordarea strategică a federației după ce Mirel a plecat? A contactat o serie de antrenori cu un anumit profil: experiență, mai în vârstă ca mine, performanțe, CV-uri bogate, unii cu istoric la echipa națională ca și foști selecționeri, cazul și lui Răzvan (n.r. – Lucescu), cazul și lui Gică (n.r. – Hagi), al lui Boloni.

Profilul a fost clar și cred că a fost abordarea corectă. Momentul prin care trecea și trece în continuare echipa națională este unul foarte greu. E nevoie la echipa națională de experiență, dar nu s-a ajuns la nicio înțelegere cu niciun tehnician din diverse motive, unii erau sub contract, alții nu au dorit”, a continuat Iordănescu, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Edi Iordănescu, prima variantă din ”valul 2”

Edi Iordănescu nu înțelege de unde a apărut această nemulțumire a multora că a fost numit la prima reprezentativă, în condițiile în care cei cu experiență au refuzat, iar apoi performanțele sale nu sunt deloc de neglijat.

”Antrenorii abordați, cei cu experiență, cei din valul 1, au refuzat. În momentul ăla federația a reanalizat și a venit și a spus ‘ok, mergem către valul 2, către valul tânăr’. CV-ul meu poate fi analizat prin comparație, dar performanțele nu pot fi contestate.

Știu că am fost primul dintre acești antrenori tineri care a fost abordat. Poate și faptul că am început devreme, la 29-30 de ani eram antrenor secund, și ulterior pasul ăsta pe care l-am făcut ca antrenor principal începând din Liga 3, Liga 2, experiență în Bulgaria la ȚSKA Sofia probabil că au contat. Chiar dacă sunt încă tânăr ca antrenor, deja am o anumită bază.

Întrebarea este cu ce am greșit eu? Am fost abordat, am analizat, am avut setul meu de condiții, am discutat, am negociat, federația a avut condițiile ei și am venit cu toată încrederea, convingerea, energia și priceperea”, a spus selecționerul.

Selecționerul crede că ar fi fost acuzat de lipsă de curaj dacă nu accepta

Iordănescu jr. a repus pe tapet la emisiunea FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI performanțele reușite de-a lungul carierei la formații care s-au confruntat cu mari probleme.

„Îmi lipsește probabil o doză de experiență suplimentară pe care încerc să o compensez printr-un volum foarte mare de muncă, cu multă analiză, cu multă muncă de teren. Cu ce am greșit în raport cu federația sau că am dat curs acestei oportunități fantastice pentru mine?

Ce ar fi trebuit să fac? Dacă aș fi refuzat, sunt sigur că aș fi fost acuzat că nu am curaj, că nu mi-am asumat. Pot să fiu contestat în orice fel, ca și abordări tactice, selecție, strategie, alegeri, schimbări, dar parcursul meu de până la momentul numirii nu poate să fie contestat.

Am făcut eforturi, am muncit și am făcut sacrificii, erau luni de zile când nu-mi vedeam copiii, am dormit la Mediaș în stadion un an și jumătate. Știu prin ce momente am trecut acolo, am adus bani de acasă pentru club pe care i-am recuperat ulterior în luni de zile, tot ce a depins de mine am făcut.

Am luat o echipă din insolvență, am ieșit împreună cu managementul, cu suporterii din această situație. Și ce am făcut? Am avut cel mai mare procentaj de puncte per meci, ceea ce s-a întâmplat și la Târgu Jiu, și am intrat în play-off în premieră pentru club.

Le-am crescut cota jucătorilor, am vândut, am valorificat la maxim acea perioadă. Dacă facem o comparație, perioada de la Pandurii se aseamănă izbitor. Și atunci poți să contești tot ce fac la echipa națională, dar nu poți să-mi contești munca din trecut, pentru că a fost grea.

Știu prin ce am trecut și la Astra, știu prin ce am trecut și în ligile inferioare, nu mi-a fost ușor nici la CFR când toată lumea îmi spunea că anul e pierdut, că terminăm pe 3, că trebuie să se schimbe generațiile. Nu numai că am câștigat campionatul, am luat și Supercupa, știu ce înseamnă performanța. Am căutat-o și am găsit-o”, a afirmat antrenorul de 44 de ani.

Exemplul Răzvan Lucescu

Selecționerul naționalei României consideră că se aruncă prea ușor cu noroi și l-a dat exemplu pe Răzvan Lucescu, care a fost la fel criticat vehement în perioada când se afla pe banca ”tricolorilor”, iar acum mulți îl doreau înapoi la prima reprezentativă.

„Când îmi este analizat trecutul să se facă obiectiv, este singura solicitare pe care o am. În rest sunt pregătit de toate, sunt învățat să fiu criticat și terfelit. Mi le asum. Din păcate, am început să mă obișnuiesc cu ele și nu știu dacă e bine.

Atât de ușor aruncăm cu noroi, punem la zid, criticăm, lansăm ipoteze care nu au nicio legătură cu realitatea și toate acestea sunt dureroase. Și Mirel, și Cosmin au trecut prin asta. Răzvan nu e un antrenor bun, e foarte bun și e un caracter deosebit, dar și despre el se vorbea la fel.

Când era selecționer se spunea că nea Mircea (n.r. – Lucescu) l-a împins, l-a făcut. Acum mulți ar fi dorit să fie înapoi la echipa națională. El a demonstrat după ce a plecat de la echipa națională și o făcuse și înainte să vină”, a precizat Edi Iordănescu, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

A lăsat Arabia Saudită pentru echipa națională

Selecționerul a dezvăluit faptul că familia i-a sugerat după meciurile dezastruoase din iunie, din Liga Națiunilor, să renunțe la echipa națională, singurul care l-a sfătuit să continue fiind tatăl său.

„Familia mea nu a mai fost de acord să mai continui la națională după acea perioadă din iunie, excepție tatăl meu care e fanatic pentru echipa națională. Mi-au spus că nu se merită pentru că au știut ce oportunități am avut, mai ales că ei mă știau plecat înainte să semnez cu federația.

, aveam biletul de avion luat și dacă telefonul de la echipa națională întârzia cu vreo 2 zile nu mai aveam ce să fac, nu mai eram antrenorul naționalei. Și au fost dubii, cu ce s-a întâmplat înaintea mea cu toți antrenorii, prin ce au trecut.

După tot ce s-a întâmplat la acțiunea din iunie, au spus că poate ar fi mai bine să termin campania și apoi să nu mai iau în calcul să continui. Ei știind și de alternativele pe care le aveam. Adică nu e mai bine să te duci pe un salariu de 5-6-7-8 ori mai mare și unde ai mai multă liniște?”, a încheiat Edi Iordănescu.