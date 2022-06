Edi Iordănescu, mesaj puternic pentru ”tricolori” înaintea meciului cu Muntenegru: ”Nu mai merge doar cu fotbal boem”. Video

”Tricolorii” vor avea 4 meciuri în 11 zile, iar , sâmbătă, 4 iunie, de la ora 21:45.

Mesajul lui Edi Iordănescu înaintea partidei Muntenegru

La conferința de presă premergătoare jocului cu Muntenegru, selecționerul Edi Iordănescu a avut un mesaj pentru elevii săi, cerându-le acestora implicare și concentrare maximă pentru a readuce echipa națională în topul fotbalului.

”Anticipăm că vor fi meciuri de luptă, de uzură, închise unele dintre ele. Vremea din iunie, clima, oboseala, toate apasă. Sunt firești. Cum am spus, e important ce facem, cum gândim. Am analizat și perspectiva punctelor, dar nu vreau să mă hazardez. Încercăm să luăm joc cu joc. Și nu e un clișeu.

Sunt foarte pretențios. Am încredere necondiționată în jucători, dar pretențiile și așteptările sunt foarte ridicate. Nu mai merge doar cu fotbal boem. Cei care nu vor da totul pe teren, cu siguranță voi fi mult mai atent în cazul lor, atunci când fac convocările.

Văd o grupă foarte echilibrată. Am făcut analiza grupei și de acolo ne-am făcut strategia pentru jocuri. Este o grupă unde să pot pierde puncte. Important este ca după fiecare meci să punem puncte în dreptul nostru”, a declarat Iordănescu jr.

Tehnicianul deplânge absența jucătorilor de creație

”La conferința de prezentare am spus că avem o mare provocare. Cu toții suntem sătui de campanii ratate, cu toții ne dorim calificări. Dar am spus că doar dacă suntem împreună avem o șansă în plus. Avem nevoie de suporteri, avem nevoie de toată lumea să ne fie aproape și să ne dea o energie pozitivă.

Încercăm să primim cât mai multe informații despre adversar, dar mai degrabă ne uităm la echipa noastră, pentru că și nouă ne lipsesc jucători importanți, . Mă bucur că jucătorii care sunt cu noi sunt sănătoși. Vom avea în față o echipă motivată, în ciuda absențelor, dar trebuie să ne concentrăm pe jocul nostru.

Știm cu toții că echipa națională nu a răspuns bine când a avut 3 meciuri în timp scurt, iar acum vorbim de 4. Asta e realitatea și trebuie să o confruntăm. Începem cu 2 meciuri în deplasare și trebuie să-i aducem pe jucători în starea necesară pentru un joc de competiție.

Am încrede în potențialul nostru și dacă ne vom ridica la un nivel bun ca intensitate, atunci avem o șansă. Dacă nu vom face asta, vom avea o șansă în minus. Este foarte cald, dar în același timp va fi la fel și pentru adversar. Nu trebuie să dăm mesaje greșite jucătorilor, suntem aici să trecem peste tot”, a mai spus selecționerul.

Ce plusuri a găsit Iordănescu jr. după amicalele din primăvară

”Selecționerul Muntenegrului a rămas puțin influențat de jocul nostru din Israel atunci când ne-a lăudat pe plan ofensiv. Mă interesează în primul rând rezultatul și am încrederea că dacă vom produce câteva rezultate bune avem capacitatea ca în scurt timp să ne ridicăm nivelul.

Amicalele din primăvară m-au ajutat să-i cunosc mai bine pe jucători, dar am fost dezamăgit de situația medicală de atunci. Am găsit o punte între staff și echipă. Le-am dat mesaje jucătorilor că trebuie să reclădim echipa națională.

Este o mare provocare pentru mine să fiu aici, mă energizează să dau tot ce am mai bun pentru echipa națională. Tatăl meu este o inspirație pentru mine și va fi întotdeauna. Când cineva reușește patru calificări la turnee finale și are patru prezențe la turneele finale și întâmplarea face să-ți fie și tată, nu are cum să nu te inspire, nu ai cum să nu accepți ca el să vină la antrenament. A venit la un antrenament, nu a intrat în contact cu echipa, dar mă bucur că am putut să-i ofer din nou momente alături de echipa națională”, a afirmat Edi Iordănescu.

Selecționerul caută spiritul pierdut al naționalei

Tehnicianul se așteaptă la un joc extrem de dificil în fața Muntenegrului, care are câteva jocuri foarte bune în ultima perioadă împotriva unor adversari de calibru.

”Sunt niște rezultate care ne pun în gardă, au revenit în meciurile cu Olanda, cu Turcia. Cei din Muntenegru au multe jocuri bune, cu mult angajament, combativitate și calitate. Ne așteptăm la un joc dificil, cu un adversar motivat.

Din păcate, la noi se vorbește foarte mult de trecut. Asta e situația. Nu ne este deloc ușor. Mă interesează să avem gândirea corectă, să construim mentalitatea corectă, să aducem spiritul pierdut”, a încheiat selecționerul.

Tănase se teme de programul infernal

Prezent la conferința de presă, știe că această perioadă cu 4 meciuri în 11 zile la echipa națională va fi una extrem de dificilă, dar în același timp este de părere că lotul este destul de stufos și se poate trece cu bine.

”E normal ca suporterii să aibă așteptări de la noi. Nu va fi ușor, mai ales mâine, când întâlnim un adversar bun, dificil. Noi trebuie să fim pregătiți, uniți. Dacă ne vom ridica la nivelul lor de agresivitate, putem avea câștig de cauză.

Nu va fi ușor programul, cu meciuri din 3 în 3 zile. Nu sunt mulți jucători obișnuiți, dar suntem mulți și trebuie să dăm totul pe teren. Nu l-am tras de limbă pe Radunovic. Nu am făcut glume. Îi urez succes, dar după meciul de mâine”, a precizat Tănase.