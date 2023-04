Elias Charalambous, coleg de cameră cu Marius Șumudică. Cum impresiona antrenorul lui FCSB: ”I-am luat pixul să nu mai scrie”

Antrenorul cipriot a fost de FANATIK la prima apariție pe banca tehnică a vicecampioanei României. Charalambous a transmis în teren indicațiile lui Mihai Pintilii, a fluierat și și-a aplaudat non-stop jucătorii.

Marius Șumudică, descriere pentru fostul coleg de la Omonia Nicosia, Elias Charalambous

Elias Charalambous se află la a doua experiență în România, după ce în sezonul 2012-2013 a jucat pentru FC Vaslui, iar Marius Șumudică a ținut să-l laude pe fostul său coleg de la Omonia Nicosia.

”Colegul meu de la Omonia, am jucat împreună, am stat și în cameră o perioadă. Un băiat inteligent, cuminte. Eu eram mai golănaș, nu prea mă bate ochiul, îmi dau seama. La un moment dat, i-am luat pixul să nu mai scrie, că-și lua notițe mereu, credeam că are oracol din ăla ca pe vremuri.

E un băiat care merită respectat, a venit să muncească. Știu că a refuzat foarte multe oferte, inclusiv naționala U21 a Ciprului. Am vrut să-l iau să lucreze cu mine, dar nu s-a putut. E un băiat care merită respectat, fiindcă a venit să muncească”, a declarat Șumudică, la emisiunea .

Charalambous l-a cucerit pe Mihai Stoica

Elias Charalambous a debutat în funcția de antrenor la FCSB cu o victorie în deplasare cu Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, scor 2-1, iar FANATIK după ultimul fluier al arbitrului Sebastian Colțescu.

Patronul vicecampioanei României, Gigi Becali, s-a arătat încântat de cunoștințele tehnicianul cipriot și a dezvăluit , dar și ce porecla i-a pus.

Mihai Stoica l-a elogiat pe Charalambous după victoria cu Sepsi și a anunțat că . Managerul general a ținut să precizeze că relația acestuia cu Mihai Pintilii este foarte bună, iar jucătorii îl respectă pentru că știe într-adevăr fotbal, nu este doar posesor de licență Pro.

În schimb, Adrian Porumboiu nu vede deloc cu ochi buni venirea lui Elias Charalambous la FCSB și a declarat la FANATIK SUPERLIGA că fostul său jucător de la FC Vaslui .

Elias Charalambous a fost ironizat la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, deși FCSB a câștigat pe terenul lui Sepsi, scor 2-1, în a doua etapă a play-off-ului din SuperLiga. Vivi , care a spus că ia toate deciziile în cadrul clubului ”roș-albastru”.

