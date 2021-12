Evenimentele zilei din sport, vineri, 24 decembrie. Gigi Becali s-a răzgândit în privința lui Claudiu Keșeru. Încă un meci amânat în Premier League din cauza COVID-19

Deși era anunțat că nu va mai continua din iarnă la FCSB, FANATIK în privința lui Claudiu Keșeru.

Atacantul a avut parte de o revenire de vis la FCSB, marcând chiar la redebut împotriva lui Dinamo, într-o victorie istorică pentru vicecampioana României în fața marii rivale, scor 6-0. Totuși, lucrurile s-au schimbat rapid, iar Keșeru și cu Budescu au intrat în dizgrațiile patronului, FANATIK în exclusivitate.

Care este situația lui Claudiu Keșeru la FCSB

Chiar dacă la un moment dat soarta lui Claudiu Keșeru părea pecetluită, Gigi Becali s-a răzgândit în privința lui și a decis să îl mai păstreze pe atacant la echipă.

Keșeru nu poate juca pentru o a treia echipă în acest sezon, el evoluând un meci și pentru Ludogoreț Razgrad, iar FANATIK a aflat că va purta o discuție cu Gigi Becali pentru a fi păstrat până în vară, ceea ce se va întâmpla.

Noi probleme în Premier League din cauza COVID-19

Problemele create de pandemia de coronavirus , iar alte trei meciuri care ar fi trebuit să se dispute în „Boxin Day” au fost amânate din cauza infectărilor.

După Liverpool – Leeds și Wolverhampton – Watford, a venit rândul confruntării dintre Burnley și Everton să fie amânată din cauza numărului mare de infectări.

Lista neagră a lui Dan Petrescu la CFR Cluj

FANATIK , care nu este deloc „subțire”, antrenorul vrea să dea afară nu mai puțin de 12 fotbaliști.

Decizia vine ca urmare a ratării accederii într-o fază superioară a Conference League, dar și din cauza problemelor financiare care sunt la echipă.

Este vorba despre: Denis Alibec, Denis Ciobotariu, Runar Mar Sigurjonsson, Karlo Letica, Cristiano Figueiredo, Alex Chipciu, Guessouma Fofana, Jonathan Rodriguez, Ovidiu Hoban, Denis Rusu, Răzvan Andronic și Mihai Butean.

Dinamo schimbă strategia de transferuri după venirea lui Stoican

Venirea lui Flavius Stoican, FANATIK, a schimbat total strategia de transferuri de la Dinamo, față de cum ar fi vrut să facă Mircea Rednic, fostul antrenor.

Acum, FANATIK le va da alte șanse fotbaliștilor trași pe linie moartă de Mircea Rednic: „Flavius Stoican va face în aceste zile o evaluare a lotului și apoi va urma o consultare alături de cei din conducerea clubului. Pentru că de acum trebuie să existe o consultare”.

„Cu domnul Rednic nu s-a întâmplat asta. El a făcut ce a vrut. De acum nu se va mai întâmpla asta. Scopul nostru este să ajutăm Dinamo.

Echipa este cea mai importantă și toate deciziile pe care le luăm trebuie să le luăm în favoarea echipei”, a declarat Răzvan Zăvăleanu în exclusivitate pentru FANATIK.

Bernie Ecclestone, anunț îngrijorător pentru fanii lui Lewis Hamilton

îngrijorător pentru fanii lui Lewis Hamilton și este de părere că pilotul englez se va retrage din Formula 1: „Zilele trecut am vorbit cu tatăl său și imediat am realizat că nu voia să discute despre viitorul fiului său, așa că am trecut la afaceri.

Eu cred că se va retrage, nu cred că va mai concura anul viitor. Dezamăgirea suferită la Abu Dhabi a fost prea mare, eu îl înțeleg”.

„Acum că l-a egalat pe Michael Schumacher la numărul de titluri mondiale, șapte, e momentul perfect să își urmeze celălalt vis și să devină antreprenor de modă”, a mai spus fostul șef al Formulei 1.